یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیام تبریکی در ایکس به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا نوشت: «ائتلاف ناگسستنی میان اسرائیل و ایالات متحده هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است.»

کاتز ادامه داد: «ما با همکاری یکدیگر، ضمن دفاع از آزادی و شکست دادن نیروهای تروریسم، در حال ساختن خاورمیانه‌ای امن‌تر و بهتر هستیم.»

او افزود: «ترامپ یکی از بزرگ‌ترین دوستانی بوده است که اسرائیل تاکنون داشته و در دوران رهبری او، مشارکت راهبردی میان دو کشور به سطحی بی‌سابقه رسیده است.»