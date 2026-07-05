سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع جسد علی خامنه‌ای، سخنان رییس‌جمهوری آمریکا را محکوم کرد و نوشت: «انسان‌ها را می‌توان کشت، اما آرمان‌ها را خیر.»

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان شامگاه شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ترامپ نوشت: «شما آیت‌الله خامنه‌ای را ترور کردید، اما در واقع شیشه عطری را شکستید که رایحه آن همه جا پخش شد. شما این چیزها را نمی‌فهمید، چون نه تمدن دارید، نه تاریخ و شرف.»

این واکنش پس از آن منتشر شد که رییس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با اکسیوس با اشاره به مراسم دفن خامنه‌ای گفت که آمریکا می‌تواند همه مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد اما این کار را نخواهد کرد.

او گفته بود: «همه آن‌ها آنجا هستند. با یک شلیک [می‌توانیم همه‌شان را از بین ببریم]، اما این کار را نمی‌کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند.»