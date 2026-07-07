این درحالی است که ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، چهار روز پس از شروع حنگ اوکراین، هیئت اجرایی کمیته بینالمللی المپیک به فدراسیونهای ورزشی توصیه کرد ورزشکاران و مقامهای روسیه و بلاروس را از تمامی مسابقات بینالمللی محروم کنند.
فیفا، یوفا و بسیاری از فدراسیونهای جهانی نیز در پی این تصمیم، تیمهای ملی و باشگاهی روسیه را تا اطلاع ثانوی از رقابتها کنار گذاشتند. همچنین کمیته بینالمللی المپیک، نشان المپیک را از مقامهای ارشد دولت روسیه، از جمله ولادیمیر پوتین، پس گرفت.
به گزارش رویترز، کمیته المپیک روسیه در اکتبر ۲۰۲۳، پس از آنکه شوراهای المپیک مناطق اشغالشده اوکراین شامل لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا را به رسمیت شناخت، از سوی IOC تعلیق شده بود. کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد این اقدام مغایر منشور المپیک و ناقض تمامیت ارضی کمیته المپیک اوکراین است.
با این حال، IOC اعلام کرد کمیته المپیک روسیه تأیید کرده که دیگر هیچ فعالیتی در این مناطق ندارد و نخواهد داشت؛ موضوعی که زمینه لغو تعلیق را فراهم کرده است. با وجود این، IOC هنوز درباره اجازه استفاده روسیه از پرچم، رنگهای ملی و سرود این کشور در المپیک ۲۰۲۸ تصمیمگیری نکرده است.
کرستی کاونتری، رئیس کمیته بینالمللی المپیک، در نشست خبری گفت: «ما هیچ جنگی، از جمله این جنگ را تأیید نمیکنیم و همچنان از اوکراین حمایت خواهیم کرد؛ اما معتقد نیستیم ورزشکاران باید بهای اقدامات دولتهای خود را بپردازند.»
او افزود: «هدف این تصمیم، فراهم کردن فرصت حضور ورزشکاران روس در رقابتهای ورزشی است و نباید آنان را مسئول تصمیمهای دولتشان دانست.»
وزیر ورزش روسیه، میخائیل دگتیارف، نیز این تصمیم را چراغ سبزی برای بازگشت کامل ورزشکاران روس به عرصه ورزش بینالمللی توصیف کرد.
ورزشکاران روسیه پیشتر در المپیک ۲۰۲۴ پاریس و المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلان تنها با عنوان ورزشکار بیطرف و بدون پرچم و سرود ملی در مسابقات شرکت کرده بودند.
واکنشهای انتقادی
این تصمیم با واکنش منفی اوکراین و برخی نهادهای ورزشی همراه شد. وزارت امور خارجه اوکراین آن را «نگرانکننده» خواند و از کشورهای میزبان مسابقات خواست همچنان استفاده از نمادهای دولتی روسیه را ممنوع نگه دارند.
دو نهاد مدافع حقوق ورزشکاران، Global Athlete و FairSport، نیز در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این تصمیم با اصول المپیک سازگار نیست و با وجود جنگ اوکراین و سابقه دوپینگ سازمانیافته روسیه، استانداردهای پاسخگویی IOC را کاهش میدهد.
همه فدراسیونها از تصمیم IOC پیروی نمیکنند
با وجود لغو تعلیق کمیته المپیک روسیه، بازگشت کامل ورزشکاران این کشور به همه رشتهها قطعی نیست؛ زیرا بسیاری از فدراسیونهای بینالمللی همچنان محرومیتهای مستقلی علیه ورزشکاران روس اعمال میکنند.
برای نمونه، شورای جهانی اتلتیک هفته گذشته بار دیگر بر ادامه محرومیت ورزشکاران روسیه و بلاروس از رقابتهای بینالمللی تأکید کرد و چندین فدراسیون دیگر نیز همچنان محدودیتهای مشابهی را حفظ کردهاند.
از سوی دیگر، IOC اعلام کرده است تمامی ورزشکاران روسیه که به رقابتهای بینالمللی بازمیگردند، باید تمامی الزامات و آزمایشهای ضد دوپینگ را رعایت کنند؛ موضوعی که با توجه به سابقه پروندههای گسترده دوپینگ دولتی روسیه، همچنان تحت نظارت دقیق این نهاد خواهد بود.