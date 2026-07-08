ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت برای تقدیر از نظامیان آمریکایی، هواپیمای جدید ایر فورس وان به پایگاه هوایی میلدنهال در بریتانیا فرستاده می‌شود تا آنان نخستین کسانی باشند که از آن بازدید می‌کنند.

او افزود «برای تجدید خاطرات»، مسیر کوتاه ترکیه تا میلدنهال را با ایر فورس وان پیشین طی خواهد کرد.

ترامپ در این پیام مستقیما از تهدیدهای جمهوری اسلامی نام نبرد، اما این تصمیم در حالی اعلام شد که پس از کشته شدن خامنه‌ای، تهدیدها علیه او از سوی شماری از مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

همین امر موجب شد که خبرنگاران در نشست خبری چهارشنبه ترامپ در آنکارا علت استفاده از هواپیمای پیشین به جای هواپیمای اهدایی قطر به تهدیدهای جمهوری اسلامی نسبت داده و از رییس‌جمهوری آمریکا درباره آن سوال شود.

ترامپ در پاسخ، به‌دلیل پرواز نکردن با هواپیمای اهدایی قطر اشاره نکرد اما گفت: «من هدف شماره یک ایران برای کشتن هستم. این موضوع منتشر شده و دیروز هم فهرست دیگری منتشر شد که نام من در صدر آن بود.»

در همین رویترز گزارش داد این تصمیم تنها چند هفته پس از رونمایی از بوئینگ ۷۴۷ اهدایی قطر به‌عنوان جایگزین موقت ایر فورس وان اتخاذ شد.

این هواپیما که پس از تجهیز به سامانه‌های امنیتی و ارتباطی در اختیار کاخ سفید قرار گرفته، نخستین سفر خارجی خود را نیز در جریان سفر اخیر ترامپ به ترکیه انجام داده بود.

تغییر هواپیمای حامل رییس‌جمهوری آمریکا در فضایی انجام شد که پس از کشته شدن خامنه‌ای، تهدیدهای مقام‌ها، نمایندگان مجلس، چهره‌های رسانه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی علیه ترامپ افزایش یافته است؛ تهدیدهایی که شماری از آن‌ها آشکارا با ادبیات انتقام و دعوت به اقدام علیه جان رییس‌جمهوری آمریکا همراه بوده‌اند.

در تازه‌ترین نمونه، محمدجواد لاریجانی، فعال سیاسی اصولگرا و کارشناس صداوسیما، چهارشنبه ۱۷ تیر در یک برنامه تلویزیونی گفت باید فهرست همه افرادی که در کشته شدن خامنه‌ای نقش داشته‌اند منتشر شود.

او افزود این افراد از نظر جمهوری اسلامی «مهدورالدم» هستند و باید «برای سر آن‌ها جایزه تعیین شود».

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روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، چهارشنبه در صفحه یک خود نوشت : «ترامپ نباید زنده بماند.»

این روزنامه تشییع جنازه خامنه‌ای را «آزمایش اقتدار اسلام» خواند و نوشت امنیت ترامپ و بنیامین نتانیاهو «برای همیشه از بین رفت».

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، نیز در یادداشتی با عنوان «سر ترامپ را می‌خواهیم» نوشت جمهوری اسلامی باید رسما اعلام کند ترامپ و حتی خلبانانی را که در کشته شدن خامنه‌ای نقش داشته‌اند، «واجب‌القتل» می‌داند و هرجا آنان را بیابد، «به قتل» می‌رساند.

حمید رسایی، نماینده مجلس نیز ۱۶ تیر در شبکه اجتماعی «ویراستی» خواستار هدف قرار دادن محل استقرار ترامپ در ترکیه با موشک شد و نوشت : «حالا که ترامپ در تیررس ماست... محل استقرار او در ترکیه را با موشک هدف بگیریم.»

عباس گودرزی، عضو هیات رییسه مجلس، ۱۵ تیر در گفت‌وگو با وب‌سایت دیده‌بان ایران گفت رییس‌جمهوری آمریکا باید تاوان کشتن خامنه‌ای را بدهد و افزود: «انتقام خون رهبری از قاتلان، راهبرد و استراتژی نظام است.»

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کانال ۱۴ اسرائیل نیز ۱۵ تیر نوشت نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی تازه با نام «مختار» تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور، برای ترور ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی برنامه‌ریزی کند.

سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی نیز ۱۴ تیر در حاشیه مراسم دفن خامنه‌ای گفت «خونخواهی» او وظیفه مسئولان است.

حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز همان روز با تاکید بر «خونخواهی» خامنه‌ای گفت: «قصاص دشمن یک تکلیف تاریخی برای همه مردم و مسئولان است و حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.»

هم‌زمان با مراسم تشییع و دفن خامنه‌ای، شرکت‌کنندگان در قم بنری با مضمون «۱۰۰ میلیون دلار جایزه» برای کشتن ترامپ حمل کردند. روی این بنر عبارت «۱۰۰ میلیون دلار برای پایان کلاس اپستین» دیده می‌شد.

در مراسم دفن در مصلی تهران نیز تصاویری از پرچمی با عبارت انگلیسی «ترامپ را بکشید» منتشر شد و حاضران شعارهایی درباره «خونخواهی» و «انتقام» از آمریکا و اسرائیل سر دادند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در جریان مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای تصاویری منتشر کرد که در آن عبارت «ما ترامپ را می‌کشیم» دیده می‌شود . این خبرگزاری همچنین ویدیویی منتشر کرد که نشان می‌دهد حاضران با پرتاب سنگ‌ریزه به تصویر ترامپ، خواستار انتقام از او می‌شوند.

ششم تیر نیز ۶۶ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای، ترامپ و نتانیاهو را «مهدورالدم» خواندند و قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد» واجب دانستند.

حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجم تیر در تجمع حامیان حکومت گفت : «وقتی ترامپ با افتخار می‌گوید من رهبر جمهوری اسلامی را ترور کردم، ما هم باید بگوییم تو را ترور می‌کنیم.» او همچنین خواستار تعیین «جایزه چند میلیون دلاری» برای کشتن ترامپ و فعال شدن «هسته‌های عملیاتی» علیه مقام‌های آمریکایی شد.

۲۷ خرداد نیز محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، گفته بود ترامپ «طراح کشتن قاسم سلیمانی» بوده و با وجود «کراهت» از مذاکره با او، به درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی وارد مذاکرات شده است.

پیش از این موج تازه، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۵ اردیبهشت از تدوین طرحی با عنوان «اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی» خبر داده بود؛ طرحی که به گفته او، در آن پرداخت پاداش ۵۰ میلیون یورویی برای کشتن ترامپ پیش‌بینی شده است.

این موارد تنها بخشی از تهدیدها، فراخوان‌ها و طرح‌هایی است که مقام‌ها، روحانیون و چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر علیه ترامپ مطرح کرده‌اند.

گزارش ایران‌اینترنشنال در ۲۵ اردیبهشت نیز نشان می‌دهد تهدیدهای اخیر، ادامه روندی است که طی ماه‌های گذشته با اظهارات مقام‌ها، فتواها، کارزارهای رسانه‌ای و حتی طرح‌های پارلمانی برای هدف قرار دادن ترامپ دنبال شده است.

مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای طراحی عملیات ترور علیه ترامپ و شماری از مقام‌های پیشین دولت آمریکا متهم کرده‌اند؛ موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا نیز در چند پرونده از خنثی شدن طرح‌های منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور مقام‌های آمریکایی خبر داده است.