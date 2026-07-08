در پس این نام، تاریخ خانواده‌ای قرار دارد که بخش بزرگی از دارایی خود را در قالب موقوفه و فعالیت‌های عام‌المنفعه در اختیار جامعه قرار داد، اما با پیروزی انقلاب، این میراث نیز مانند بسیاری از اموال و نهادهای خصوصی، سرنوشتی متفاوت پیدا کرد.

حسن نمازی، از اعضای این خانواده، در واشینگتن متولد شد و تحصیلات خود را در دانشگاه هاروارد ادامه داد. او در ۲۲ سالگی و در غیاب پدر، برای اداره موقوفه خانوادگی به ایران بازگشت؛ مجموعه‌ای که از مهم‌ترین نهادهای خیریه کشور به شمار می‌رفت.

اما انقلاب ۱۳۵۷ مسیر زندگی او و خانواده‌اش را دگرگون کرد. دارایی‌های خانواده، شرکت‌ها، املاک و حتی موقوفه‌هایی که با هدف خدمات عمومی ایجاد شده بودند، مصادره شدند و مدیریت آن‌ها به ساختار جدید قدرت واگذار شد.

نمازی پس از بازگشت به آمریکا فعالیت خود را در حوزه اقتصاد، امور خیریه و سیاست از سر گرفت.

او طی سال‌های بعد به یکی از چهره‌های شناخته‌شده در فضای سیاسی آمریکا تبدیل شد و با شماری از سیاستمداران برجسته، از جمله بیل کلینتون، همکاری و ارتباط نزدیک داشت. حضور در فضای سیاسی واشینگتن، فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت در امور خیریه، او را به یکی از ایرانیان- آمریکایی‌های شناخته‌شده در این حوزه تبدیل کرد.

اما مسیر زندگی او بار دیگر تغییر کرد. بازداشت و محکومیت به زندان در آمریکا، تجربه‌ای بود که به‌گفته او نگاهش را به عدالت، نظام کیفری و مفهوم آزادی دگرگون ساخت.

سال‌هایی که پشت میله‌های زندان سپری کرد، زمینه‌ساز تغییر مسیر فعالیت‌هایش شد و پس از آزادی در سال ۲۰۱۹ با فرمان اجرایی دونالد ترامپ، بخش عمده توان خود را صرف حمایت از زندانیان، اصلاح نظام قضایی و زندان‌های آمریکا و کمک به افرادی کرد که پس از آزادی با دشواری‌های بازگشت به جامعه روبه‌رو هستند.

روایت زندگی حسن نمازی، تنها داستان فراز و فرود یک خانواده ثروتمند یا یک فعال سیاسی نیست، بلکه بخشی از تاریخ معاصر ایران را نیز بازتاب می‌دهد؛ از شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین موقوفه‌های کشور و مصادره آن پس از انقلاب، تا پیامدهای سیاسی و اقتصادی استقرار جمهوری اسلامی.

او معتقد است تصمیم‌هایی که در نخستین سال‌های پس از انقلاب، به رهبری روح‌الله خمینی گرفته شد، هزینه‌های سنگینی بر جامعه ایران تحمیل کرد؛ هزینه‌هایی که آثار آن همچنان در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دیده می‌شود.

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با وجود این تجربه‌ها، نگاه او به آینده، نگاهی مبتنی بر امید است. نمازی بر این باور است که نسل جدید ایرانیان، با تجربه‌ای متفاوت از گذشته و ارتباطی گسترده‌تر با جهان، ظرفیت آن را دارد که مسیر تازه‌ای برای ایران رقم بزند.

از نگاه او، آینده کشور در گرو استقرار حاکمیت قانون، احترام به حقوق شهروندان، حفظ نهادهای مستقل، بازگرداندن اعتماد عمومی و مشارکت نسلی است که خواهان عبور از چرخه انقلاب، مصادره و استبداد است.

سرگذشت حسن نمازی، از مدیریت یکی از مهم‌ترین موقوفه‌های ایران تا حضور در بالاترین سطوح سیاست آمریکا، از مصادره دارایی‌های خانوادگی تا تجربه زندان و فعالیت برای اصلاح نظام قضایی، روایتی است که در آن زندگی یک فرد با مهم‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در نیم‌قرن گذشته گره خورده است؛ روایتی که از گذشته آغاز می‌شود، اما پرسش اصلی آن همچنان به آینده ایران بازمی‌گردد.