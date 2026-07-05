تماس وزیر خارجه قطر با همتایان اردنی و فرانسوی درباره تفاهم واشینگتن و تهران
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با معاون نخستوزیر و وزیر خارجه و امور مهاجران اردن گفتوگو کرد.
دو طرف در این تماس، روابط دوجانبه و راههای تقویت و گسترش همکاریها را بررسی کردند و همچنین درباره آخرین تحولات منطقه، بهویژه تلاشهای دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگو کردند.
همچنین نخستوزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران گفتوگو کردند.