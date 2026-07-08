وای‌نت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، در پی تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند.

این رسانه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی مهم‌ترین ابزار برای تضعیف حکومت ایران است.

همچنین مقام‌های اسرائیلی احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند، اما در حال حاضر وقوع یک جنگ تمام‌عیار را بعید می‌دانند.