شوک به بلژیک؛ جام جهانی برای اونانا تمام شد
تیم ملی بلژیک در آستانه دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، خبر بسیار تلخی دریافت کرد؛ آمادو اونانا به دلیل پارگی رباط صلیبی قدامی زانوی راست، ادامه مسابقات را از دست داد.
تیم ملی بلژیک در آستانه دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، خبر بسیار تلخی دریافت کرد؛ آمادو اونانا به دلیل پارگی رباط صلیبی قدامی زانوی راست، ادامه مسابقات را از دست داد.
رسانه اتلتیک گزارش داد هافبک بلژیک در جریان دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل آمریکا، که با پیروزی ۴ بر یک شیاطین سرخ همراه شد، دچار پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) زانوی راست شده است.
اونانا در دقیقه ۲۱ این مسابقه مصدوم شد و زمین بازی را ترک کرد. او پس از خروج از زمین، با عصا و بانداژی بزرگ روی زانوی راست کنار زمین دیده شد؛ اتفاقی که از همان زمان نگرانیها درباره شدت آسیبدیدگیاش را افزایش داد.
روملو لوکاکو نیز پس از به ثمر رساندن گل چهارم بلژیک، پیراهن اونانا را مقابل دوربینها بالا برد تا از همتیمی مصدومش حمایت کند.
اونانا در جام جهانی ۲۰۲۶ ابتدا در دیدار برابر مصر به میدان رفت و در دقیقه ۵۶ تعویض شد. او مقابل ایران نیمکتنشین بود و سپس در دیدارهای برابر نیوزیلند و سنگال به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. این هافبک ۲۴ ساله در دیدار برابر آمریکا بار دیگر در ترکیب اصلی قرار گرفت، اما تنها ۲۱ دقیقه در زمین دوام آورد.
این مصدومیت تنها برای تیم ملی بلژیک خبر بدی نیست و باشگاه استون ویلا نیز چندین ماه از حضور این هافبک کلیدی محروم خواهد بود.
بلژیک روز جمعه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی به مصاف اسپانیا خواهد رفت.