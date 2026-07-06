بالوگان در دیدار قبلی مقابل بوسنی مستقیما اخراج شده بود. فیفا با استناد به ماده ۲۷ قانون انضباطی خود، حکم به تعلیق این محرومیت داد، اما بلژیک با رد این استدلال، به ماده ۶۶.۴ همین آیین‌نامه و بخشنامه شماره ۱۶ جام جهانی استناد کرد که صراحتا می‌گوید کارت قرمز مستقیم، محرومیت خودکار از بازی بعدی را به همراه دارد.

فدراسیون بلژیک با متهم کردن فیفا به بازی با قوانین خود، اعلام کرد که برای محافظت از اصول بازی جوانمردانه و احقاق حقوق تیمش، در حال بررسی «تمام گزینه‌های قانونی ممکن» است.

در همین حال، نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام بلندپایه در اتحادیه فوتبال اروپا،یوفا، گزارش داد که تصمیم فیفا موجی از خشم را در فوتبال اروپا برانگیخته است.

به گفته این مقام مطلع که خواست نامش فاش نشود، یوفا و فدراسیون بلژیک در حال رایزنی برای گام‌های بعدی هستند، هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

بر اساس این گزارش، یوفا قصد دارد روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حمایت قاطع خود را از فدراسیون بلژیک، که به عنوان یکی از اعضای این اتحادیه مستقیما از تصمیم فیفا متضرر شده است، اعلام کند.