وکلای گروه دعاوی عمومی «پابلیک سیتیزن» (Public Citizen Litigation Group) در این پرونده، نمایندگی صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی (Iranian American Legal Defense Fund) را بر عهده دارند.
در این دادخواست آمده است که دولت ترامپ از سال گذشته سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن، «اطلاعات محرمانه موجود در پروندههای مهاجرتی ایرانیانی که در ایالات متحده درخواست پناهندگی دادهاند» را در اختیار حکومت ایران قرار میدهد.
در متن دادخواست آمده است: «بسیاری از این پناهجویان از معترضان حامی دموکراسی، اعضای اقلیتهای مذهبی مانند مسیحیان انجیلی، یا اعضای جامعه الجیبیتیکیو (LGBTQ) هستند که بهدلیل خطراتی جدی که در ایران با آن مواجهاند، در ایالات متحده درخواست پناهندگی کردهاند.»
در این دادخواست همچنین گفته شده است که این سیاست حتی پس از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، سرکوب معترضان در ایران و نیز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، همچنان ادامه یافته است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا، که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) زیرمجموعه آن است، در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها مبنی بر اینکه اداره ICE سوابق درخواستهای پناهندگی را با حکومت ایران به اشتراک گذاشته، کاملا نادرست است.»
این وزارتخانه افزود: «اداره مهاجرت و گمرک آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که اتباع خارجی غیرقانونی از حق خود برای برقراری ارتباط با نمایندگان کنسولی کشورشان آگاه باشند.»
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در خط مقدم سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی و اخراج مهاجران قرار داشته است؛ سیاستهایی که از سوی گروههای حقوق بشری بهدلیل نقض آزادی بیان و حقوق دادرسی عادلانه بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر همچنین میگویند این سیاستها محیطی ناامن، بهویژه برای اقلیتهای قومی، در آمریکا ایجاد کرده و نگرانیهایی درباره تبعیض و هدف قرار گرفتن افراد بر اساس نژاد به وجود آورده است.
ترامپ همواره از این سیاستها با این استدلال دفاع کرده که هدف آنها کاهش مهاجرت غیرقانونی و تقویت امنیت داخلی آمریکا است.
این شکایت در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده است.
در دادخواست آمده است که برخی از شهروندان ایرانی بازداشتشده که با یکی از مقامهای «دفتر حافظ منافع ایران» دیدار کردهاند، گفتهاند این مقام از جزئیات پروندههای مهاجرتی آنان، از جمله اطلاعات مربوط به درخواستهای پناهندگیشان، اطلاع داشته است.
از آنجا که جمهوری اسلامی در ایالات متحده کنسولگری ندارد، در متن دادخواست آمده است که امور کنسولی ایران از طریق دفتر حافظ منافع ایران که در سفارت پاکستان در واشینگتن مستقر است، انجام میشود.
در پایان، شاکیان از دادگاه خواستهاند یک ناظر مستقل منصوب کند تا از هرگونه افشای اطلاعات به حکومت ایران جلوگیری کند و هرگونه تبادل احتمالی اطلاعات با جمهوری اسلامی را متوقف سازد.