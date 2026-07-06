ظاهرا فعلا باید همه بحثها درباره ارتفاع شهر مکزیکوسیتی را کنار گذاشت. بلینگام در کمتر از دو دقیقه، دو بار در جای درست و زمان مناسب قرار گرفت و سانترهای بوکایو ساکا و هری کین را به گل تبدیل کرد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که مکزیک حدود ۳۵ دقیقه جریان بازی را در اختیار داشت.
انگلیس برای مدتی طولانی انگار حتی توپ را هم لمس نکرده بود، اما دو حمله سریع و مستقیم از سمت راست و دو گل جود بلینگام در دقایق ۳۶ و ۳۸ باعث شد نتیجه، به شکلی باورنکردنی، ۲ بر صفر به سود انگلیس شود.
دفع توپ او در وقتهای تلفشده نیمه نخست، که مانع گلزنی سزار مونتس شد، بیش از پیش کیفیت بالای او را به نمایش گذاشت.
چهار دقیقه پس از بریس بلینگام، گل خولیان کینیونس برای مکزیک نیز فوقالعاده بود و برای مدتی روند هجومی انگلیس را متوقف کرد.
بلینگام نخستین بازیکن پس از دیگو مارادونا در سال ۱۹۸۶ است که در ورزشگاه آزتکا دبل کرده است.
سریعترین دبلهای تاریخ جام جهانی
۲۰۱۴: تونی کروس — ۷۰ ثانیه | آلمان - برزیل
۲۰۲۲: کیلیان امباپه — ۹۵ ثانیه | فرانسه - آرژانتین
۲۰۲۶: جود بلینگام — ۹۹ ثانیه | انگلیس - مکزیک