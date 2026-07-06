دونالد ترامپ پس از برد انگلیس: هری کین یک بازیکن عالی است!
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از پیروزی نفسگیر انگلیس ۱۰ نفره برابر مکزیک در یکهشتم نهایی جام جهانی، در پستی در تروث سوشال نوشت که هری کین، کاپیتان سهشیرها، یک بازیکن عالی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از پیروزی نفسگیر انگلیس ۱۰ نفره برابر مکزیک در یکهشتم نهایی جام جهانی، در پستی در تروث سوشال نوشت که هری کین، کاپیتان سهشیرها، یک بازیکن عالی است.
ترامپ ساعاتی پیش نیز در پستی در تروث سوشال از فیفا بابت بخشیدن محرومیت بازیکن تیم ملی آمریکا قدردانی کرده بود.
علیرضا فغانی، داور ایرانی بازی مکزیک و انگلیس در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، شب سختی را در جو استثنایی استادیوم آزتکای مکزیک پشتسر گذاشت، علاوه بر این، او در چند صحنه مهم بازی، با تصمیم کمک داور ویدیویی موافقت کرد.
درحالی که انگلیس نیمه اول را با نتیحه ۲ بر یک به پایان برده بود، بازی در نیمه دوم با دو صحنه سرنوشتساز وارد مرحله تازهای شد.
ابتدا جرل کوانساه در دقیقه ۵۴، پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، به دلیل تکل خطرناک با استوک باز روی خسوس گایاردو با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.
این اتفاق برای لحظاتی هواداران مکزیک را به وجد آورد، اما انگلیس خیلی زود با پنالتی هری کین اختلاف را دوباره به دو گل رساند.
دارن کن، کمکداور فینال جام جهانی ۲۰۱۰، در شبکه بیبیسی گفت: «این صحنه کاملا مستحق کارت قرمز بود. کوانساه ابتدا توپ را زد، اما طبق قوانین فوتبال این موضوع اهمیتی ندارد. او سپس با استوک روی ساق پای حریف رفت و داور چارهای جز نشان دادن کارت قرمز نداشت. صددرصد کارت قرمز بود.»
با این حال، مکزیک بار دیگر به بازی برگشت و پس از آنکه علیرضا فغانی، داور مسابقه، با بازبینی صحنه در کنار زمین تشخیص داد هری کین روی برایان گوتیرس خطا کرده، یک ضربه پنالتی به سود مکزیک اعلام شد. رائول خیمنس نیز این پنالتی را به گل تبدیل کرد.
کن درباره این تصمیم نیز گفت: «این هم پنالتی بود. متاسفانه کین به پای بازیکن مکزیک ضربه زد. این صحنه تا حدی شبیه پنالتیای بود که انگلیس در نخستین بازی مرحله گروهی پس از خطای لوکا مودریچ به دست آورد. کین متوجه حضور بازیکن حریف در پشت سرش نبود.»
جو هارت، دروازهبان پیشین تیم ملی انگلیس، نیز معتقد بود همه تصمیمهای مهم داور درست بوده است.
او به بیبیسی گفت: «فکر میکنم داور در هر سه صحنه مهم، یعنی هر دو پنالتی و کارت قرمز، تصمیم درستی گرفت. به محض دیدن تصاویر تکراری، قلبم فرو ریخت. کوانساه مستحق اخراج بود، کین به توپ نرسید و در صحنه پنالتی انگلیس هم آنتونی گوردون زودتر از مدافع به توپ رسید.»
تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در دیداری مهیج و تماشایی، در حالی که ۱۰ نفره بود، مکزیک را در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد، به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد و حریف نروژ شد.
گلهای این مسابقه را جود بلینگام در دقایق ۳۶ و ۳۸ و هری کین در دقیقه ۵۴ از روی نقطه پنالتی برای انگلیس، و خولیان کینیونس در دقیقه ۴۲ و رائول خیمنس در دقیقه ۶۹ برای مکزیک به ثمر رساندند.
انگلیس با وجود اخراج یک بازیکن، فشار سنگین دقایق پایانی مکزیک و جو پرالتهاب ورزشگاه آزتکا، میزبان مشترک جام جهانی را از رقابتها کنار زد و یکی از جذابترین و بهیادماندنیترین دیدارهای این دوره را رقم زد.
جود بلینگام ابتدا با ضربه سر روی سانتر دقیق بوکایو ساکا قفل بازی را شکست و سپس، تنها ۹۹ ثانیه بعد، با استفاده از پاس هری کین دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند.
خولیان کینیونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلهای مکزیک را جبران کرد، اما در نیمه دوم، هری کین تنها چند دقیقه پس از اخراج جرل کوانساه به دلیل تکل خشن روی خسوس گایاردو، از روی نقطه پنالتی گل سوم انگلیس را به ثمر رساند.
رائول خیمنس نیز در نیمه دوم، تنها چند لحظه پس از گل کین، پنالتی حاصل از خطای او روی خسوس گایاردو را تبدیل به گل کرد تا اختلاف دوباره به یک گل کاهش یابد.
اما در نهایت این شاگردان توخل بودند که به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.
همچنین هری کین، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس، با گلزنی از روی نقطه پنالتی برابر مکزیک، ششمین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثمر رساند و پشت سر مسی، امباپه و هالند، چهارمین گلزن برتر جام شد.
همچنین کین موفق شد با رسیدن به رکورد گرد مولر، با ۱۴ گل پس از مسی (۲۰)، امباپه (۱۹)، کلوزه (۱۶) و رونالدو (۱۵)، به پنجمین گلزن برتر تاریخ جهانی تبدیل شود.
دو گل جود بلینگام در فاصله تنها ۹۹ ثانیه، در بازی مکزیک - انگلیس، مسابقهای را که از قبل هم پرتنش بود، کاملا دگرگون کرد.
ظاهرا فعلا باید همه بحثها درباره ارتفاع شهر مکزیکوسیتی را کنار گذاشت. بلینگام در کمتر از دو دقیقه، دو بار در جای درست و زمان مناسب قرار گرفت و سانترهای بوکایو ساکا و هری کین را به گل تبدیل کرد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که مکزیک حدود ۳۵ دقیقه جریان بازی را در اختیار داشت.
انگلیس برای مدتی طولانی انگار حتی توپ را هم لمس نکرده بود، اما دو حمله سریع و مستقیم از سمت راست و دو گل جود بلینگام در دقایق ۳۶ و ۳۸ باعث شد نتیجه، به شکلی باورنکردنی، ۲ بر صفر به سود انگلیس شود.
دفع توپ او در وقتهای تلفشده نیمه نخست، که مانع گلزنی سزار مونتس شد، بیش از پیش کیفیت بالای او را به نمایش گذاشت.
چهار دقیقه پس از بریس بلینگام، گل خولیان کینیونس برای مکزیک نیز فوقالعاده بود و برای مدتی روند هجومی انگلیس را متوقف کرد.
بلینگام نخستین بازیکن پس از دیگو مارادونا در سال ۱۹۸۶ است که در ورزشگاه آزتکا دبل کرده است.
سریعترین دبلهای تاریخ جام جهانی
۲۰۱۴: تونی کروس — ۷۰ ثانیه | آلمان - برزیل
۲۰۲۲: کیلیان امباپه — ۹۵ ثانیه | فرانسه - آرژانتین
۲۰۲۶: جود بلینگام — ۹۹ ثانیه | انگلیس - مکزیک
نیمار پس از حذف برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، در استادیوم متلایف نیویورک با چشمانی اشکبار اعلام کرد دوران حضورش در تیم ملی به پایان رسیده است. او به شبکه گلوبو گفت: «تلاش کردم، تلاش کردم. حالا دیگر تمام شده است. اینجا شروع کردم و اینجا هم تمامش میکنم.»
این مهاجم ۳۴ ساله در شکست ۲ بر ۱ برزیل، تنها گل تیمش را از روی نقطه پنالتی در وقتهای تلفشده به ثمر رساند، اما دو گل ارلینگ هالند باعث شد برزیل زودترین حذف خود از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ را تجربه کند.
نیمار پس از سوت پایان در ورزشگاه متلایف نیوجرسی روی زمین افتاد و اشک ریخت. همتیمیهایش او را دلداری دادند.
او پس از دقایقی به روی سکوها رفت و در کنار همسرش، برونا بیانکاردی و پسرش داوی لوکا نشست.
نیمار نخستین بازی ملی خود را در تابستان ۲۰۱۰، در دیداری دوستانه مقابل آمریکا در ورزشگاه متلایف انجام داد و نخستین گل ملیاش را نیز در همان مسابقه به ثمر رساند.
او دوران حضورش در تیم ملی برزیل را به عنوان بهترین گلزن تاریخ این کشور با ۸۰ گل، سه گل بیشتر از پله، به پایان میرساند.
گل نیمار در وقتهای تلفشده دیدار مقابل نروژ، او را پس از پله به دومین بازیکن برزیلی تبدیل کرد که در چهار دوره جام جهانی گلزنی کرده است. او همچنین با ۱۳۰ بازی ملی، پس از کافو با ۱۴۲ بازی، دومین بازیکن باسابقه تاریخ تیم ملی برزیل است.
نیمار به دلیل مصدومیت مزمن ساق پای راست، تنها در دو مسابقه از پنج بازی برزیل در این جام جهانی به میدان رفت. او مقابل اسکاتلند ۱۵ دقیقه بازی کرد و برابر نروژ از دقیقه ۶۷ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.
ستاره اصلی برزیل در بیش از یک دهه گذشته، در سالهای اخیر بارها با مصدومیت مواجه شد و همین موضوع از تاثیرگذاری او کاست. اکنون فوتبال برزیل وارد دورهای تازه شده و نسل جدید در حال تحویل گرفتن تیم ملی است.
کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش مقابل نروژ و حذف غیرمنتظره از مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، گفت: فکر میکنم عملکرد قابل قبولی داشتیم، اما فوتبال همین است؛ ورزش همین است. گاهی باید تلخی شکست را پذیرفت.»
او همچنبین گفت «به دنبال ایدههای جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد: «به استعدادهای جوان نیاز داریم. به بازیکنان سطح بالایی نیاز داریم که وارد فوتبال برزیل شوند.»
اظهارات آنچلوتی درحالی است که برزیل که از سال ۱۹۹۰ تاکنون سابقه نداشت پیش از مرحله یکچهارم نهایی از جام جهانی کنار برود، در این مسابقه هرگز نتوانست ریتم همیشگی خود را پیدا کند.
نروژ از همان آغاز بازی با اعتمادبهنفس ظاهر شد. سندر برگه در سه دقیقه ابتدایی گلزنی کرد، اما گل او به دلیل آفساید مردود شد. همچنین اوریان نیلند پنالتی برونو گیمارش را مهار کرد؛ انتخابی که با توجه به تجربه نهچندان زیاد گیمارش در زدن پنالتی، برای بسیاری از هواداران سوالبرانگیز بود.
آنچلوتی درباره انتخاب برونو گیمارش برای زدن پنالتی گفت که این تصمیم بر اساس تحلیل آماری گرفته شده بود: «بر اساس آمار، نیمار بهترین گزینه برای زدن پنالتی بود، بعد رافینیا و سپس برونو گیمارش. بنابراین برونو را انتخاب کردیم، چون احساس کردیم بهترین پنالتیزن حاضر در زمین است.» نیمار و رافینیا در ترکیب اصلی برزیل حضور نداشتند.
آنچلوتی گفت: «در ابتدای بازی به نظرم تیم تحت کنترل بود و موقعیت خلق میکردیم. فشار آوردن بیش از حد دشوار بود، چون نروژ با نفرات زیاد دفاع میکرد و افزایش فشار، ریسک بالایی داشت.»
او افزود برزیل به کار خود ادامه خواهد داد و «به دنبال ایدههای جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد.