خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یک‌شنبه ۱۴ تیر با انتشار ویدیویی از مصلی تهران، محل برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، از حضور مصطفی، میثم و مسعود، سه پسر او، در مراسم «نماز میت» خبر داد.

در ویدیوی منتشرشده، مجتبی خامنه‌ای حضور ندارد.

جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه، بر تابوت علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او نماز خواند.

رسانه‌های ایران گزارش دادند «به‌دلیل اهمیت»، سه بار خوانده می‌شود.

