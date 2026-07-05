بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس، سخنان اخیر جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، تنها متحد اسرائیل است را رد کرد.

او گفت که اورشلیم هنوز «دوستان زیادی» در سراسر جهان دارد، در حالی که همچنان بر «رابطه منحصر به فرد خود» با واشنگتن تأکید می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل اضافه کرد: «آمریکا متحدی بزرگ‌تر از اسرائیل ندارد و اسرائیل متحدی بزرگ‌تر از آمریکا ندارد.»

نتانیاهو همچنین تاکید کرد که او و ترامپ در مورد جمهوری اسلامی اهداف مشترکی دارند، اما افزود که حتی اگر واشینگتن با تهران به توافق هسته‌ای نرسد، او تا زمانی که نخست‌وزیر اسرائیل است، اطمینان حاصل خواهد کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.

او در پاسخ به پرسشی در مورد اختلافات واشینگتن و اورشلیم بر سر یادداشت تفاهم ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفت: «ما می‌خواهیم ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد. ما می‌خواهیم مواد غنی‌شده هسته‌ای حذف شود. ما می‌خواهیم سایت‌های غنی‌سازی مواد هسته‌ای برچیده شوند. ما اهداف مشترک دیگری نیز داریم.»

نتانیاهو اشاره کرد ترامپ معتقد است که پس از ضربه‌ اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی، می‌تواند از طریق مذاکرات، آزادی عمل کافی و فشار کافی برای دستیابی به این اهداف ایجاد کند و ما به این موضوع احترام می‌گذاریم و امیدوارم که او موفق شود.»