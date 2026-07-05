ترامپ در سخنرانی خود که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد، بر تاریخ، ارزشها و قدرت ایالات متحده تاکید کرد و در بخشی از مراسم از شماری از کهنهسربازان جنگ جهانی دوم که در ارتش آمریکا خدمت کرده بودند، قدردانی و آنها را به حاضران معرفی کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دستکم در دو بخش از سخنانش به ایران اشاره کرد و با دفاع از عملکرد دولت خود تاکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم شکستهاند. او گفت که آمریکا تمامی شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده و این اقدام را نمونهای از قدرت نظامی ایالات متحده دانست.
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رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هستهای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل به روند مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در اظهارنظری با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنهای گفت «قصاص دشمن» یک «تکلیف تاریخی» برای همه مردم و مسئولان است و افزود که حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.
در خبری دیگر، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیام تبریکی در ایکس به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا نوشت: «ائتلاف ناگسستنی میان اسرائیل و ایالات متحده هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است. ما با همکاری یکدیگر، ضمن دفاع از آزادی و شکست دادن نیروهای تروریسم، در حال ساختن خاورمیانهای امنتر و بهتر هستیم.»
در تحولی دیگر، یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل، گفت که این کشور باید در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، زیرساختهای نفت و انرژی ایران را بمباران میکرد و دولت با خودداری از انجام چنین حملاتی، مرتکب اشتباه شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای گفت که آمریکا میتواند همه مقامهای جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد اما این کار را نخواهد کرد.
شنبه ۱۳ تیر، ایرانیان مقیم بروکسل در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مقابل سفارت آمریکا در شهرهای مختلف جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
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ترامپ در سخنرانی خود که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد، بر تاریخ، ارزشها و قدرت ایالات متحده تاکید کرد و در بخشی از مراسم از شماری از کهنهسربازان جنگ جهانی دوم که در ارتش آمریکا خدمت کرده بودند، قدردانی و آنها را به حاضران معرفی کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دستکم در دو بخش از سخنانش به ایران اشاره کرد و با دفاع از عملکرد دولت خود تاکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم شکستهاند. او گفت که آمریکا تمامی شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده و این اقدام را نمونهای از قدرت نظامی ایالات متحده دانست.
جزییات بیشتر در مورد مراسم ۲۵۰ سالگی آمریکا در واشینگتن را اینجا بخوانید.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آنکه طوفانهای تابستانی مراسم جشن دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا در واشینگتن را مختل کرد، با چند ساعت تاخیر در نشنال مال سخنرانی خود را آغاز کرد و پیشتر گفته بود این برنامه «تحت هر شرایطی» برگزار خواهد شد.
به گزارش رویترز، پیش از آغاز مراسم، طوفانهای تابستانی مقامهای امنیتی را وادار کرد تا از حاضران در اطراف بنای یادبود واشینگتن بخواهند محل را تخلیه کرده و به مکانهای سرپوشیده پناه ببرند. در پی این تصمیم، برگزاری مراسم به تعویق افتاد.
گروه «فریدام ۲۵۰» که برگزارکننده این مراسم است، اعلام کرد پس از بهبود شرایط جوی، شرکتکنندگان دوباره وارد محل شدند و سخنرانی ترامپ به جای ساعت ۱۰ شب، ساعت ۱۱ شب به وقت شرق آمریکا آغاز شد.
ترامپ پیش از آغاز مراسم در شبکه اجتماعی خود نوشته بود: «من تحت هر شرایطی آنجا خواهم بود. شنبهشب است؛ بیایید خوش بگذرانیم، حتی اگر امشب تا دیروقت طول بکشد.»
حاضران برای ورود به محل مراسم ساعتها در صفهای طولانی و زیر گرمای بیسابقه ۳۹ درجه سانتیگراد منتظر ماندند. این موج گرما باعث لغو چندین رژه و برنامه دیگر در منطقه واشینگتن شد.
ترامپ در سخنرانی خود که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد، بر تاریخ، ارزشها و قدرت ایالات متحده تاکید کرد و در بخشی از مراسم از شماری از کهنهسربازان جنگ جهانی دوم که در ارتش آمریکا خدمت کرده بودند، قدردانی و آنها را به حاضران معرفی کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دستکم در دو بخش از سخنانش به ایران اشاره کرد و با دفاع از عملکرد دولت خود بار دیگر تاکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم شکستهاند. او گفت که آمریکا تمامی شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده و این اقدام را نمونهای از قدرت نظامی ایالات متحده دانست.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد «با وجود حضور گسترده مردم» در نخستین روز مراسم تشییع جسد علی خامنهای، «تاکنون هیچ حادثهای مرتبط با این مراسم، حتی جزئی، گزارش نشده است.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گفت نخستین روز مراسم بدون ثبت هیچ حادثهای به پایان رسیده است.
او افزود مدیریت جمعیت با هدایت شرکتکنندگان از مسیرهای ورودی و خروجی بهگونهای انجام شده که از ایجاد «تراکمهای خطرآفرین» جلوگیری شده و همین موضوع به حفظ ایمنی مراسم کمک کرده است.
مراسم دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، با وجود طوفان در واشینگتن و تاخیر در برخی برنامههای رسمی، شنبه شب در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد.
میلیونها نفر با حضور در جشنها، رژهها و نمایشهای آتشبازی این مناسبت را گرامی داشتند. تصاویر این گزارش، گوشههایی از حالوهوای این مراسم در نقاط مختلف آمریکا را به نمایش میگذارد.