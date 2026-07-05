جمهوری اسلامی در پی اخذ عوارض عبور از تنگه هرمز
سفیر جمهوری اسلامی در پکن از برنامه حکومت برای دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این مبالغ بابت تضمین امنیت عبور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتیها و رسیدگی به پیامدهای زیستمحیطی ناشی از حجم بالای رفتوآمد کشتیها دریافت میشود.
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت با توجه به تحولات اخیر در تنگه هرمز و اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، به نظر میرسد تهران به دنبال تثبیت نقش خود به عنوان مدیر تنگه هرمز و کسب درآمد از این آبراه بینالمللی است.