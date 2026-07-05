آی۲۴ به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد گزینه نظامی درباره جمهوری اسلامی همچنان روی میز است.
همچنین انتظار میرود در روزها و هفتههای آینده، یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتوگوهای سطح بالا به واشینگتن سفر کند.
بر اساس این گزارش اسرائیل همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را در صورت شکست دیپلماسی، یک گزینه محتمل میداند.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای، یکی از چهرههای مطرح ناقض حقوق بشر در ایران، را بار دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
بر این اساس، اژهای که از سال ۱۴۰۰ ریاست این قوه را بر عهده دارد، برای یک دوره پنجساله دیگر در این سمت ابقا شد.
اژهای از سال ۱۳۸۹ در فهرست تحریمهای حقوق بشری آمریکا و از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
به گزارش سیانان، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپکپلاس) یکشنبه توافق کردند با توجه به اینکه تردد در تنگه هرمز همچنان پایینتر از سطح پیش از جنگ است، تولید نفت را افزایش دهند.
بر اساس این توافق، هفت کشور تولیدکننده نفت روزانه ۱۸۸ هزار بشکه به تولید خود اضافه خواهند کرد.
این پنجمین افزایش متوالی تولید از زمان آغاز جنگ ایران است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با فاکسنیوز اعلام کرد: «فکر نمیکنم شکافی بین ما و ترامپ وجود داشته باشد.»
او افزود: «برخلاف دیگر متحدان، ما در کنار آمریکا شانهبهشانه میجنگیم.»
نتانیاهو در پاسخ به اینکه آیا نسبت به پایداری روابط میان آمریکا و اسرائیل نگران است، گفت: «نمیتوانم بگویم که بابت آن نگران نیستم، چون فکر میکنم این موضوع، تا حد زیادی به شبکههای اجتماعی و میزان نفوذ آنها مربوط است.»
او افزود که این شبکههای اجتماعی توسط برخی کشورها مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «آنها، همانطور که میدانید، شبکههایی از رباتها (باتها) دارند که مطالبی علیه آمریکا و علیه اسرائیل منتشر و تقویت میکنند. این محتوا بهطور خاص جوانان و جوانان آمریکایی را هدف قرار میدهد.»
نتانیاهو گفت: «معتقدم اتحاد ما صرفا بر پایه منافع مشترک نیست، بلکه بر پایه ارزشهای مشترک است.»
او افزود: «تا زمانی که به این ارزشهای مشترک پایبند بمانیم اتحاد ما پابرجا خواهد ماند.»
همزمان با غیبت مجتبی خامنهای مراسم نماز میت دیکتاتور پیشین ایران، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که اسرائیل قصد داشت قالیباف و عراقچی را در راه اسلامآباد ترور کند، اما آمریکا پیش از آن، مقامهای تهران را باخبر کرد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با معاون نخستوزیر و وزیر خارجه و امور مهاجران اردن گفتوگو کرد.
دو طرف در این تماس، روابط دوجانبه و راههای تقویت و گسترش همکاریها را بررسی کردند و همچنین درباره آخرین تحولات منطقه، بهویژه تلاشهای دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگو کردند.
همچنین نخستوزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران گفتوگو کردند.