ترامپ عصر چهارشنبه ۱۷ تیر، پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، مقام‌های جمهوری اسلامی را به پایبند نبودن به توافق‌های انجام‌شده متهم کرد و هشدار داد: «یک هشدار کوچک می‌دهم؛ امشب به‌شدت به آن‌ها حمله خواهیم کرد.»

ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی ۲۸ شناور کوچک نیروی دریایی جمهوری اسلامی را منهدم کرده‌اند و افزود اکنون تنها همین شناورها در اختیار تهران مانده است.

رییس‌جمهوری آمریکا گفت کشورش در بالاترین سطح به جمهوری اسلامی حمله نکرده و در صورت لزوم می‌تواند پل‌ها، نیروگاه‌های برق و تاسیسات آب‌شیرین‌کن را هدف قرار دهد.

ترامپ همچنین با اشاره به حمله به جزیره خارک گفت به نیروهای آمریکایی دستور داده بود به تاسیسات نفتی و خطوط لوله آسیب نزنند و سایر اهداف را مورد حمله قرار دهند.

او افزود آمریکا ممکن است کنترل جزیره خارک را در دست بگیرد و حملات به این جزیره نیز شامگاه چهارشنبه بار دیگر تکرار شود.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز چهارشنبه در نشست مشترک با ترامپ و زلنسکی در حاشیه اجلاس ناتو، درباره حملات شامگاه سه‌شنبه به جمهوری اسلامی گفت: «تاسیسات زیرزمینی محل نگهداری پهپادها و موشک‌ها، مواضع دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، مراکز نظارتی و هر قابلیتی که برای ایجاد اخلال در کشتی‌رانی در تنگه هرمز استفاده می‌شد، هدف قرار گرفت.»

هگست افزود: «هر آنچه جمهوری اسلامی بازسازی کرده بود یا از آن برای این حملات استفاده می‌کرد، شامگاه سه‌شنبه هدف قرار گرفت و اگر لازم باشد، شامگاه چهارشنبه نیز به دستور رییس‌جمهوری، اهداف بیشتری را هدف قرار خواهیم داد، زیرا این پیامد اقدامات آن‌هاست.»

مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز در نشست خبری مشترک با ترامپ در آنکارا از حملات شبانه آمریکا به جمهوری اسلامی حمایت کرد و آن را «کاملا ضروری» خواند .

او گفت ناتو در صورتی که بتواند به حل بحران جمهوری اسلامی کمک کند، آماده ایفای نقش است، اما درباره هرگونه اقدام احتمالی باید دید در روزها و هفته‌های آینده چه رخ خواهد داد.

روته در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نقش‌آفرینی ناتو در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت ایران خارج از قلمرو ناتو قرار دارد، اما این موضوع به معنای آن نیست که ناتو هرگز نمی‌تواند درگیر شود.

او هم‌زمان تاکید کرد ناتو یک ائتلاف دفاعی است و تمرکز آن بر حفاظت از منطقه فراآتلانتیک است.

رهبران کشورهای عضو ناتو نیز در بیانیه پایانی نشست آنکارا تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از حکومت ایران خواستند به‌طور کامل به آزادی کشتی‌رانی در تنگه هرمز احترام بگذارد.

ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای از واشینگتن درخواست وقفه در حملات کرده و خواسته بودند در جریان مراسم هدف قرار نگیرند.

او افزود آمریکا با این درخواست موافقت کرد، اما به‌گفته او، جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم حملات موشکی را از سر گرفت.

ترامپ گفت: «آن‌ها درخواست یک وقفه کردند. می‌خواستند برای مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای بروند. من گفتم این فرصت را به آن‌ها بدهید. و آن‌ها دو موشک شلیک کردند. منظورم این است که این دیوانه‌وارترین کار بود.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «ما می‌توانستیم آن‌ها را بکشیم؛ بنابراین فکر می‌کنم باید از این زاویه هم به موضوع نگاه کرد.»

او همچنین گفت جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که آمریکا آن‌ها را نکشد و افزود: «ما گفتیم قرار نیست شما را بکشیم. هیچ کاری نکردیم. در واقع، ما امنیت آن‌ها را هم تامین کردیم.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا گفت ممکن است آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کند.

او افزود اگر جمهوری اسلامی تلاش کند در دریا مین‌گذاری کند، آمریکا با آن مقابله خواهد کرد.

ترامپ همچنین گفت آمریکا شامگاه سه‌شنبه جزیره خارک را هدف قرار داد و بخشی از آن را از کار انداخت.

او افزود به نیروهای آمریکایی دستور داده بود به خطوط لوله نفت آسیب نزنند، اما «بقیه اهداف» را هدف قرار دهند.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای درخواست وقفه کرده بودند و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است.

او گفت پس از آن جمهوری اسلامی دو موشک شلیک کرد و افزود آمریکا در آن مدت «هیچ اقدامی» علیه مقام‌های جمهوری اسلامی انجام نداد.

دونالد ترامپ در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا گفت آمریکا به‌زودی با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد و این گفت‌وگوها تنها بر موضوع خلع سلاح هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود.

ترامپ گفت هدف اصلی او «تغییر حکومت» در ایران نیست، بلکه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. او در عین حال افزود: «وقتی گروه اول را از بین می‌برید، گروه دوم را هم از بین می‌برید... شاید این خودش نوعی تغییر حکومت نهایی باشد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در گفت‌وگوها با موضوع‌های مطرح‌شده موافقت می‌کنند، اما پس از پایان مذاکرات، در نشست‌های خبری می‌گویند چنین موضوعاتی مطرح نشده است.

ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی «هر روز دروغ می‌گویند، فریب می‌دهند و مردم را می‌کشند»

او افزود تنها خواسته او این است که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

ترامپ پیش‌تر در اظهاراتی جداگانه در حاشیه دیدار با دبیرکل ناتو، گفته بود: «از نظر من، آتش‌بس پایان یافته است. دیگر نمی‌خواهم با آن‌ها سروکار داشته باشم.»

او مقام‌های جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرده و گفته بود باید «سرطان» را از میان برداشت.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز ۱۶ تیر جمهوری اسلامی را به «سرطان» تشبیه کرده بود .

هم‌زمان با دور تازه درگیری‌ها که به افزایش چشمگیر بهای نفت انجامید، جمهوری اسلامی اعلام کرد پس از حملات آمریکا به اهدافی در ایران، پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.

آمریکا گفته بود حملاتش در پاسخ به حمله به نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز انجام شده است.

ازسرگیری درگیری‌ها همچنین نگرانی‌ها درباره امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز را افزایش داده است.

داده‌های کشتی‌رانی نشان می‌دهد دست‌کم چهار نفت‌کش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع از عبور از این آبراه منصرف شده و مسیر خود را تغییر داده‌اند؛ تنگه‌ای که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان به‌شمار می‌رود.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه نیز چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو گفت حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس، توافق موقت را نقض کرده و تهران در انجام این حملات اشتباه کرده است.

او در عین حال گفت انتظار دارد نشست‌ها در چارچوب آتش‌بس ۶۰ روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه یابد و افزود پیشنهاد مشترک فرانسه و بریتانیا برای ایجاد یک ماموریت دریایی در تنگه هرمز همچنان موضوعیت دارد.

با تشدید حملات متقابل، بحران میان آمریکا و جمهوری اسلامی به یکی از محورهای اصلی نشست ناتو در آنکارا نیز تبدیل شده است؛ بحرانی که هم آینده تفاهم موقت آتش‌بس را مبهم کرده و هم نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز را افزایش داده است.