​​حسام حسن همچنین گفت: «همه چیز به بازاریابی و پول ختم می‌شود. آن‌ها می‌خواهند مسیِ قهرمان جهان، به هر قیمتی در جام بماند. در فوتبال خیلی چیزها خارج از زمین و بر اساس منافع مالی رقم می‌خورد. مصر شایسته صعود بود و ما برتر از آرژانتین بودیم.»

مصر که تا دقیقه ۷۹ بازی با آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با دو گل یاسر ابراهیم و زیکو از قهرمان جهان جلو بودند، در ۱۳ دقیقه پایانی اسیر کامبک یاران مسی شد؛ اما مربی و بازیکنان مصر، فرانسوا لتکسیه، داور مسابقه را عامل اصلی این شکست می‌دانند.

سرمربی مصر گفت: «ما نه احترامی دیدیم و نه بازی جوانمردانه. یک پنالتی گرفته نشد و صحنه دومی که باید برای ما پنالتی اعلام می‌شد، حتی توسط VAR هم بررسی نشد. گل دوم ما هم به شکلی عجیب، به هر دلیلی، مردود اعلام شد.»

او افزود: «به نظر می‌رسد فشارهایی از سوی آرژانتینی‌ها روی داور وجود داشته که باعث این نتیجه شده است.»

حسن همچنین گفت: «زندگی ناعادلانه است. دنیا ناعادلانه است. بسیار خوب، اما چرا در ورزش عدالت وجود ندارد؟ من نه به این نتیجه و نه به روند اتفاقات این مسابقه قانع شده‌ام.»

او ادامه داد: «داور ناعادلانه قضاوت کرد. او تلاش یک ملت را هدر داد. این جام به سمت قهرمانی آرژانتین هدایت شده است.»

سرمربی مصر همچنین از زمان برگزاری مسابقه انتقاد کرد و گفت: «کسی که این مسابقات را برنامه‌ریزی کرده، هرگز فوتبال بازی نکرده است. هیچ‌وقت نباید یک مسابقه فوتبال را ساعت ۱۲ ظهر برگزار کرد.»

«قهرمانی دوم را به آرژانتین تبریک می‌گویم»

مصطفی زیکو، گلزن مصر، نیز بلافاصله پس از مسابقه در گفت‌وگو با شبکه کانادایی TSN، گفت: «داوری عادلانه نبود. واقعا عادلانه نبود و این کاملا روشن بود. او با تصمیم‌هایش تمام تلاش ما را هدر داد. ما ۲ بر صفر پیش بودیم و دیگر کاری از دستمان برنمی‌آمد. همه‌چیز دست خداست.»

او افزود: «از مردم مصر عذرخواهی می‌کنیم. واقعا متاسفم. می‌خواستیم همه شما را خوشحال کنیم، اما قسمت نبود. داور باعث این اتفاق شد. قهرمانی دوم را به آرژانتین تبریک می‌گویم.»