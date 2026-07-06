رسانههای ایران ویدیویی منتشر کردند که در آن حاضران در مراسم تشییع جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران، بنر بزرگی با عبارت «ما ترامپ را میکشیم» در دست دارند.
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار تصویری از بنری که روی آن عبارت «ما ترامپ را میکشیم» دیده میشود، نوشت: «بنر انتقامخواهی در مسیر تشییع علی خامنهای.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا نوشت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنهای بر مجموعهای از اصول پایدار، از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیمگیری، بازدارندگی، هویتمحوری و عمق راهبردی استوار بوده و این چارچوب، انسجام و جهتگیری کلان سیاست خارجی را در برابر تحولات بینالمللی حفظ کرده است.
او در این یادداشت، علی خامنهای را یکی از معماران اصلی جهتگیریهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت این رویکرد پیش از رهبری او و در دوران ریاستجمهوریاش شکل گرفت و پس از آن نیز در سطحی راهبردی ادامه یافت.
به نوشته او، بررسی این دوره برای شناخت منطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری است.
بقائی تاکید کرد «ثبات» در جهتگیریهای کلان، یکی از ویژگیهای اصلی این سیاست خارجی بوده و تصمیمگیریها کمتر تحت تاثیر تغییر دولتها یا تحولات سیاسی روزمره قرار گرفته است.
در این یادداشت، استقلال سیاسی و عزت ملی از پایههای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی شده و آمده است وابستگی به قدرتهای بزرگ پرریسک تلقی میشود و تنوعبخشی به روابط خارجی و حفظ استقلال در تصمیمگیری از اهداف این رویکرد بوده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را بهشدت تضعیف کند.
قاسم بیات، مدیرعامل شرکت نفتی شهر هوستون، گفت این اقدامات بیشتر برای کنترل بازار انجام میشود و پر کردن ذخایر راهبردی نفت کشورهای جهان به زمان بیشتری نیاز دارد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران و رییس ستاد تشییع جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران در تهران، گفت برنامهریزی شده بود جنازههای علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانوادهاش از میدان «امام حسین» وارد مسیر تشییع شوند، اما این امکان فراهم نشد.
او از هواداران جمهوری اسلامی خواست نگران نباشند و افزود پس از رسیدن به نقطه پایانی، تلاش میشود جنازهها با بالگرد از مسیر تشییع عبور داده شوند.
حسنزاده پیشتر گفته بود این مراسم بهصورت زمینی و با خودروی مخصوص حمل جنازه انجام میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و روند احیای ذخایر نفتی جهان، میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را کاهش دهد.
به نوشته والاستریت ژورنال، اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفتکشها در تنگه هرمز بهسرعت در حال عادی شدن است و تولیدکنندگان نفت خلیج فارس نیز چاههای غیرفعال خود را دوباره وارد مدار کردهاند، اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرآیندی بسیار زمانبر خواهد بود؛ موضوعی که به اعتقاد این روزنامه، مستقیماً بر موازنه قدرت میان تهران و واشینگتن در مذاکرات اثر میگذارد.
این گزارش افزود هرچه کشورهای مصرفکننده سریعتر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، سرعت پر شدن دوباره این ذخایر به یکی از متغیرهای مهم در محاسبات سیاسی و اقتصادی دو طرف تبدیل شده است.
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چهارمین روز مراسم یکهفتهای تشییع جنازه و دفن علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، از صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران آغاز شد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران و رییس ستاد تشییع جنازه خامنهای در تهران، گفت این مراسم دوشنبه از شرق به غرب تهران برگزار میشود.
حسنزاده پیشتر گفته بود تشییع جنازه رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی بهصورت زمینی و با خودروی مخصوص حمل جنازه انجام میشود.