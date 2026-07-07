حسین شریعتمداری: خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنهای «واجبالقتل» هستند
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی نوشت باید رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی، ترامپ و حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنهای دست داشتهاند را «واجبالقتل» میداند و هرجا او را بیابد، «به قتل» میرساند.
شریعتمداری افزود: «دولت باید با یک اعلام رسمی، برای افرادی که ترامپ را به قتل برسانند، جایزه تعیین کند.»
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه به امور صنعتی نوشت فعالیت بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه در پی حملات پهپادی اوکراین متوقف شد. شهردار مسکو نیز اعلام کرد اوکراین از شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر تا بامداد سهشنبه ۱۶ تیر، بیش از ۴۰۰ پهپاد به سوی پایتخت روسیه شلیک کرد.
رویترز سهشنبه ۱۶ تیر گزارش داد توقف فعالیت مجتمع اومسک، که توقف فعالیت بزرگترین تولیدکننده بنزین روسیه است، احتمالا کمبود سوخت را در سراسر کشور تشدید خواهد کرد. اوکراین شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر پالایشگاه اومسک در عمق سیبری را هدف قرار داده بود. این حملات یکی از دوربُردترین حملههای اوکراین به روسیه در طول پنج سال جنگ میان دو کشور ارزیابی شده است.
آناتولی سریشف، نماینده ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در سیبری، روز سهشنبه در بیانیهای گفت: «تاسیسات پالایشگاه نفت اومسک در نتیجه حمله روز دوشنبه آسیب دید. هیچیک از کارکنان این مجتمع آسیب ندیدند.»
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، نیز پس از این حملات در شبکههای اجتماعی نوشت: «از عصر تا ساعت ۶ صبح بیش از ۴۳۰ پهپاد به سمت منطقه مسکو در پرواز بودند.» او افزود که بیشتر آنها «در فواصل دور» سرنگون شدند، و ۳۶ فروند «در هنگام نزدیک شدن به مسکو منهدم شدند».
فرماندار منطقه کالوگا روسیه نیز در تلگرام نوشت حمله شبانه شش پهپاد اوکراینی باعث آتشسوزی در یک شرکت صنعتی در منطقه کالوگا روسیه، در جنوب غربی مسکو شد. او تاکید کرد این حمله کشتهای به همره نداشت.
بامداد دوشنبه، ساعاتی پیش از آغاز موج حملات پهپادی اوکراین، روسیه با موشکهای بالستیک و پهپاد به پایتخت کییف حمله کرده بود. این حملات دستکم ۲۸ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت.
حمله بامداد دوشنبه تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کییف انجام شد. حملهای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بوده است.
فرانس ۲۴ در تحلیلی این حملات مرگبار روسیه را «نشانهای از ناامیدی» ارزیابی کرد و نوشت پوتین اکنون متوجه شده است که احتمال دارد برنده این جنگ نباشد.
ارتش اوکراین، صبح سهشنبه، پس از پایان حملات هوایی علیه روسیه در بیانیهای اعلام کرد که دو کارخانه مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه در منطقه بریانسک از جمله اهداف اصلی حملات دوشنبه بودند. این بیانیه تاکید میکند که کارخانههای هدف قرار گرفته قطعاتی برای سیستمهای جنگ الکترونیک نظامی تولید میکردند. افزون بر این، یک کارخانه مواد شیمیایی برای ارتش روسیه باروت، مواد منفجره و مواد قابل استفاده در سوخت موشک تولید میکرد نیز مورد حمله اوکراین قرار گرفت.
به گفته رابرت برودی، از فرماندهان ارشد ارتش اوکراین، بخش دیگری از اهداف این حملات پهپادی، هشت تانکر متعلق به ناوگان سایه روسیه بود. او گفت: « پهپادهای اوکراینی شبانه به هشت تانکر حامل سوخت متعلق به ناوگان سایه روسیه در دریای آزوف حمله کردند. یک کشتی باری و یک کشتی مسافربری نیز مورد اصابت قرار گرفتهاند.»
حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه مسکو در روز سوم تیر نیز سبب خسارتهای گسترده در این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی این پالایشگاه دستکم تا پایان سال ۲۰۲۶ انجامید.
لیونل مسی، فوق ستاره و کاپیتان تیم ملی آرژانتین، یک پنالتی دیگر را در جام جهانی ۲۰۲۶ از دست داد، اینبار در بازی با مصر در یکهشتم نهایی؛ همزمان مصر با پیش افتادن مقابل آرژانتین، در آستانه رقم زدن شگفتی قرار گرفت.
در دقیقه ۱۵ این مسابقه که در استادیوم آتلانتا برگزار میشود، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه مدافع عنوان قهرمانی جهان را باز کرد و آرژانتین را خیلی زود در موقعیت دشواری قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰، آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نمیشود.
برنده این مسابقه در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار سوئیس و کلمبیا خواهد رفت و تیم پیروز آن بازی نیز برای رسیدن به فینال با انگلیس یا نروژ روبهرو میشود.
با این حال، نیمه اول با برتری مصر به پایان رسید.
آرژانتین موقعیتهای خود را داشت؛ مهمترین آنها پنالتیای بود که لیونل مسی از دست داد، اما این تیم نتوانست فشار مداومی روی دروازه مصر ایجاد کند.
هر زمان هم که آرژانتین موفق شد از سد خط دفاعی مصر عبور کند، محمد شوبیر با عملکردی درخشان مانع گلزنی شد.
دردسری به اسم امیلیانو مارتینس
فراتر از پنالتی از دسترفته لیونل مسی و بیدقتی کلی آرژانتین در این مسابقه، نگرانی دیگری هم وجود داشت که در تمام طول این جام جهانی کمتر به آن پرداخته شده بود و امروز بهایش را پرداخت.
امیلیانو مارتینس از زمان بازگشت از مصدومیت، در خروج از دروازه برای مهار سانترها مردد به نظر رسیده است. «دیبو»ی همیشگی بدون لحظهای تردید سانتری را که به گل یاسر ابراهیم منجر شد، جمع میکرد، اما این بار روی خط دروازه ماند و مصر از این تردید نهایت استفاده را برد.
این هم یکی دیگر از مشکلاتی بود که به فهرست دردسرهای آرژانتین در این مسابقه اضافه شد.