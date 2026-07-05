خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه ۱۴ تیر با انتشار ویدیویی از مصلی تهران، محل برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، از حضور مصطفی، میثم و مسعود، سه پسر او، در مراسم «نماز میت» خبر داد.
در ویدیوی منتشرشده، مجتبی خامنهای حضور ندارد.
جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه، بر تابوت علی خامنهای و اعضای خانواده او نماز خواند.
رسانههای ایران گزارش دادند «بهدلیل اهمیت»، سه بار خوانده میشود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیام تبریکی در ایکس به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا نوشت: «ائتلاف ناگسستنی میان اسرائیل و ایالات متحده هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است.»
کاتز ادامه داد: «ما با همکاری یکدیگر، ضمن دفاع از آزادی و شکست دادن نیروهای تروریسم، در حال ساختن خاورمیانهای امنتر و بهتر هستیم.»
او افزود: «ترامپ یکی از بزرگترین دوستانی بوده است که اسرائیل تاکنون داشته و در دوران رهبری او، مشارکت راهبردی میان دو کشور به سطحی بیسابقه رسیده است.»
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره شرکتکنندگان در مراسم تشییع جسد علی خامنهای، سخنان رییسجمهوری آمریکا را محکوم کرد و نوشت: «انسانها را میتوان کشت، اما آرمانها را خیر.»
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان شامگاه شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ترامپ نوشت: «شما آیتالله خامنهای را ترور کردید، اما در واقع شیشه عطری را شکستید که رایحه آن همه جا پخش شد. شما این چیزها را نمیفهمید، چون نه تمدن دارید، نه تاریخ و شرف.»
این واکنش پس از آن منتشر شد که رییسجمهوری آمریکا در مصاحبه با اکسیوس با اشاره به مراسم دفن خامنهای گفت که آمریکا میتواند همه مقامهای جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد اما این کار را نخواهد کرد.
او گفته بود: «همه آنها آنجا هستند. با یک شلیک [میتوانیم همهشان را از بین ببریم]، اما این کار را نمیکنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند.»
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنهای گفت «قصاص دشمن» یک «تکلیف تاریخی» برای همه مردم و مسئولان است و افزود که حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شامگاه شنبه در گفتوگویی با شبکه خبر، «قصاص دشمن» را «تکلیفی مهم و تاریخی» توصیف کرد و گفت همه مردم و مسئولان در قبال آن مسئولیت دارند.
و با اشاره به آنچه «خونخواهی رهبر شهید» خواند، اظهار داشت عاملان این اقدام «باید پاسخگوی خون به ناحق ریختهشده باشند» و تاکید کرد این مسئولیت تنها بر عهده نیروهای نظامی نیست، بلکه «همه اقشار مردم» میتوانند متناسب با توان خود در تحقق آن نقشآفرینی کنند.
مقدمفر افزود تحقق این خونخواهی «قطعی» است و گفت برخی با دعا، برخی با توانمندیهای خود و برخی نیز با حضور در مراسم تشییع در این مسیر مشارکت خواهند داشت.
مشاور فرمانده کل سپاه همچنین گفت ورود جمهوری اسلامی به مذاکرات یا تفاهمات سیاسی «منافاتی با مطالبه خونخواهی ندارد» و تاکید کرد که عاملان این اقدام باید پاسخگو باشند.
او در ادامه با رد امکان عادیسازی روابط با واشینگتن گفت: «امکان صلح با آمریکا وجود ندارد» و افزود حتی اگر تحولات و درگیریهای اخیر نیز رخ نمیداد، تعارض جمهوری اسلامی با آمریکا «تعارضی وجودی و بنیادین» است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هستهای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل به روند مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز شنبه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی، گفت: «این دسترسی تاکنون امکانپذیر نبوده است.»
او افزود: «باید توجه داشت که این موضوع تا حدی به مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل به آن وابسته شده است؛ شاید نه بهطور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر میگذارد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی جزئیات بیشتری درباره زمان احتمالی ازسرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن ارائه نکرد.
ترامپ در سخنرانی خود که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد، بر تاریخ، ارزشها و قدرت ایالات متحده تاکید کرد و در بخشی از مراسم از شماری از کهنهسربازان جنگ جهانی دوم که در ارتش آمریکا خدمت کرده بودند، قدردانی و آنها را به حاضران معرفی کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دستکم در دو بخش از سخنانش به ایران اشاره کرد و با دفاع از عملکرد دولت خود تاکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم شکستهاند. او گفت که آمریکا تمامی شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده و این اقدام را نمونهای از قدرت نظامی ایالات متحده دانست.
جزییات بیشتر در مورد مراسم ۲۵۰ سالگی آمریکا در واشینگتن را اینجا بخوانید.