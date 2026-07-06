بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تأثیرگذاری پول‌های خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمک‌های مالی-سیاسی خارجی را تشدید کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاست‌مدار سابق در حزب «اصلاحات بریتانیا» به دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانی‌ها و ابراز سخنانی به‌سود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد.

این گزارش حاکی از آن است که بررسی‌ها نشان داد که بریتانیا با مشکل مداوم کشورهای خارجی، از جمله روسیه، چین و ایران، که سعی در تأثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند، روبرو است. نتیجه بررسی، دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.

رویترز نوشت این قوانین در شرایطی وضع می‌شوند که نایجل فاراژ، رهبر حزب ضد مهاجرت اصلاحات بریتانیا، توسط ناظر استانداردهای پارلمانی در مورد اینکه آیا او باید کمک مالی پنچ میلیون پوندی (۶.۶۸ میلیون دلاری) یک میلیاردر ارز دیجیتال مستقر در تایلند را که قبل از اعلام نامزدی فاراژ برای عضویت در پارلمان اهدا شده بود، اعلام می‌کرد، تحت بررسی است.

در این ارتباط، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا اعلام کرد که از این پس، نامزدهای سیاسی موظفند کمک‌های مالی بیش از ۲۲۳۰ پوندی خود را قبل از نامزدی اعلام کنند و ثابت کنند که هرگونه بودجه‌ای که قبل از نامزدی دریافت کرده‌اند، از منابع مشروع بوده است.