رویترز سه‌شنبه ۱۶ تیر گزارش داد توقف فعالیت مجتمع اومسک، که توقف فعالیت بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین روسیه است، احتمالا کمبود سوخت را در سراسر کشور تشدید خواهد کرد. اوکراین شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر پالایشگاه اومسک در عمق سیبری را هدف قرار داده بود. این حملات یکی از دوربُردترین حمله‌های اوکراین به روسیه در طول پنج سال جنگ میان دو کشور ارزیابی شده است.

آناتولی سریشف، نماینده ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در سیبری، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «تاسیسات پالایشگاه نفت اومسک در نتیجه حمله روز دوشنبه آسیب دید. هیچ‌یک از کارکنان این مجتمع آسیب ندیدند.»

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، نیز پس از این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «از عصر تا ساعت ۶ صبح بیش از ۴۳۰ پهپاد به سمت منطقه مسکو در پرواز بودند.» او افزود که بیشتر آنها «در فواصل دور» سرنگون شدند، و ۳۶ فروند «در هنگام نزدیک شدن به مسکو منهدم شدند».

فرماندار منطقه کالوگا روسیه نیز در تلگرام نوشت حمله شبانه شش پهپاد اوکراینی باعث آتش‌سوزی در یک شرکت صنعتی در منطقه کالوگا روسیه، در جنوب غربی مسکو شد. او تاکید کرد این حمله کشته‌ای به همره نداشت.

بامداد دوشنبه، ساعاتی پیش از آغاز موج حملات پهپادی اوکراین، روسیه با موشک‌های بالستیک و پهپاد به پایتخت کی‌یف حمله کرده بود . این حملات دست‌کم ۲۸ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.

حمله بامداد دوشنبه تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کی‌یف انجام شد. حمله‌ای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بوده است.

فرانس ۲۴ در تحلیلی این حملات مرگبار روسیه را «نشانه‌ای از ناامیدی» ارزیابی کرد و نوشت پوتین اکنون متوجه شده است که احتمال دارد برنده این جنگ نباشد.

ارتش اوکراین، صبح سه‌شنبه، پس از پایان حملات هوایی علیه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو کارخانه مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه در منطقه بریانسک از جمله اهداف اصلی حملات دوشنبه بودند. این بیانیه تاکید می‌کند که کارخانه‌های هدف قرار گرفته قطعاتی برای سیستم‌های جنگ الکترونیک نظامی تولید می‌کردند. افزون بر این، یک کارخانه مواد شیمیایی برای ارتش روسیه باروت، مواد منفجره و مواد قابل استفاده در سوخت موشک تولید می‌کرد نیز مورد حمله اوکراین قرار گرفت.

به گفته رابرت برودی، از فرماندهان ارشد ارتش اوکراین، بخش دیگری از اهداف این حملات پهپادی، هشت تانکر متعلق به ناوگان سایه روسیه بود. او گفت: « پهپادهای اوکراینی شبانه به هشت تانکر حامل سوخت متعلق به ناوگان سایه روسیه در دریای آزوف حمله کردند. یک کشتی باری و یک کشتی مسافربری نیز مورد اصابت قرار گرفته‌اند.»

حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه مسکو در روز سوم تیر نیز سبب خسارت‌های گسترده در این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی این پالایشگاه دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۶ انجامید.