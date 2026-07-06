درحالی که انگلیس نیمه اول را با نتیحه ۲ بر یک به پایان برده بود، بازی در نیمه دوم با دو صحنه سرنوشت‌ساز وارد مرحله تازه‌ای شد.

ابتدا جرل کوانساه در دقیقه ۵۴، پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدیویی، به دلیل تکل خطرناک با استوک باز روی خسوس گایاردو با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

این اتفاق برای لحظاتی هواداران مکزیک را به وجد آورد، اما انگلیس خیلی زود با پنالتی هری کین اختلاف را دوباره به دو گل رساند.

دارن کن، کمک‌داور فینال جام جهانی ۲۰۱۰، در شبکه بی‌بی‌سی گفت: «این صحنه کاملا مستحق کارت قرمز بود. کوانساه ابتدا توپ را زد، اما طبق قوانین فوتبال این موضوع اهمیتی ندارد. او سپس با استوک روی ساق پای حریف رفت و داور چاره‌ای جز نشان دادن کارت قرمز نداشت. صددرصد کارت قرمز بود.»

با این حال، مکزیک بار دیگر به بازی برگشت و پس از آنکه علیرضا فغانی، داور مسابقه، با بازبینی صحنه در کنار زمین تشخیص داد هری کین روی برایان گوتیرس خطا کرده، یک ضربه پنالتی به سود مکزیک اعلام شد. رائول خیمنس نیز این پنالتی را به گل تبدیل کرد.

کن درباره این تصمیم نیز گفت: «این هم پنالتی بود. متاسفانه کین به پای بازیکن مکزیک ضربه زد. این صحنه تا حدی شبیه پنالتی‌ای بود که انگلیس در نخستین بازی مرحله گروهی پس از خطای لوکا مودریچ به دست آورد. کین متوجه حضور بازیکن حریف در پشت سرش نبود.»

جو هارت، دروازه‌بان پیشین تیم ملی انگلیس، نیز معتقد بود همه تصمیم‌های مهم داور درست بوده است.

او به بی‌بی‌سی گفت: «فکر می‌کنم داور در هر سه صحنه مهم، یعنی هر دو پنالتی و کارت قرمز، تصمیم درستی گرفت. به محض دیدن تصاویر تکراری، قلبم فرو ریخت. کوانساه مستحق اخراج بود، کین به توپ نرسید و در صحنه پنالتی انگلیس هم آنتونی گوردون زودتر از مدافع به توپ رسید.»