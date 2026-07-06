گل‌های این مسابقه را جود بلینگام در دقایق ۳۶ و ۳۸ و هری کین در دقیقه ۵۴ از روی نقطه پنالتی برای انگلیس، و خولیان کینیونس در دقیقه ۴۲ و رائول خیمنس در دقیقه ۶۹ برای مکزیک به ثمر رساندند.

انگلیس با وجود اخراج یک بازیکن، فشار سنگین دقایق پایانی مکزیک و جو پرالتهاب ورزشگاه آزتکا، میزبان مشترک جام جهانی را از رقابت‌ها کنار زد و یکی از جذاب‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین دیدارهای این دوره را رقم زد.

جود بلینگام ابتدا با ضربه سر روی سانتر دقیق بوکایو ساکا قفل بازی را شکست و سپس، تنها ۹۹ ثانیه بعد، با استفاده از پاس هری کین دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند.

خولیان کینیونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گل‌های مکزیک را جبران کرد، اما در نیمه دوم، هری کین تنها چند دقیقه پس از اخراج جرل کوانساه به دلیل تکل خشن روی خسوس گایاردو، از روی نقطه پنالتی گل سوم انگلیس را به ثمر رساند.

رائول خیمنس نیز در نیمه دوم، تنها چند لحظه پس از گل کین، پنالتی حاصل از خطای او روی خسوس گایاردو را تبدیل به گل کرد تا اختلاف دوباره به یک گل کاهش یابد.

اما در نهایت این شاگردان توخل بودند که به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.

همچنین هری کین، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس، با گلزنی از روی نقطه پنالتی برابر مکزیک، ششمین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثمر رساند و پشت سر مسی، امباپه و هالند، چهارمین گلزن برتر جام شد.

همچنین کین موفق شد با رسیدن به رکورد گرد مولر، با ۱۴ گل پس از مسی (۲۰)، امباپه (۱۹)، کلوزه (۱۶) و رونالدو (۱۵)، به پنجمین گلزن برتر تاریخ جهانی تبدیل شود.