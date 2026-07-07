کنایه جنجالی بلژیکیها به ترامپ؛ جشن صعود با رقص رئیسجمهور آمریکا پس از حذف میزبان
بازیکنان بلژیک پس از پیروزی ۴ بر یک مقابل آمریکا، با تقلید از رقص دونالد ترامپ به جنجال پرونده فولارین بالوگون واکنش نشان دادند.
بازیکنان بلژیک پس از پیروزی ۴ بر یک مقابل آمریکا، با تقلید از رقص دونالد ترامپ به جنجال پرونده فولارین بالوگون واکنش نشان دادند.
تیم ملی بلژیک بامداد سهشنبه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴ بر یک آمریکا، یکی از میزبانان مسابقات، را در سیاتل شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
شارل دکتلار با زدن دو گل در نیمه نخست نقش اصلی را در برتری شیاطین سرخ ایفا کرد و روملو لوکاکو نیز پس از ورود به زمین گل چهارم تیمش را به ثمر رساند.
اما حاشیه اصلی این مسابقه به اتفاقات پیش از بازی مربوط میشد؛ جایی که فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، با وجود اخراج در دیدار مرحله قبل مقابل بوسنی و هرزگوین، مجوز حضور در این مسابقه را دریافت کرد.
طبق گزارش رسانههای انگلیسی، کمیته انضباطی فیفا پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، محرومیت بالوگون را لغو کرد؛ تصمیمی که با اعتراض گسترده روبهرو شد. فدراسیون فوتبال بلژیک و همچنین یوفا نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند و یوفا اعلام کرد که فیفا با این اقدام «از یک خط قرمز عبور کرده» و اعتبار فوتبال را زیر سؤال برده است.
پیش از این نیز رسانهها خبر داده بودند که فدراسیون فوتبال بلژیک در صورت شکست برابر آمریکایی که بالوگون در ترکیب آن حضور داشت، آماده بود پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ارجاع دهد.
با این حال، بلژیکیها در زمین مسابقه پاسخ خود را دادند. پس از گل چهارم، روملو لوکاکو و سایر بازیکنان بلژیک در شادی گل، حرکت معروف رقص دونالد ترامپ را تقلید کردند؛ حرکتی که بسیاری آن را کنایهای مستقیم به دخالت رئیسجمهور آمریکا در پرونده بالوگون دانستند.
این شادی گل بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت. یکی از کاربران نوشت: «در خانه ۴ بر یک میبازی و بعد حریف با رقص ترامپ جشن میگیرد؛ این دیگر اوج طعنه است.»
کاربر دیگری نوشت: «طعنهای فوقالعاده بود.»
شخص دیگری نیز اظهار داشت: «بلژیک بعد از گل چهارم رقص ترامپ را اجرا کرد. آنها ما را کاملاً شکست دادند و حق داشتند هر طور که میخواهند جشن بگیرند.»
بلژیک با این پیروزی به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد و روز ۱۹ تیر باید به مصاف اسپانیا برود؛ تیمی که با گل دیرهنگام میکل مرینو موفق شد پرتغال را شکست دهد.