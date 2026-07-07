او سه‌شنبه ۱۶ تیر در سخنرانی خود در مجمع صنایع دفاعی ناتو در آنکارا گفت: «صنایع دفاعی در همه کشورهای حاضر در این نشست باید آماده پذیرش ریسک بیشتر باشند، چرا که تقاضا وجود دارد و شما از این موضوع به‌خوبی آگاه هستید.»

او همچنین اعلام کرد آمریکا و شرکت‌های بزرگ صنایع دفاعی آن مانند اندوریل، بوئینگ، جنرال داینامیکس، لاکهید مارتین و ریتیان، بر سر ابتکارهای جدیدی برای همکاری صنعتی با شرکت‌های اروپایی از جمله دیهل، پی‌جی‌زد و راین‌متال، به توافق رسیده‌اند.

به گفته او، این توافق‌ها امکان تولید، پشتیبانی و نگهداری توانمندی‌های کلیدی آمریکایی از جمله تانک‌های آبرامز، موشک‌های آمرام، اتکمز، سامانه باراکودا، بمب‌های هدایت‌شونده قطر کوچک و موشک‌های استینگر را در خاک اروپا فراهم می‌کند.

در همین حال، مایکل دافی، معاون وزارت دفاع آمریکا، در حاشیه این نشست اعلام کرد ایالات متحده احتمال تولید موشک‌های پیشرفته پاتریوت PAC-3 ساخت شرکت لاکهید مارتین را در خارج از خاک خود رد نمی‌کند.

نشست سران کشورهای عضو ناتو شامگاه ۱۶ تیر با ضیافت شام آغاز خواهد شد و تا ۱۷ تیر ادامه خواهد یافت.

100 %

تقویت همکاری‌های اعضای ائتلاف

دبیرکل ناتو در ادامه اعلام کرد کشورهای عضو متعهد شده‌اند در زمینه خرید، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و مدیریت مواد حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی با یکدیگر همکاری کنند.

روته گفت این ابتکار با مشارکت کشورهای بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و ترکیه، به اجرا در خواهد آمد.

او افزود اعضای ائتلاف در ۵ سال آینده بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای تقویت توانمندی‌های ضدپهپادی خود سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از مشاهده پهپادهای منتسب به روسیه در حریم هوایی کشورهای اروپایی مانند لهستان ، فنلاند ، لیتوانی ، دانمارک و آلمان ، منتشر شده است.

100 %

بررسی وضعیت تنگه هرمز در اجلاس ناتو

خبرگزاری رویترز گزارش داد وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو ۱۶ تیر با همتایان خود از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

محور اصلی این دیدار، بررسی چالش‌های امنیتی و تردد شناورها در تنگه هرمز خواهد بود.

رویترز نوشت در این نشست، طرح مشترک فرانسه و بریتانیا برای تشکیل یک ماموریت چندملیتی دریایی در این آبراه کلیدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. طرحی که جمهوری اسلامی پیش‌تر آن را رد کرده است.

این نشست دیپلماتیک در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار می‌شود و وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی را برای رایزنی گرد هم می‌آورد.

هر‌چند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد برای پایان جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌های پراکنده در آب‌های منطقه همچنان ادامه دارد.

سپاه پاسداران بامداد ۱۶ تیر دو کشتی تجاری را در نزدیکی تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار داد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۴ تیر نوشت بازگشت سریع بازار جهانی نفت به وضعیت پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای تدریجی ذخایر نفتی جهان می‌تواند از توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا بکاهد.

سایه جنگ اوکراین بر نشست آنکارا

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، ۱۶ تیر هم‌زمان با ورود به آنکارا برای شرکت در نشست ناتو اعلام کرد کی‌یف قصد دارد در حاشیه این اجلاس، توافق‌های جدیدی درباره پهپادها و چندین حوزه دیگر با شرکای خود امضا کند.

زلنسکی از برنامه خود برای دیدار دوجانبه با ۲۰ تن از رهبران حاضر در اجلاس آنکارا خبر داد و ابراز امیدواری کرد نشست ناتو «قوی و ثمربخش» باشد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به تلاش برای تقویت پدافند هوایی اوکراین ادامه خواهیم داد. سامانه‌های جدید، موشک‌های مورد نیاز آن‌ها و همچنین موضوع اعطای مجوزهای تولید، همگی از اولویت‌های ما هستند.»

هم‌زمان، شرکت آلمانی راین‌متال اعلام کرد از سوی یکی از اعضای ناتو مامور شده است چند هزار گلوله توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری برای اوکراین تامین کند.

در سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد مسکو این نشست را با دقت زیر نظر دارد.

او به خبرنگاران گفت: «این رویدادی است که برای ما اهمیت زیادی دارد. بدون تردید همه اخبار و اطلاعاتی را که از آنکارا منتشر می‌شود، از نزدیک دنبال خواهیم کرد.»

پسکوف افزود پیش از آغاز نشست اظهارات متعددی درباره روسیه مطرح شد که «درباره تعامل سازنده و گفت‌وگو نبود، بلکه ماهیتی تقابلی داشت».

او جزییات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۵ تیر گفت در جریان نشست ناتو درباره راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌وگو خواهد کرد.

او وعده داد حل‌وفصل این مناقشه «بیش از آنچه مردم تصور می‌کنند»، نزدیک خواهد بود.

پسکوف نیز ابراز امیدواری کرد تلاش‌های ترامپ برای برقراری صلح در منطقه سرانجام به نتیجه برسد.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.