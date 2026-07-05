مشاور فرمانده کل سپاه: قصاص دشمن «تکلیف تاریخی» است؛ امکان صلح با آمریکا وجود ندارد
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنهای گفت «قصاص دشمن» یک «تکلیف تاریخی» برای همه مردم و مسئولان است و افزود که حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شامگاه شنبه در گفتوگویی با شبکه خبر، «قصاص دشمن» را «تکلیفی مهم و تاریخی» توصیف کرد و گفت همه مردم و مسئولان در قبال آن مسئولیت دارند.
و با اشاره به آنچه «خونخواهی رهبر شهید» خواند، اظهار داشت عاملان این اقدام «باید پاسخگوی خون به ناحق ریختهشده باشند» و تاکید کرد این مسئولیت تنها بر عهده نیروهای نظامی نیست، بلکه «همه اقشار مردم» میتوانند متناسب با توان خود در تحقق آن نقشآفرینی کنند.
مقدمفر افزود تحقق این خونخواهی «قطعی» است و گفت برخی با دعا، برخی با توانمندیهای خود و برخی نیز با حضور در مراسم تشییع در این مسیر مشارکت خواهند داشت.
مشاور فرمانده کل سپاه همچنین گفت ورود جمهوری اسلامی به مذاکرات یا تفاهمات سیاسی «منافاتی با مطالبه خونخواهی ندارد» و تاکید کرد که عاملان این اقدام باید پاسخگو باشند.
او در ادامه با رد امکان عادیسازی روابط با واشینگتن گفت: «امکان صلح با آمریکا وجود ندارد» و افزود حتی اگر تحولات و درگیریهای اخیر نیز رخ نمیداد، تعارض جمهوری اسلامی با آمریکا «تعارضی وجودی و بنیادین» است.