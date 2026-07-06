نماینده مجلس: دشمن بر «اخلال در سیستم محاسباتی مسئولان» متمرکز شده است
مجید دوستعلی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت دشمن بر «تابآوری مردم» و «اخلال در سیستم محاسباتی مسئولان» متمرکز شده است.
مجید دوستعلی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت دشمن بر «تابآوری مردم» و «اخلال در سیستم محاسباتی مسئولان» متمرکز شده است.
مراسم یکهفتهای «وداع» با جنازه علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانواده او، جمعه ۱۲ تیر در مصلای «امام خمینی» تهران آغاز شد.
در این مراسم، رهبران هیچ یک از قدرتهای جهانی حضور نداشتند و روسیه، چین، هند و ترکیه نیز با وجود دعوت جمهوری اسلامی، تنها مقامهایی در سطوح پایینتر اعزام کردند.
در غیاب مقامهای بلندپایه جهان و با مشهود شدن کمبود مقامهای سیاسی خارجی، شماری از اتباع خارجی غیرحکومتی با عنوانهایی مانند «جمعی از شیعیان»، «نمایندگان گروههای مذهبی» و «نمایندگان احزاب» بهعنوان مهمانان خارجی در مراسم حضور داشتند.
همزمان، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از هزینههای گسترده تبلیغات، غذا، اسکان و تعطیلی چندروزه کشور برای این مراسم حکومتی، آن هم در شرایط فشار اقتصادی بر مردم، انتقاد کردند.
در دومین روز، محمدعلی ابطحی از دعوت نشدن چهرههای سیاسی، از جمله روسایجمهوری پیشین جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و این مراسم را «مهمترین فرصت تاریخی برای نمایش انسجام داخلی» خواند.
در سومین روز، مصطفی، مسعود و میثم، سه پسر علی خامنهای، برای نخستین بار پس از مرگ او برای خواندن «نماز میت» بر جنازه پدرشان در انظار عمومی ظاهر شدند، اما مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در این مراسم نیز حضور نداشت.
جزییات بیشتر درباره آنچه در سه روز گذشته در مراسم دفن علی خامنهای گذشت را اینجا بخوانید.
همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برگزاری تجمعهای اعتراضی ایرانیان در شهرهای اروپا و کانادا، گروهی از ایرانیان در لسآنجلس نیز با برگزاری تجمعی، مخالفت خود را با هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام کردند.
گزارش نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال و گفتوگو با فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران
کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد بر اساس اطلاعات جدید، نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی جدید با نام «مختار» تشکیل داده است.
به گفته این رسانه اسرائیلی، نیروی قدس با همکاری کارتلهای مکزیکی و برخی ایرانیان خارج از کشور، برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقامهای آمریکایی برنامهریزی میکند.
بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تأثیرگذاری پولهای خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمکهای مالی-سیاسی خارجی را تشدید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاستمدار سابق در حزب «اصلاحات بریتانیا» به دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانیها و ابراز سخنانی بهسود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد.
این گزارش حاکی از آن است که بررسیها نشان داد که بریتانیا با مشکل مداوم کشورهای خارجی، از جمله روسیه، چین و ایران، که سعی در تأثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند، روبرو است. نتیجه بررسی، دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.
رویترز نوشت این قوانین در شرایطی وضع میشوند که نایجل فاراژ، رهبر حزب ضد مهاجرت اصلاحات بریتانیا، توسط ناظر استانداردهای پارلمانی در مورد اینکه آیا او باید کمک مالی پنچ میلیون پوندی (۶.۶۸ میلیون دلاری) یک میلیاردر ارز دیجیتال مستقر در تایلند را که قبل از اعلام نامزدی فاراژ برای عضویت در پارلمان اهدا شده بود، اعلام میکرد، تحت بررسی است.
در این ارتباط، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا اعلام کرد که از این پس، نامزدهای سیاسی موظفند کمکهای مالی بیش از ۲۲۳۰ پوندی خود را قبل از نامزدی اعلام کنند و ثابت کنند که هرگونه بودجهای که قبل از نامزدی دریافت کردهاند، از منابع مشروع بوده است.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت انتظار میرود امنیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتوگوی رهبران ناتو در نشست این هفته در آنکارا باشد.
همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت: «آمریکا متحدی بزرگتر از اسرائیل ندارد و اسرائیل متحدی بزرگتر از آمریکا ندارد.»
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز یکشنبه اعلام کرد: «حزبالله بهشدت تضعیف شده و در همه رویاروییهای خود با نیروهای اسرائیل شکست خورده است.»
به گفته وزیر دفاع اسرائیل «ائتلاف ناگسستنی» میان اسرائیل و ایالات متحده هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است.
همزمان محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «دشمن متوجه شده برقراری صلح جز از مسیر جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست.»
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