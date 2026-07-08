الحدث: پهپاد اسرائیلی منطقه نبطیه الفوقه در جنوب لبنان را هدف قرار داد
شبکه الحدث گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی منطقه نبطیه الفوقه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
شبکه الحدث گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی منطقه نبطیه الفوقه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
واینت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، در پی تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند.
این رسانه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی مهمترین ابزار برای تضعیف حکومت ایران است.
همچنین مقامهای اسرائیلی احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند، اما در حال حاضر وقوع یک جنگ تمامعیار را بعید میدانند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در نشست ناتو در آنکارا گفت همه کشورها باید بر بازگشت به آتشبس با جمهوری اسلامی تمرکز کنند.
استارمر همچنین با اشاره به جنگ اوکراین و درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی، بر ضرورت نمایش «وحدت و قدرت» ناتو تاکید کرد و گفت نشست آنکارا در شرایط کنونی اهمیت ویژهای دارد.
او افزود رهبران کشورهای عضو ناتو باید در این مقطع، اتحاد این ائتلاف را به نمایش بگذارند.
رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست دو روزه در آنکارا بر تعهد خود به دفاع از یکدیگر تاکید کردند. بیانیه ناتو درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داد و افزود که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد.
فرزیا ثابتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
یک روز پس از آغاز دوباره درگیریهای نظامی متقابل میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده است، به خبرنگاران گفت که از نظر او آتشبس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد.
سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع سیاسی گزارش داد لبنان مشارکت در دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در رم را به خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه مورد اختلاف در جنوب لبنان مشروط کرده است.
بر اساس این گزارش، مذاکرات قرار است ۲۴ و ۲۵ تیر با میانجیگری آمریکا در رم برگزار شود. لبنان ابتدا با تغییر محل مذاکرات از واشینگتن به رم مخالفت کرده بود، اما پس از رایزنی با مقامهای آمریکایی با برگزاری این نشست موافقت کرد.
به گفته منابع لبنانی، این مذاکرات بر تعیین جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی و اجرای توافقی متمرکز خواهد بود که ماه گذشته با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل به دست آمد.