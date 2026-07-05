با این پیروزی، نروژ که برای نخستین بار راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی می‌شد، طلسم شکست‌ناپذیری خود برابر برزیل را حفظ کرد.

نروژ بازی را هجومی آغاز کرد و حتی در دقایق ابتدایی یک بار دروازه برزیل را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد

در ادامه، برزیل روی خطای مدافعان نروژ صاحب ضربه پنالتی شد. داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR تصمیم اولیه خود را تغییر داد و نقطه پنالتی را نشان داد، اما برونو گیمارش نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه او با واکنش عالی اوریان نیلند مهار شد.

در نیمه دوم، برزیل مالکیت بیشتری روی توپ داشت و با ورود اندریک و سپس استفاده از نیمار و رافینیا، فشار خود را افزایش داد، اما نیلند با چند واکنش درخشان بار دیگر مانع گلزنی سلسائو شد.

در شرایطی که شاگردان کارلو آنچلوتی برای رسیدن به گل پیش کشیده بودند، نروژ در دقیقه ۷۹ روی یک ضدحمله سریع به هدف خود رسید و ارلینگ هالند با یک ضربه سر بالاتر از همه مدافعان زردپوش، سکوت را بر سکوهای هواداران برزیل حاکم کرد.

برزیل در دقایق پایانی حملات زیادی را روی دروازه نروژ ترتیب داد، اما دفاع منسجم حریف و درخشش نیلند اجازه بازگشت به بازی را نداد.

در حالی که برزیل به دنبال گل تساوی بود، ارلینگ هالند با یک ضربه پای چپ از پشت محوطه جریمه توانست برای دومین‌بار دروازه آلیسون بکر را باز کند تا پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی با شکستی تلخ از گردونه رقابت‌ها کنار برود.

در دقیقه ۱۰+۹۰ نیمار جونیور از روی نقطه پنالتی توانست تک گل برزیل را به ثمر برساند.

نروژ با این پیروزی، علاوه بر صعود به جمع هشت تیم برتر، برای پنجمین بازی متوالی برابر برزیل شکست‌ناپذیر ماند و یک بار دیگر نشان داد این حریف، یکی از معدود گره‌های بازنشده تاریخ فوتبال سلسائو است.

این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ است. نروژ نیز به بهترین عملکرد تاریخ خود در این رقابت‌ها دست یافته است.

وایکینگ‌ها برای رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی، به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهد رفت.