تیراندازی به چهار نفر در شرق لسآنجلس پس از بازی مکزیک و انگلیس
به گزارش نیویورک پست، پس از دیدار حساس تیمهای ملی انگلیس و مکزیک که با پیروزی ۳ بر ۲ سهشیرها به پایان رسید، چهار نفر در شرق لسآنجلس هدف تیراندازی قرار گرفتند.
به گزارش نیویورک پست، پس از دیدار حساس تیمهای ملی انگلیس و مکزیک که با پیروزی ۳ بر ۲ سهشیرها به پایان رسید، چهار نفر در شرق لسآنجلس هدف تیراندازی قرار گرفتند.
به نوشته نیویورک پست، پلیس دقایقی پس از ساعت ۹:۴۰ یکشنبهشب به وقت محلی، گزارشهایی درباره سه تیراندازی جداگانه دریافت کرد که یکی از آنها در خیابان معروف ویتیر (Whittier Boulevard) رخ داده است.
به گفته مقامها، چهار مجروح این حادثه به بیمارستان منتقل شدند، اما هنوز جزییاتی درباره شدت جراحات آنها منتشر نشده است. پلیس تایید کرد این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته، هیچ مظنونی بازداشت نشده و انگیزه عاملان تیراندازی نیز هنوز مشخص نیست.
خیابان ویتیر یکی از محلهای تجمع مکزیکیتبارهای ساکن لسآنجلس است و در جریان مسابقات فوتبال، هواداران زیادی برای جشن و شادی در این خیابان گرد هم میآیند.
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب شاهد یکی از حساسترین دیدارهای خود خواهد بود؛ جایی که پرتغال و اسپانیا، در ورزشگاه دالاس برای کسب سهمیه مرحله یکچهارم نهایی به مصاف هم میروند. دیداری که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان «فینال زودهنگام» این رقابتها یاد میکنند.
اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته یکی از آمادهترین تیمهای جام بوده است. لاروخا پس از صدرنشینی در گروه خود، در مرحله قبل با ارائه نمایشی مقتدرانه اتریش را ۳ بر صفر شکست داد و با اتکا به نسل طلایی جدید خود، شامل لامین یامال، نیکو ویلیامز، پدری، فابیان رویس و آلوارو موراتا، یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی محسوب میشود.
در سوی مقابل، پرتغال با هدایت روبرتو مارتینس پس از پیروزی ۲ بر یک برابر کرواسی به جمع ۱۶ تیم برتر رسید. پرتغالیها همچنان به درخشش کریستیانو رونالدو دل بستهاند؛ فوقستاره ۴۱ سالهای که تاکنون سه گل در این جام به ثمر رسانده و امشب در صورت حضور، دویستوسیوسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد.
رونالدو در نشست خبری پیش از مسابقه درباره آینده خود گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ حسرتی فوتبال را ترک خواهم کرد. اما اکنون فقط به بازی با اسپانیا فکر میکنم.» کاپیتان پرتغال همچنین با احترام به حریف اظهار داشت: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، روی کاغذ شانس بیشتری دارد، اما فوتبال در زمین مسابقه تعیین میشود و ما برای پیروزی به میدان میرویم.»
روبرتو مارتینس نیز با تمجید از کیفیت اسپانیا، این مسابقه را نبردی میان دو تیم بزرگ توصیف کرد و گفت: «اسپانیا یکی از بهترین تیمهای جهان است، اما ما هم تیمی باتجربه و آماده داریم. در چنین بازیهایی، جزییات تعیینکننده هستند و باید بهترین نسخه خودمان باشیم.»
در سوی دیگر، لوئیس دلافوئنته ضمن تمجید از پرتغال، تاکید کرد که تیمش نباید تنها روی مهار رونالدو تمرکز کند. سرمربی اسپانیا گفت: «پرتغال فقط کریستیانو رونالدو نیست؛ آنها در تمام خطوط بازیکنان بزرگی دارند. برای پیروزی باید مقابل یک تیم کامل بازی کنیم، نه فقط یک ستاره.»
آمار تقابلهای دو تیم نیز از رقابتی نزدیک حکایت دارد. اسپانیا و پرتغال تاکنون ۴۱ بار برابر هم قرار گرفتهاند که اسپانیا ۱۸ پیروزی، پرتغال ۶ برد و ۱۷ مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین رویارویی آنها در جام جهانی، تساوی جذاب ۳ بر ۳ در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود؛ مسابقهای که رونالدو با هتتریک فراموشنشدنی خود ستاره میدان شد.
برنده این دیدار راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهد شد و در آن مرحله به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک میرود. با توجه به کیفیت فنی دو تیم، حضور ستارههای بزرگ و سابقه رقابتهای جذاب میان آنها، انتظار میرود امشب یکی از تماشاییترین بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بخورد.
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با انتشار بیانیهای رسمی، تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، را به شدت مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد این اقدام «از یک خط قرمز عبور کرده است.»
یوفا این تصمیم را «غیرقابل درک و غیرقابل توجیه» توصیف کرد و اعلام کرد فیفا با لغو محرومیت اجباری یک جلسهای مهاجم آمریکا، آن هم پس از فشارهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، «از یک خط قرمز عبور کرده است.»
یوفا نسبت به پیامدهای خطرناک این تصمیم برای آینده فوتبال و کاهش اعتماد عمومی هشدار داد و تصریح کرد: «وقتی قطعیت قوانین دیگر از سوی متولیان آن تضمین نشود، سلامت بازی به خطر میافتد و اعتبار یک رقابت مخدوش میشود. به همین ترتیب، چنین تصمیمی یک بدعت در تورنمنت در حال برگزاری ایجاد میکند؛ چرا که از این پس، موقعیتهای مشابه نیز نیازمند برخوردی یکسان خواهند بود و این امر به ضرر کل رقابتها تمام خواهد شد.»
در ادامه این بیانیه، با اشاره به جایگاه ویژه جام جهانی و تاثیرگذاری آن بر کل ارکان این ورزش آمده است: «فوتبال به این دلیل مورد اعتماد است که در همه جا با قوانین یکسانی بازی میشود. یک تورنمنت هرگز یک رویداد کاملا مستقل و مجزا نیست و اگر تورنمنت مورد نظر جام جهانی باشد، این قدرت را دارد که پیامدهای مثبت یا منفی بر کل این رشته ورزشی بر جای بگذارد.»
مقامات اتحادیه فوتبال اروپا در نهایت، با ابراز شگفتی و تاسف عمیق از این رویه، موضع قاطع خود را با این جملات به پایان رساندند: «ما ناباوری خود را نسبت به چنین تصمیم بیسابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیهی ابراز میداریم.»
فیفا در تصمیمی غیرمنتظره، محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از فیفا به دلیل بخشیده شدن کارت قرمز فولارین بالوگان تشکر کرد و نوشت: «از فیفا بابت انجام دادن کار درست و اصلاح یک بیعدالتی بزرگ تشکر میکنم.»
قضاوت علیرضا فغانی در دیدار پرحاشیه انگلیس و مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، واکنشهای متفاوتی را در پی داشت. بسیاری از کارشناسان و هواداران فوتبال از نمایش این داور ایرانیتبار استرالیا حمایت کردند و حتی خواستار سپردن قضاوت فینال جام جهانی به او شدند.
فغانی در جریان پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس، چند تصمیم مهم و سرنوشتساز گرفت؛ از جمله اخراج جرل کوانسا پس از بازبینی VAR و اعلام دو ضربه پنالتی برای دو تیم که هر دو پس از بازبینی تصاویر ویدیویی اعلام شد. همین تصمیمها باعث شد عملکرد او به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات پس از مسابقه تبدیل شود.
توماس توخل پس از پایان مسابقه با انتقاد از تیم داوری گفت: «سطح داوری به اندازه کافی خوب نبود. داوران و حتی داور چهارم عملکرد مناسبی نداشتند.» او بهویژه از دخالت VAR در اعلام پنالتی به سود مکزیک انتقاد کرد و این تصمیم را نادرست دانست.
همچنین رسانه انگلیسی «میرر» نوشت که بسیاری از کارشناسان و هواداران از قضاوت فغانی دفاع کردند. برخی او را «باتجربهترین داور حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶» توصیف کردند و معتقد بودند با توجه به عملکردش، شایسته قضاوت دیدار فینال است. گروهی دیگر نیز از مدیریت آرام و منصفانه او در یکی از دشوارترین مسابقات این تورنمنت تمجید کردند.
با وجود این جنجالها، انگلیس با پیروزی ۳ بر ۲ راهی مرحله یکچهارم نهایی شد و باید در این مرحله به مصاف نروژ برود؛ دیداری که ممکن است بار دیگر نام علیرضا فغانی را در میان گزینههای قضاوت مسابقات حساس جام جهانی مطرح کند.
روزنامه اکیپ فرانسه در تحلیلی به بررسی شکست و حذف تلخ تیم ملی برزیل از جام جهانی پرداخته است. این روزنامه با کالبدشکافی تقابل برزیل و نروژ، تعویضهای کارلو آنچلوتی و بهویژه ورود نیمار را عامل اصلی فروپاشی ساختار تاکتیکی سلسائو میداند.
برزیل که پس از ناکامیهای پیاپی، سکان هدایت خود را به یکی از بزرگترین مربیان تاریخ، یعنی آنچلوتی، سپرده، با این شکست خیلی زود با جام وداع کرد؛ حذفی که از سال ۱۹۹۰ تاکنون در این مرحله برای سلسائو بیسابقه بوده است.
بررسی روند بازی نشان میدهد که مسابقه به دو بخش کاملا متفاوت، قبل و بعد از دقیقه ۶۷، تقسیم میشود؛ یعنی همان لحظهای که با ورود همزمان نیمار و دانیلو سانتوس، نظم تیمی برزیل به هم ریخت. تا پیش از این نقطه، سلسائو بازی را کاملا کنترل میکرد.
اگرچه آنها مالکیت توپ را به نروژیها (بیش از ۶۷ درصد) واگذار کرده بودند، اما با اتکا به سرعت گابریل مارتینلی، که جایگزین لوکاس پاکتای مصدوم شده بود، در ضدحملهها بسیار خطرناکتر ظاهر میشدند.
مالکیت توپ نروژ بیثمر بود و مارتین اودگارد در یکسوم دفاعی برزیل کارایی لازم را نداشت. در این بازه، برزیل ۲۴ بار در محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد (در برابر تنها ۸ بار برای نروژ) و شاخص گلهای مورد انتظار (xG)، بدون احتساب پنالتی دسترفته برونو گیمارش، عدد ۱.۹ را در مقابل ۰.۶۵ نشان میداد.
آنچلوتی حتی پیش از تعویض، با تغییر سیستم از ۴-۴-۲ به ۱-۵-۴ و انتقال وینیسیوس به جناح چپ، تلاش کرد برتری تدافعی خود را حفظ کند.
اما تصمیم آنچلوتی برای تغییر چیدمان تیمی و فرستادن نیمار به زمین، همهچیز را دگرگون کرد. نیمار که دیگر توان بدنی سابق را نداشت، جایگزین مارتینلی شد،
دانیلو سانتوس جای رایان را گرفت و آندریک جوان به جناح راست رفت. این جابهجایی انسجام دفاعی برزیل را نابود کرد. آندریک ۱۹ ساله، برخلاف رایان، تعهد دفاعی و دوندگی لازم را در این پست نداشت و همین امر باعث شد تا جناح راست برزیل تحت فشار شدید شیلدروپ، وینگر تعویضی نروژ، قرار گیرد؛ فشاری که در نهایت به پاس گل او برای ارلینگ هالند در دقیقه ۷۹ ختم شد.
پس از دقیقه ۶۷ و ورود نیمار، برزیل به مدت ۳۰ دقیقه هیچ شوتی به سمت دروازه حریف نداشت. نیمار اگرچه هنوز تصور یک منجی را با خود یدک میکشید، اما ساقهایش یاری نمیکردند.
به جز نفوذ کاسمیرو در دقیقه ۸۶، سلسائو هیچ خطری ایجاد نکرد. در نهایت، گل دوم هالند تیر خلاصی بر پیکر برزیل بود و پنالتی دقیقه ۱۰۹ نیمار نیز چیزی بیش از یک تلاش ناامیدکننده برای تیمی که پیشتر کارش تمام شده بود، به شمار نرفت.
فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیهای، مراتب «شگفتی و اعتراض» خود را نسبت به تصمیم فیفا مبنی بر لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در آستانه دیدار دو تیم در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد.
بالوگان در دیدار قبلی مقابل بوسنی مستقیما اخراج شده بود. فیفا با استناد به ماده ۲۷ قانون انضباطی خود، حکم به تعلیق این محرومیت داد، اما بلژیک با رد این استدلال، به ماده ۶۶.۴ همین آییننامه و بخشنامه شماره ۱۶ جام جهانی استناد کرد که صراحتا میگوید کارت قرمز مستقیم، محرومیت خودکار از بازی بعدی را به همراه دارد.
فدراسیون بلژیک با متهم کردن فیفا به بازی با قوانین خود، اعلام کرد که برای محافظت از اصول بازی جوانمردانه و احقاق حقوق تیمش، در حال بررسی «تمام گزینههای قانونی ممکن» است.
در همین حال، نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام بلندپایه در اتحادیه فوتبال اروپا،یوفا، گزارش داد که تصمیم فیفا موجی از خشم را در فوتبال اروپا برانگیخته است.
به گفته این مقام مطلع که خواست نامش فاش نشود، یوفا و فدراسیون بلژیک در حال رایزنی برای گامهای بعدی هستند، هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
بر اساس این گزارش، یوفا قصد دارد روز دوشنبه با انتشار بیانیهای رسمی، حمایت قاطع خود را از فدراسیون بلژیک، که به عنوان یکی از اعضای این اتحادیه مستقیما از تصمیم فیفا متضرر شده است، اعلام کند.