جمهوری اسلامی بیانیه وزارت خارجه قطر را «سوالبرانگیز» دانست
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بیانیه وزارت خارجه قطر در ارتباط با حمله به یک شناور مرتبط با این کشور در تنگه هرمز را «سوالبرانگیز و مغایر با اصل حسن همجواری» دانست و این رفتار را غیرقابل قبول خواند.
محمد صلاح، کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر درحالی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا جاودانگی و رقم زدن شگفتی بزرگ در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت، با کامبک عجیب آرژانتین، قهرمان جهان، از جام حذف شد. این شاید آخرین جام جهانی صلاح بود.
مصر تا دقیقه ۷۹ بازی با آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی با نتیجه ۲ بر صفر پیش بود و حتی یک کل مردود هم به ثمر رسانده بود، اما ۱۵ دقیقه طوفانی یاران لیونل مسی، همه چیز را تغییر داد تا آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، همچنان در تورنمنت حضور داشته باشد.
آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشتهای تاریخ جام جهانی را رقم زد. آلبیسلسته پس از آنکه دو گل از مصر عقب افتاده بود، در وقتهای تلفشده از حریف پیش افتاد.
این شاید آخرین جام جهانی صلاح بود
به احتمال زیاد، محمد صلاح امروز آخرین بازی خود در جام جهانی را انجام داد.
ستاره فوتبال مصر در زمان برگزاری جام جهانی بعدی، چهار سال دیگر، ۳۸ ساله خواهد بود و کمتر بازیکنی میتواند مانند لیونل مسی، حضور در بالاترین سطح فوتبال را تا اواخر دهه ۳۰ زندگی خود ادامه دهد.
اگر و زمانی که بهترین بازیکن تاریخ فوتبال مصر از بازیهای ملی خداحافظی کند، این لحظه برای فوتبال این کشور احساسی خواهد بود.
به نوشته اتلتیک، اما با نمایشی که مصر در این جام، بهویژه در دیدار امروز، ارائه داد، شاید آینده بدون صلاح دیگر به اندازه گذشته نگرانکننده به نظر نرسد.
هیثم حسن با نمایشی درخشان نشان داد که مصر تنها به یک بازیکن متکی نیست. بازیکنان دیگری نیز در طول این جام جهانی درخشیدند و این موضوع نشان میدهد که فوتبال مصر پس از محمد صلاح هم میتواند آینده روشنی داشته باشد.
مصطفی شوبیر، سنگربان تیم ملی مصر، شب تلخی را پشت سر گذاشت. او که در بیشتر دقایق مسابقه با واکنشهای نجاتبخش خود از جمله مهار ضربه پنالتی لیونل مسی و دبلسیو تماشایی در برابر جولیان آلوارز، مصر را در بازی نگه داشته بود، در یکچهارم پایانی مسابقه اسیر طوفان آرژانتین شد.
دروازهبان باشگاه الاهلی با وجود نمایشی قهرمانانه، در ۱۵ دقیقه پایانی بازی چارهای جز تسلیم در برابر کامبک آلبیسلسته نداشت و ۳ بار دروازهاش باز شد.
شوبیر پس از پایان این دیدار گفت: «پای جزئیات کوچک در میان بود؛ فوتبال همین است، همینطور میبری و همینطور میبازی. ما در دقایق پایانی تمرکزمان را از دست دادیم. منظورم کل تیم است، نه شخص خاصی.»
او گفت: «فکر میکنم بازی بسیار خوبی انجام دادیم و تا مرز صعود پیش رفتیم. بله، قطعاً به این عملکرد افتخار میکنیم. حضور در این مرحله از جام جهانی برای ما تاریخی بود. با تمام وجود برای رسیدن به اینجا جنگیدیم، اما در نهایت نشد؛ فوتبال همین است.»
لیونل مسی، فوقستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین، پس از پیروزی شگفتانگیز بر مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اشک شوق ریخت. لیونل مسی امروز بار دیگر نام خود را در کتابهای تاریخ جام جهانی ثبت کرد.
آرژانتین تا دقیقه ۷۹ این بازی از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شده بود، اما کامبک دیوانهوار شاگردان لیونل اسکالونی، قهرمان جهان را در جام نگهداشت.
گل تساوی او باعث شد به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شود که در شش مسابقه پیاپی مرحله حذفی گلزنی کرده است. او همچنین با ۲۱ گل، رکورد خود به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را بیش از پیش افزایش داد.
دیروز، کریستیانو رونالدو پس از شکست یک بر صفر پرتغال مقابل اسپانیا و حذف این تیم، با چشمانی اشکبار برای آخرین بار با جام جهانی خداحافظی کرد.
اما مسی، اعجوبه آرژانتینی، با گل دقیقه ۸۳ مقابل مصر، در مرحله یکهشتم نهایی ۸ گله شد و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت. پیش از این مسابقه، لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر کدام با ۷ گل در صدر جدول گلزنان قرار داشتند.
او هنوز هم حداقل یک بازی فرصت دارد که به گلهای خود این جام اضافه کند.
مسی تاکنون هشت گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده است؛ آماری که بهترین عملکرد یک بازیکن در پنج بازی نخست تیمش در یک دوره جام جهانی، از زمان ۱۰ گل گرد مولر برای آلمان غربی در جام جهانی ۱۹۷۰، به شمار میرود.