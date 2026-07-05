رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل به روند مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است.

حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در اظهارنظری با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنه‌ای گفت «قصاص دشمن» یک «تکلیف تاریخی» برای همه مردم و مسئولان است و افزود که حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.

در خبری دیگر، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیام تبریکی در ایکس به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا نوشت: «ائتلاف ناگسستنی میان اسرائیل و ایالات متحده هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است. ما با همکاری یکدیگر، ضمن دفاع از آزادی و شکست دادن نیروهای تروریسم، در حال ساختن خاورمیانه‌ای امن‌تر و بهتر هستیم.»

در تحولی دیگر، یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، گفت که این کشور باید در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های نفت و انرژی ایران را بمباران می‌کرد و دولت با خودداری از انجام چنین حملاتی، مرتکب اشتباه شد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا نیز با اشاره به مراسم دفن علی خامنه‌ای گفت که آمریکا می‌تواند همه مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد اما این کار را نخواهد کرد.

شنبه ۱۳ تیر، ایرانیان مقیم بروکسل در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مقابل سفارت آمریکا در شهرهای مختلف جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جزییات بیشتر تحول این روز را، اینجا بخوانید.

