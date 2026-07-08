فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز چهارشنبه وارد عمان شد و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، و ابراهیم بن سعد بن بیشان، سفیر عربستان سعودی در عمان، از او استقبال کردند.

قرار است فیصل بن فرحان در جریان این سفر با بدر البوسعیدی دیدار و گفت‌وگو کند. دو طرف در این نشست راه‌های تقویت روابط دوجانبه و فرصت‌های گسترش همکاری‌های مشترک میان عربستان سعودی و عمان را بررسی خواهند کرد.