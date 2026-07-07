تیم ملی فوتبال سوئیس در مرحله یکهشتمنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کلمبیا را در ضربات پنالتی شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. بازی در وقت قانونی و اضافه با مساوی بدون گل به پایان رسید و در نهایت سوئیس در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ - ۳ پیروز شد. سوئیس روز یکشنبه باید با آرژانتین بازی کند.
سوئیس با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کلمبیا، برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ (۷۲ سال پیش) به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی صعود کرد.
روبن وارگاس ضربه پنالتی سرنوشتساز را به گل تبدیل کرد تا سوئیس پس از تساوی بدون گل در دیداری فرسایشی و کمموقعیت، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی برسد.
سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی در کانزاسسیتی به مصاف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت و برنده این دیدار در نیمهنهایی با برنده مسابقه نروژ و انگلیس روبهرو میشود.
حسرت برای فرصتهای از دست رفته
کلمبیا فرصتهای گلزنی را داشت و از حمایت پرشور هوادارانش هم برخوردار بود، اما در نهایت نتوانست کار را تمام کند.
درواقع هیچکس به اندازه بازیکنان کلمبیا که تا آستانه موفقیت پیش رفتند، از این شکست حسرت نخواهد خورد.
بهویژه خامینتون کامپاس؛ او احتمالا تا مدتها آن موقعیت را به یاد خواهد آورد؛ دروازه کاملا باز بود، توپ هم به بهترین شکل مقابلش قرار گرفت، اما ضربهاش را به سکوها فرستاد.
وقتی مانوئل آکانجی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و توپ را به بالای دروازه فرستاد، احتمالا تصور کرد تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است.
این مدافع پیشتر نیز در مرحله یکچهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ مقابل انگلیس، یک پنالتی حساس را برای سوئیس از دست داده بود.
اما این بار، روبن وارگاس و گرگور کوبر ناجی او شدند و سوئیس را در ونکوور به مرحله بعد رساندند.
هواداران اندک سوئیس در ورزشگاه پس از این پیروزی غرق در شادی شدند، اما برای کلمبیا، حذف در ضربات پنالتی تلخترین شکل ممکن برای پایان یک جام جهانی بود.
کلمبیا در این تورنمنت یکی از جذابترین تیمها برای تماشا بود، اما سوئیس امروز ریتم بازی این تیم را گرفت. کلمبیاییها هم تاوان نداشتن خونسردی و دقت کافی در زدن ضربات آخر را پرداختند.
با حذف کلمبیا، آرژانتین تنها نماینده آمریکای جنوبی در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، با اشاره به انتشار تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنهای به عباس عراقچی و همچنین حمله مشابه به مسعود پزشکیان، گفت این اعتراضات و اختلافات را نباید جدی گرفت.
او افزود جمهوری اسلامی همواره در مذاکرات و تعامل با جهان با دو چهره و نقاب ظاهر شده و به گفته او، سیاست «دوچهره» را بهخوبی اجرا میکند و توانسته این موضوع را به غرب بفروشد که بخشی از حکومت ایدئولوژیک و تندرو و بخشی دیگر میانهرو و عملگراست.
برزگر گفت مخالفت برخی گروهها البته کاربردی درونی نیز دارد و به نوعی تغذیه لباسشخصیها و بسیجیانی است که بهعنوان ابزار از آنها در مجادلات بین باندهای قدرت استفاده میشود.
او افزود با این همه، این افراد هم در گذشته و هم اکنون بهویژه پس از کشته شدن علی خامنقهای تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارند.
در پی حمله جمهوری اسلامی به سه نفتکش خارجی در تنگه هرمز، تنشها در منطقه ابعاد تازهای پیدا کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا مجوز مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی با منشا جمهوری اسلامی را لغو کرد و اعلام کرد که این تصمیم هیچگونه معامله جدیدی را مجاز نمیداند.
همزمان، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حمله به نفتکش قطری «الرکیات» را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خواند و از جامعه جهانی خواست برای حفظ امنیت و صلح بینالمللی اقدام کند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: