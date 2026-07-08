رسانههای ایران، از جمله خبرگزاریهای مهر و فارس، گزارش دادند که صدای انفجار در بخشهایی از استان بوشهر شنیده شد.
خبرگزاری فارس نوشت که دستکم ۲ صدای انفجار در این استان شنیده شده است.
رسانههای ایران شامگاه چهارشنبه از شنیدهشدن صدای انفجار در چند شهر از جمله بندرعباس، چابهار، کنارک، سیریک، لاوان و سیری خبر دادند.
همزمان فارس، وابسته به سپاه، گزارش داد که «پدافند ساحلی بندرعباس و قشم درحال مقابله با اهداف متخاصم است.»
خبرگزاری ایرنا نوشت که برق قسمتی از شهر چابهار قطع شده است.
فشارها بر جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، پس از تصمیم به تعلیق محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در جام جهانی همچنان افزایش یافته است. به نوشته اتلتیک، بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدهاند.
بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و قرار بود دیدار مرحله یکهشتم نهایی برابر بلژیک را از دست بدهد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.
بلژیک پیش از مسابقه به این تصمیم اعتراض کرد، اما فیفا درخواست این کشور را رد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز تایید کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگون بازنگری شود. او کارت قرمز این بازیکن را «بیعدالتی بزرگ» توصیف کرد.
اینفانتینو در واکنش گفت: «نهادهای قضایی فیفا مستقل هستند. آنها بهطور مستقل عمل میکنند، مقررات انضباطی فیفا را اجرا میکنند و بر اساس قوانین و جزییات هر پرونده تصمیم میگیرند.»
او افزود: «در گفتوگو با رییسجمهوری ترامپ توضیح دادم که یک روند حقوقی در نهادهای مستقل قضایی فیفا در جریان است و پرونده در زمان مقرر توسط مرجع صالح بررسی خواهد شد. سازوکار فیفا به همین شکل است و من همیشه از این اصل دفاع خواهم کرد.»
به نوشته اتلتیک؛ روز چهارشنبه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامهای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیمگیری در پرونده بالوگون شدند.
این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن به فیفا صورت گرفت؛ نامهای که در آن خواسته شده بود شکایت اخلاقی درباره اعطای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ بررسی شود. در آن شکایت همچنین اینفانتینو به «نقض مکرر» اصل بیطرفی سیاسی فیفا متهم شده بود.
در نامه جدید آمده است: «با توجه به تصمیم روز یکشنبه برای تعلیق اجرای محرومیت خودکار یک جلسهای، اکنون زمان آن رسیده که فدراسیونهای فوتبال اروپا، که همگی عضو فیفا هستند، وارد عمل شوند و از فیفا بخواهند روند تصمیمگیری در این پرونده را بررسی کند.»
امضاکنندگان تاکید کردند که اساسنامه و آییننامه اخلاقی فیفا بهروشنی اصل بیطرفی سیاسی را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، فیفا باید در امور سیاسی و مذهبی بیطرف بماند و ماده ۱۵ آییننامه اخلاقی نیز مقامهای فوتبالی را به رعایت بیطرفی سیاسی ملزم میکند و برای نقض آن مجازاتهایی در نظر گرفته است.
در این نامه همچنین از فدراسیونهای فوتبال اروپا خواسته شده است به درخواستهای پیشین نمایندگان پارلمان اروپا و فدراسیون فوتبال نروژ برای تحقیق درباره ارتباطهای جیانی اینفانتینو با دونالد ترامپ بپیوندند و روند تصمیمگیری درباره لغو محرومیت بالوگون نیز در این تحقیقات بررسی شود.
سازمان غیرانتفاعی FairSquare نیز اعلام کرد شکایتی را به کمیته بینالمللی المپیک درباره «نقض مکرر اصل بیطرفی سیاسی» از سوی جیانی اینفانتینو ارائه خواهد کرد.
لورا مکآلیستر، کاپیتان پیشین تیم ملی ولز و نایبرییس یوفا، گفت پرونده بالوگون میتواند به «باتلاقی تمامعیار» تبدیل شود.
او به رادیو بیبیسی ولز گفت: «اکنون هر رهبر سیاسی میتواند تلفن را بردارد و بگوید سابقهای برای تغییر مجازات یک بازیکن ایجاد شده است و این موضوع بسیار خطرناک است.»
او افزود: «اینکه حتی فضایی ایجاد شود که بتوان احکام انضباطی داخل زمین را، درست یا نادرست، زیر سوال برد، بسیار خطرناک است.»
یوفا نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیهای، تعلیق محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» توصیف کرد و گفت این تصمیم «از خط قرمز عبور کرده است.»
در پی لغو مجوز ۶۰ روزه معافیت صادرات نفتی ایران از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای این وزارتخانه، به ایراناینترنشنال گفت مجوزی که به جمهوری اسلامی امکان دسترسی به درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را میداد، اقدامی کمسابقه بود که به دلیل رفتار تهران لغو شده است.
به گفته او، مهمترین پیامد این تصمیم تنها از بین رفتن این امتیاز نیست، بلکه کاهش اعتبار هرگونه معافیت یا تعلیق تحریم در آینده است؛ زیرا از این پس احتمال میرود هیچیک از طرفها روی تداوم چنین امتیازهایی حساب ویژهای باز نکنند.
فیفا اعلام کرد جاستین بیبر همراه با مدونا، شکیرا و BTS در نخستین اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت؛ برنامهای که برخی از بزرگترین هنرمندان جهان را در نقطه تلاقی فوتبال، موسیقی و فعالیتهای اجتماعی گرد هم میآورد.
برنا بوی، که ترانه مشترکش با شکیرا با عنوان «Dai Dai» همچنان در صدر جدولهای موسیقی جهان قرار دارد، نیز در این برنامه ۱۱ دقیقهای اجرا خواهد کرد.
گوستاوو دودامل، رهبر ارکستر ونزوئلایی و مدیر هنری فیلارمونیک نیویورک، و گروه کر PS22 با همراهی کلدپلی نیز در این اجرا حضور خواهند داشت.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «وقتی صحبت از نیازهای جهان میشود، هیچ چیز مهمتر از آموزش نیست. خوشحالیم که جاستین بیبر در کنار مدونا، شکیرا و BTS در اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد تا از صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن و ماموریت ما برای گسترش دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت و فرصتهای فوتبالی حمایت کند.»
او افزود: «برنا بوی، گوستاوو دودامل و گروه کر PS22 با همراهی کلدپلی نیز با انتقال پیام وحدت و امید برای میلیاردها نفر در سراسر جهان نقش مهمی خواهند داشت. این برنامه که با هدایت کریس مارتین، خواننده کلدپلی، طراحی شده، فوتبال، موسیقی و ارزشهای مشترک ما را جشن خواهد گرفت و میراثی فراتر از سوت پایان مسابقه بر جای خواهد گذاشت.»
به گفته فیفا، اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی از «صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن» حمایت میکند؛ طرحی که هدف آن جمعآوری ۱۰۰ میلیون دلار برای گسترش دسترسی کودکان جهان به آموزش باکیفیت و فرصتهای فوتبالی است.
تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دلار برای این صندوق جمعآوری شده و یک دلار از فروش هر بلیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نیز به آن اختصاص مییابد.
جاستین بیبر گفت: «جام جهانی مردم سراسر جهان را به شکلی کنار هم میآورد که هیچ رویداد دیگری قادر به انجام آن نیست. خوشحالم که بخشی از این اجرا هستم و بیشتر از آن خوشحالم که این برنامه به گسترش دسترسی کودکان به آموزش در سراسر جهان کمک میکند.»
برنا بوی نیز گفت: «جام جهانی یکی از معدود رویدادهایی است که واقعا تمام جهان را متحد میکند. اینکه نماینده آفریقا در نخستین اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی باشم، هم افتخار بزرگی است و هم مسیولیتی که آن را دستکم نمیگیرم. خوشحالم که بخشی از اجرایی هستم که علاوه بر جشن گرفتن فوتبال و فرهنگ، به ایجاد فرصتهای آموزشی بیشتر برای کودکان جهان کمک میکند.»
شخصیتهای «سسمی استریت» و «ماپتها» نیز در این برنامه حضور خواهند داشت تا بر پیام اصلی این اجرا، یعنی گسترش دسترسی کودکان جهان به آموزش باکیفیت، تاکید کنند.
این برنامه با همکاری گلوبال سیتیزن، لایو نیشن و Done + Dusted تولید میشود. کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، در ویدیوی معرفی هنرمندان گفت این اجرا «درباره همبستگی است... و همه به آن دعوت هستند.»
فیفا و گلوبال سیتیزن در ماه مه ۲۰۲۶ نخستین گروه دریافتکنندگان کمک مالی از صندوق آموزش را معرفی کردند؛ طرحهایی که دسترسی کودکان جوامع کمبرخوردار در ۱۰ کشور به آموزش و فوتبال را گسترش میدهند.
هیات مشورتی صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن شامل جیانی اینفانتینو، هیو ایوانز، شکیرا، هیو جکمن، ایوانکا ترامپ، د ویکند، سرنا ویلیامز، کاکا و جیم دیمر است.
همچنین در قالب کارزار «اتحاد برای آموزش»، بازیکنان در دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی، یکچهارم نهایی و نیمهنهایی، نشان این کارزار را روی آستین پیراهن خود خواهند داشت تا درباره برنامههایی مانند صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن، برنامه «فوتبال برای مدارس» و پروژههای آموزشی بنیاد فیفا آگاهیرسانی کنند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با انتقاد از برگزاری مراسم حکومتی برای علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده، جمهوری اسلامی را متهم کرد که میکوشد با «نمایشهای ساختگی» صدای واقعی مردم ایران را پنهان کند. او همزمان خواستار حمایت گستردهتر از خانوادههای جانباختگان اعتراضات دیماه شد.
در پیام ویدیویی شاهزاده رضا پهلوی که شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیر منتشر شد، آمده است: «جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند.»
او افزود: «رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال، با نمایشهای ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینههای هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت میشود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است؛ در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری، در یکی از حساسترین لحظات تاریخ این سرزمین، جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند.»
او در ادامه گفت: «بیش از ۴۰ هزار جاویدنام دیماه، با آگاهی از خطرهای پیش رو، قدم در این مسیر گذاشتند. آنان میدانستند شاید دیگر هرگز به خانه بازنگردند، اما در لحظهای که ایران به آنان نیاز داشت، ایستادند.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «آنان برخلاف مزدوران ضحاک، برای وعدههای ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها، شکوهمند، برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند؛ و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن، از ترس مرگ نیرومندتر است.»
او ادامه داد: «امروز شش ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانوادههای شریف جاویدنامان، زمان همچنان در همان شبهای دشوار متوقف مانده است؛ خانوادههایی که عزیز و گاه تنها نانآور خود را از دست دادهاند؛ پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم میگشایند؛ همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ، فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل میکنند.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت: «این خانوادهها تنها صاحبان یک داغ نیستند؛ آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را بهتنهایی بر دوش بکشند.»
او افزود: «وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم؛ به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود، نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی، آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند.»
شاهزاده رضا پهلوی در پایان گفت: «تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آیندهای بهتر برخاسته است، برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است، ادامه خواهد یافت؛ تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آیندهای شایسته ملت بزرگ ما دست یابد.»