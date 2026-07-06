نیمار پس از حذف برزیل: از همینجا شروع کردم و همینجا هم تمامش کردم
حذف غیرمنتظره برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، ممکن است پایان دوران ملی نیمار باشد. ستاره ۳۴ ساله برزیل پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش گفت: «تلاش کردم… دیگر تمام شد.»
حذف غیرمنتظره برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، ممکن است پایان دوران ملی نیمار باشد. ستاره ۳۴ ساله برزیل پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش گفت: «تلاش کردم… دیگر تمام شد.»
به گزارش رویترز، نیمار پس از شکست ۲ بر ۱ برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، تلویحاً از پایان دوران حضورش در تیم ملی خبر داد؛ شکستی که پنجقهرمان جهان را از رقابتها حذف کرد و انتظار این تیم برای کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان را طولانیتر ساخت.
نیمار در این دیدار تنها گل برزیل را در وقتهای تلفشده از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، اما این گل مانع حذف سلسائو نشد.
این مهاجم ۳۴ ساله پس از پایان مسابقه در گفتوگویی کوتاه با کارشناس شبکه برزیلی ge tv، با اشاره به ورزشگاه ایست رادرفورد در ایالت نیوجرسی گفت: «تلاش کردم، تلاش کردم… دیگر تمام شد! از همینجا شروع کردم و همینجا هم تمامش کردم.»
او به این نکته اشاره داشت که نخستین بازی ملی خود را نیز در سال ۲۰۱۰ در همین ورزشگاه و در دیداری دوستانه برابر آمریکا انجام داده بود.
نیمار پس از پایان بازی اشک ریخت. حذف برزیل در مرحله یکهشتم نهایی، ضعیفترین عملکرد این تیم در جام جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون به شمار میرود.
این شکست همچنین برزیل را در آستانه ثبت طولانیترین دوره بدون قهرمانی در جام جهانی از زمان نخستین قهرمانیاش قرار داده است. اگر سلسائو تا سال ۲۰۳۰ جام قهرمانی را به دست نیاورد، ۲۸ سال از آخرین قهرمانی این تیم در جام جهانی گذشته خواهد بود.
در صورت تایید بازنشستگی ملی نیمار، او دوران حضور خود در تیم ملی برزیل را با ۱۳۰ بازی، ۸۰ گل و ۵۸ پاس گل به پایان خواهد رساند.
نیمار در دوران حرفهای خود با باشگاههایش عناوین متعددی به دست آورده، اما تنها جام او با تیم ملی بزرگسالان برزیل، قهرمانی در جام کنفدراسیونهای ۲۰۱۳ بوده است.