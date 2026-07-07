ماکرون نوشت: «این بار، کیلیان امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. کاملا از او حمایت میکنم. وقتی کلمات آلوده به نفرت میشوند، ارزشهای ما پاسخ میدهند؛ کرامت، احترام و برادری.»
این واکنش پس از آن صورت گرفت که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، در پی حذف تیم ملی کشورش از جام جهانی با شکست مقابل فرانسه، در شبکههای اجتماعی توهینهای «نژادپرستانه» را علیه امباپه مطرح کرد.
فوقستاره فرانسوی نیز با انتشار پیامی در ایکس نوشت: «خانم سلسته آماریا، شما زنی نفرتانگیز هستید و در شان جایگاهی که در اختیار دارید، نیستید.»
امباپه همچنین نوشت: «شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در تمام طول این رقابتها، سرشار از شور، تعهد و شرافت بود. بهدلیل بیمسئولیتی و نژادپرستی آشکار شما، اکنون تمام جهان مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه در این جام جهانی را به فراموشی سپرده و بهجای آن، تنها تصویر زنی نالایق را به یاد دارد که بدترین چهره ممکن را از کشورش به نمایش گذاشته است.»
فوقستاره فرانسوی همچنین نوشت: «من هرگز به افرادی مانند او اجازه نخواهم داد نفرت و نژادپرستی خود را در سراسر جهان گسترش دهند.»
پس از پیام کاپیتان تیم ملی فرانسه، سلسته آماریا با انتشار نامهای سرگشاده، خواهان عذرخواهی امباپه شد و او را به «خشونت جنسیتی» متهم کرد. این سناتور ۶۱ ساله که پیش از این امباپه را «کامرونی تحت استعمار که تظاهر به فرانسوی بودن میکند، کینهتوز، تازهبهدورانرسیده، متکبر و زشت» خوانده و او را «احمقی که حتی نوشتن بلد نیست و به جای شیر مادر، آب نارگیل مصرف کرده است» توصیف کرده بود، این بار تلاش کرد لحن خود را تغییر دهد.
او نوشت: «پستهای من با خون جوشان منتشر شد؛ همان خون دورگهای که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیایی است و در رگهایم جریان دارد.»
آماریا در ادامه نامه با اظهار پشیمانی نوشت: «با این حال، کمی بعد پشیمان شدم که تو را با همان توهینهایی که خودم دریافت میکنم، آزار دادم. از من به این دلیل که یک زن سبزه و اهل آمریکای لاتین هستم، نفرت دارند. من پشیمان شدم و پیام را حذف کردم. درک میکنم که این موضوع تو را آزرده است، زیرا تحقیرآمیز بود.»
تیم ملی فرانسه در دیداری فیزیکی و پربرخورد، با نتیجه ۱ بر صفر پاراگوئه را شکست داد و به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی راه یافت