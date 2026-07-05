با بریس مقابل برزیل؛ ارلینگ هالند هم مثل مسی و امباپه، ۷ گله شد
ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی نروژ با بریس در بازی با برزیل تعداد گلهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۷ رساند و با کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان این جام قرار گرفت.
ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی نروژ با بریس در بازی با برزیل تعداد گلهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۷ رساند و با کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان این جام قرار گرفت.
ارلینگ هالند با درخشش خود، نروژ را به یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ رساند و پنجقهرمان جهان را از رقابتها حذف کرد.
هالند در دقیقه ۷۹ با ضربه سر نروژ را پیش انداخت و سپس در دقیقه ۹۰ با شوتی محکم و زمینی از پشت محوطه جریمه، دروازه آلیسون را باز کرد تا پیروزی تیمش را قطعی کند.
این دو گل باعث شد هالند با لیونل مسی و کیلیان امباپه، با هفت گل، در صدر جدول گلزنان جام جهانی برابر شود.
ارلینگ هالند، تنها چند لحظه پس از آنکه به عنوان بهترین بازیکن مسابقه معرفی شد، هدایت هواداران نروژ را در اجرای حرکت نمادین و همیشگی پس از مسابقه، یعنی «پارو زدن»، بر عهده گرفت.
جالب اینکه شمار زیادی از هواداران برزیل نیز، بیش از آنچه شاید خودشان حاضر باشند اعتراف کنند، به این جشن پیوستند و در پایان، تشویق و شادی همه ورزشگاه را فرا گرفت.
تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر یک برزیل، مدعی همیشگی قهرمانی جهان را شکست داد و برای نخستین بار به جمع ۸ تیم برتر جهان صعود کرد. ارلینگ هالند در دقیقه ۷۹ و ۹۰ برای نروژ و نیمار از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۱۰+۹۰ برای برزیل به ثمر رساندند.
با این پیروزی، نروژ که برای نخستین بار راهی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی میشد، طلسم شکستناپذیری خود برابر برزیل را حفظ کرد.
نروژ بازی را هجومی آغاز کرد و حتی در دقایق ابتدایی یک بار دروازه برزیل را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد
در ادامه، برزیل روی خطای مدافعان نروژ صاحب ضربه پنالتی شد. داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR تصمیم اولیه خود را تغییر داد و نقطه پنالتی را نشان داد، اما برونو گیمارش نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه او با واکنش عالی اوریان نیلند مهار شد.
در نیمه دوم، برزیل مالکیت بیشتری روی توپ داشت و با ورود اندریک و سپس استفاده از نیمار و رافینیا، فشار خود را افزایش داد، اما نیلند با چند واکنش درخشان بار دیگر مانع گلزنی سلسائو شد.
در شرایطی که شاگردان کارلو آنچلوتی برای رسیدن به گل پیش کشیده بودند، نروژ در دقیقه ۷۹ روی یک ضدحمله سریع به هدف خود رسید و ارلینگ هالند با یک ضربه سر بالاتر از همه مدافعان زردپوش، سکوت را بر سکوهای هواداران برزیل حاکم کرد.
برزیل در دقایق پایانی حملات زیادی را روی دروازه نروژ ترتیب داد، اما دفاع منسجم حریف و درخشش نیلند اجازه بازگشت به بازی را نداد.
در حالی که برزیل به دنبال گل تساوی بود، ارلینگ هالند با یک ضربه پای چپ از پشت محوطه جریمه توانست برای دومینبار دروازه آلیسون بکر را باز کند تا پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی با شکستی تلخ از گردونه رقابتها کنار برود.
در دقیقه ۱۰+۹۰ نیمار جونیور از روی نقطه پنالتی توانست تک گل برزیل را به ثمر برساند.
نروژ با این پیروزی، علاوه بر صعود به جمع هشت تیم برتر، برای پنجمین بازی متوالی برابر برزیل شکستناپذیر ماند و یک بار دیگر نشان داد این حریف، یکی از معدود گرههای بازنشده تاریخ فوتبال سلسائو است.
این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ است. نروژ نیز به بهترین عملکرد تاریخ خود در این رقابتها دست یافته است.
وایکینگها برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی، به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهد رفت.
کارلوس کیروش با انتشار پیامی احساسی، به صورت رسمی از هدایت تیم ملی غنا خداحافظی کرد و اعلام کرد قرارداد کوتاهمدت خود با فدراسیون فوتبال این کشور را تمدید نخواهد کرد.
سرمربی ۷۳ ساله پرتغالی که با قراردادی چهارماهه هدایت «بلک استارز» را برای جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده گرفته بود، پس از حذف غنا با شکست یک بر صفر مقابل کلمبیا در مرحله یکهشتم نهایی، به همکاری خود با این تیم پایان داد.
کیروش در پیام خداحافظیاش نوشت: «فوتبال، مانند زندگی، یک درس همیشگی به ما میدهد؛ یا میبری یا یاد میگیری.»
او با وجود حذف از جام جهانی، از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: «این مسیر را با افتخار به آنچه به دست آوردیم ترک میکنم، اما همچنان حسرت رسیدن به موفقیتهای بزرگتر را دارم. رسیدن به یک سطح بالاتر نباید پایان راه باشد، بلکه باید آغاز جاهطلبیهای بزرگتر باشد.»
سرمربی سابق تیم ملی ایران همچنین تاکید کرد موفقیت آینده فوتبال غنا تنها در زمین مسابقه رقم نخواهد خورد و گفت: «آینده بلک استارز فقط در زمین ساخته نمیشود. موفقیت باید از خارج از زمین آغاز شود؛ با ایجاد بهترین شرایط برای آمادهسازی، حمایت و پرورش استعدادهای فوقالعاده فوتبال غنا.»
کیروش در ادامه از رییس و اعضای هیاترییسه فدراسیون فوتبال غنا بابت اعتماد به او تشکر کرد و همچنین از بازیکنان و اعضای کادر فنی به دلیل تعهد و تلاششان در طول این مدت قدردانی کرد.
او خطاب به هواداران غنا نیز نوشت: «شاید نتوانیم بگوییم به رضایت کامل ورزشی رسیدیم، اما با افتخار میتوانیم بگوییم که از اعتبار و احترام فوتبال غنا در بزرگترین صحنه فوتبال جهان دفاع کردیم.»
کیروش در پایان پیام خود نوشت: «متشکرم غنا؛ سفر از همین حالا آغاز میشود. به سوی آینده.»
کیروش در مدت کوتاه حضورش روی نیمکت غنا، این تیم را برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰ به مرحله حذفی جام جهانی رساند و اگرچه بلک استارز در مرحله یکهشتم نهایی برابر کلمبیا حذف شد، اما بسیاری معتقدند او بار دیگر اعتماد و امید را به تیم ملی غنا بازگرداند.
کریستیانو رونالدو در آستانه دیدار حساس پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد که تمام تمرکزش روی این مسابقه است و فعلاً درباره آیندهاش تصمیمی اعلام نخواهد کرد.
کاپیتان پرتغال که برای ششمین بار در جام جهانی حضور دارد، در نشست خبری پیش از بازی گفت بدون هیچ حسرتی از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، اما حاضر نشد تأیید کند که این آخرین جام جهانی دوران حرفهای اوست.
رونالدو که تاکنون سه گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده، گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ پشیمانی این کار را انجام میدهم. دوست دارم دوران فوتبالم را به شیوه خودم به پایان برسانم.»
او همچنین اسپانیا را یکی از مدعیان اصلی این دیدار دانست و افزود: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، شانس بیشتری دارد، اما همه چیز در زمین مسابقه مشخص میشود.»
رونالدو در صورت حضور مقابل اسپانیا، دویستوسیوسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد و یک گام دیگر به رکورد تاریخی خود در فوتبال ملی اضافه میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از فیفا به دلیل بخشیده شدن کارت قرمز فولارین بالوگان تشکر کرد و نوشت: «از فیفا بابت انجام دادن کار درست و اصلاح یک بیعدالتی بزرگ تشکر میکنم.»
فیفا در تصمیمی غیرمنتظره، محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.
بالوگان در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین با کارت قرمز مستقیم اخراج شده بود و طبق قوانین، باید یک جلسه محروم میشد. با این حال، کمیته قضایی فیفا با استناد به ماده ۲۷ آییننامه انضباطی، اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد.
این مهاجم ۲۵ ساله که در تمامی دیدارهای آمریکا در جام جهانی روی گلهای تیمش تاثیر مستقیم داشته، یکی از مهرههای کلیدی تیم مائوریسیو پوچتینو به شمار میرود. پس از اخراج او، پوچتینو و کریستین پولیشیچ تصمیم داور را بیش از حد سختگیرانه توصیف کرده بودند.
نواک جوکوویچ با پیروزی مقابل رومن سافیولین، تنیسور روس، راهی مرحله یکچهارم نهایی ویمبلدون شد و همزمان رکورد بیشترین تعداد پیروزی در بخش انفرادی مردان این گرنداسلم را از آن خود کرد.
قهرمان هفت دوره ویمبلدون که در دور سوم با رکورد ۱۰۵ پیروزی راجر فدرر برابر شده بود، این بار با نتیجه ۷-۶ (۸-۶)، ۶-۳، ۳-۶ و ۶-۳ برابر سافیولین به برتری رسید تا صدوششمین برد خود در ویمبلدون را ثبت کند. او اکنون تنها از مارتینا ناوراتیلووا، قهرمان ۹ دوره بخش زنان با ۱۲۰ پیروزی، کمتر برد در تاریخ این مسابقات دارد.
جوکوویچ در مسیر این پیروزی، مسابقه آسانی را پشت سر نگذاشت. او در ابتدای بازی با ناراحتی از ناحیه چشم روبهرو شد، در ادامه به دلیل استفاده از الفاظ ناشایست از داور اخطار گرفت و پس از از دست دادن سرویس در ست سوم، با عصبانیت توپ را به انتهای زمین کوبید؛ اقدامی که با واکنش منفی تماشاگران همراه شد، اما خوششانس بود که از جریمه سنگینتر گریخت.
ستاره ۳۹ ساله صربستانی پس از پایان مسابقه ضمن عذرخواهی از تماشاگران گفت: «همه میدانند که گاهی کنترل احساساتم را از دست میدهم. امروز هم چند بار این اتفاق افتاد و بابت آن از هواداران عذرخواهی میکنم. ذهن انسان مدام منحرف میشود و حفظ تمرکز روی لحظه حال بسیار دشوار است؛ هر کسی که بهتر این کار را انجام دهد، برنده خواهد بود.»
او درباره نمایش خود نیز افزود: «احساسم این است که فقط دوام آوردم تا زنده بمانم! امیدوارم از اینجا به بعد بخش لذتبخش مسابقات آغاز شود.»
سافیولین، نفر ۱۳۲ ردهبندی جهان، که در دور قبل آندری روبلف را حذف کرده بود، نمایش شجاعانهای ارائه داد و برای نخستین بار در چهار تقابل با جوکوویچ موفق شد یک ست از او بگیرد. با این حال، تجربه مرد شماره یک سابق جهان در ست چهارم تعیینکننده بود و او با شکستن سرویس حریف، صعودش را قطعی کرد.
جوکوویچ که در اندیشه کسب هشتمین عنوان قهرمانی ویمبلدون و بیستوپنجمین قهرمانی گرنداسلم دوران حرفهای خود است، برای هفدهمین بار به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها رسید. او سهشنبه در صدوبیستمین مسابقه خود در ویمبلدون، برابر برنده دیدار فلیکس اوژه-آلیاسیم کانادایی و آلخاندرو داویدوویچ فوکینا از اسپانیا قرار خواهد گرفت.