کنایه امباپه به پاراگوئه: فکر کردند با کتوشلوار میآییم اما ما هم بلدیم کثیف بازی کنیم
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در پایان بازی خشن و پرتنش برابر پاراگوئه، گفت: «آنها فکر میکردند ما با تاکسیدو (نوعی کتوشلوار رسمی مردانه) وارد زمین میشویم و فقط فوتبال زیبا بازی میکنیم. اما نه. ما هم بلدیم فوتبال کثیف بازی کنیم.»
فوقستاره خروسها که گل صعود فرانسه را به ثمر رساند، در زمینه «جنگ روانی» نیز عملکردی قابل توجه داشت زیرا یکی از ماموریتهای فرانسه این بود که در دام تحریکهای پاراگوئه نیفتد.
شماره ۱۰ فرانسه از «بازی ذهنی» تیمش در دیداری که سرشار از تنش بود، تمجید کرد و گفت که فرانسه هم در داخل زمین و هم خارج از آن برنده این نبرد بود.
امباپه گفت: «اگر لازم باشد دستهایمان را کثیف کنیم، این کار را میکنیم. حتی در بازی کثیف هم از آنها بهتر بودیم. آنها سعی کردند تمرکز ما را به هم بزنند، اما این ما بودیم که وارد ذهن آنها شدیم.»
فرانسه با پیروزی در این مسابقه حریف مراکش در راه صعود به نیمهنهایی شد.
تیم ملی فوتبال فرانسه در دومین بازی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه یک بر صفر پاراگوئه را شکست داد و حریف مراکش در مرحله یکچهارم نهایی شد. کیلیان امباپه، فوق، ستاره فرانسه، در دقیقه ۷۰، تکگل بازی را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
فرانسه و پاراگوئه در دیداری پرتنش و فیزیکی در جام جهانی ۲۰۲۶، که در گرمای بیسابقه فیلادلفیا برگزار شد، به مصاف هم رفتند.
پاراگوئه در این مسابقه نهچندان زیبا، که زیر هشدار «گرمای شدید» برگزار شد و احتمال دارد بهعنوان یکی از داغترین بازیهای تاریخ جام جهانی ثبت شود، تا دقیقه ۶۸ توانست حملات فرانسه را مهار کند و این تیم را ناکام بگذارد، اما در نهایت یک پنالتی، همه چیز را به سود خروسها به پایان برد.کیلیان امباپه با گلزنی از روی نقطه پنالتی، فرانسه را مقابل پاراگوئه پیروز کرد و با لیونل مسی در کورس کسب کفش طلای جام جهانی همامتیاز شد.
پاراگوئه تا پیش از این گل، در دیداری پرتنش و فیزیکی که زیر هشدار «گرمای شدید» برگزار میشود و از آن بهعنوان یکی از داغترین مسابقات تاریخ جام جهانی یاد میشود، با دفاعی منسجم فرانسه را ناکام گذاشته بود.
اما مقاومت پاراگوئه پس از خطا روی دزیره دوئه در محوطه جریمه پایان یافت و امباپه پنالتی را به گل تبدیل کرد.
به این ترتیب فرانسه برای چهارمین دوره متوالی به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی راه یافت.
فرانسه به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد و به مصاف مراکش خواهد رفت.
خروسها در حالی برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی با مراکش مسابقه خواهند داد که در دوره قبلی جام جهانی در قطر، این تیم را در راه رسیدن به فینال شکست داده بودند.
کیلیان امباپه با گلزنی از روی نقطه پنالتی، در بازی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فرانسه را مقابل پاراگوئه پیش انداخت و با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان جام برابر شد.
امباپه همچنین تعداد گلهای خود در مراحل حذفی جام جهانی را به ۱۱ رساند و رکورد تاریخیاش را بیش از پیش بهبود بخشید.
امباپه در دیدار قبلی مقابل سوئد با پشت سر گذاشتن لئونیداس و رونالدو، دو مهاجم برزیلی که هر کدام هشت گل در مراحل حذفی جام جهانی به ثمر رسانده بودند، به تنهایی رکورددار شده بود و اکنون با ۱۱ گل، فاصله خود را با سایر گلزنان تاریخ افزایش داده است.
درحالی که افکار عمومی در انتظار عذرخواهی مدیران فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی بابت ناتوانی از صعود در سادهترین گروه و حذف از جام جهانی است، بخش رسانهای تیم ملی در بیانهای پاسخ مدیر اجرایی جام جهانی را داده و بهانه تکراری سازوکار ورود و خروج به آمریکا را تکرار کرده است.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی جام جهانی در کاخ سفید، به تاکاسپورت گفته که کمپ توسان در آریزونا برای تیم ملی ایران انتخاب شده بود اما فدراسیون فوتبال ایران خودش کمپ تیخوانا را انتخاب کرده و با توجه به فاصله پروازی کوتاه این شهر تا لسآنجلس، شرایط برای تیم ملی فوتبال ایران مناسب بوده است.
او همچنین گفت که به ایران اطلاع داده شده بود که میتوانند پنج روز پیش از جام جهانی به آمریکا سفر کنند.
در واکنش به این اظهارات، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال با اشاره به انتخاب کمپ ایرواین و سپس توسان، نوشته که به دلیل محدودیتهای آمریکا برای ورود، کمپ را به تیخوانای مکزیک منتقل کرده است: «تیم ملی ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب جسمانی، تنظیم چرخه خواب، بازیابی عملکرد عصبی ـ عضلانی و آمادگی کامل برای مسابقه نخست، به زمانی دو هفتهای نیاز داشت.»
درحالی که تیم ملی با برنامهریزی فدراسیون فوتبال، ۱۰ روز پیش از نخستین بازی خود، راهی مکزیک شد، اما فدراسیون فوتبال بازی ضعیف برابر نیوزیلند را به اختلال ساعت بدن (Jet Lag) ربط داده است.
همچنین مدعی شده که «معطلی در کنترلهای مرزی، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده اعضای کاروان تیم ملی را فرسوده و خسته کرد. روندی که بارها برنامههای تیم ملی ایران را مختل کرد و فشار جسمی و روحی قابل توجهی بر بازیکنان و اعضای کادر وارد آورد.»
بیبیسی گزارش داده که انگلیس پیش از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل مکزیک، علاوه بر حریف خود، با مجموعهای از چالشها روبهرو است؛ از احتمال طوفان و رعد و برق گرفته تا تدابیر امنیتی شدید، سر و صدای هواداران، ارتفاع بالای مکزیکوسیتی و حتی نگرانی از جاسوسی از تمرینات.
پس از شکایت اکوادور از ایجاد سر و صدای شبانه مقابل هتل محل اقامتش پیش از بازی با مکزیک، تدابیر امنیتی اطراف هتل انگلیس تشدید شده است. هنگام ورود کاروان سهشیرها نیز صدها هوادار مکزیک مقابل هتل تجمع کردند، شعار دادند و برخی بازیکنان را هو کردند. به همین دلیل، کادر فنی انگلیس برای جلوگیری از اختلال در خواب بازیکنان، استفاده از داروهای طبیعی کمککننده به خواب، دستگاههای تولید صدای سفید و گوشگیر را در نظر گرفته است.
همزمان، شرایط آبوهوایی نیز به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده است. فیفا حتی بررسی کرده بود زمان آغاز مسابقه را به دلیل پیشبینی طوفان شش ساعت جلو بیندازد، اما این پیشنهاد با مخالفت اتحادیه فوتبال انگلیس و فدراسیون فوتبال مکزیک روبهرو شد و بازی در زمان اولیه باقی ماند. با این حال، احتمال تاخیر به دلیل رعد و برق و حتی تگرگ همچنان وجود دارد.
ارتفاع حدود ۲ هزار و ۲۴۰ متری مکزیکوسیتی نیز چالش دیگری برای انگلیس است. کارشناسان میگویند این شرایط میتواند توان هوازی بازیکنان را کاهش دهد و توماس توخل نیز اذعان کرده تیمش فرصت کافی برای سازگاری با این ارتفاع را نداشته، در حالی که بازیکنان مکزیک از قبل به این شرایط عادت کردهاند.
در کنار همه این موارد، روزنامه دیلی میل گزارش داده یکی از دلایل تاخیر انگلیس در سفر از کانزاس سیتی به مکزیکوسیتی، نگرانی از احتمال جاسوسی از تمرینات بوده است. بر اساس این گزارش، توخل ترجیح داده تمرینات تاکتیکی تیم در کمپ آمریکا برگزار شود؛ جایی که از نظر امنیتی محافظت بیشتری نسبت به محل تمرین در مکزیکوسیتی دارد.
ایاسپیان در تمجید از عملکرد کیپورد در جام جهانی نوشت: «کیپ ورد به خانه برمیگردد، اما وقتی شبکههای تلویزیونی در پایان این جام جهانی ویدیوهای منتخب خود را از لحظات بهیادماندنی مسابقات تهیه کنند، تیم این مجمعالجزایر کوچک در سواحل غربی آفریقا جایگاه ویژهای در آن خواهد داشت.»
در یادداشت این رسانه درباره درخشش کیپ ورد در جام جهانی ۲۰۲۶ آمده است؛
«تصاویر شیرجههای تماشایی ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله، در تساوی بدون گل برابر اسپانیا؛ جشنهای پس از به ثمر رسیدن دو گل نخست تاریخ کیپورد در جام جهانی که تساوی ۲-۲ مقابل اروگوئه را رقم زد؛ و شوت استثنایی و تماشایی سیدنی لوپس کابرال در شکست ۳-۲ برابر آرژانتین در جمعه شب.
اگر جامهای جهانی با تعداد لحظات فراموشنشدنی سنجیده میشدند، کیپورد قهرمان بود. از بسیاری جهات، این تیم در حالی مسابقات را ترک میکند که دستاوردی بهمراتب بزرگتر از یک جام طلایی به دست آورده است.»
پس از شکست تلخ مقابل آرژانتین در وقت اضافه که جمعه به ماجراجویی کیپورد در جام جهانی پایان داد، ووزینیا گفت عملکرد این تیم در این تورنمنت «در بسیاری از نقاط جهان، برای تیم ملی کیپورد اعتبار و عزت به همراه داشته است.»
برای برخی دیگر، این تیم به معنای واقعی کلمه کیپورد را روی نقشه جهان قرار داد. پیکو لوپس، مدافع تیم، گفت: «دیگر هیچکس لازم نیست بپرسد کیپورد کجاست. حالا همه میدانند ما کجا هستیم.»
اگر لیونل مسی و آرژانتین پیش از این هم کیپورد را نمیشناختند، حالا بدون تردید آن را میشناسند. وقتی لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، پس از مسابقه در نشست خبری ورزشگاه هارد راک نشست، آهی کشید؛ گویی تازه از یک نبرد طاقتفرسا و احساسی جان سالم به در برده بود: «همه فکر میکردند بازی آسانی در پیش داریم، اما ما میدانستیم اینطور نیست. این مسابقه برای ما بسیار دشوار بود. به سختی توانستیم از پس آن بر بیاییم.»
این تمجید بزرگی از کشوری با حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت بود؛ آن هم پس از این که کیپورد مدافع عنوان قهرمانی را تا آستانه رقم زدن بزرگترین شگفتی تاریخ جام جهانی پیش برد.
کیپورد پس از ایسلند و کوراسائو، سومین کشور کوچک تاریخ است که به جام جهانی راه یافته و کوچکترین کشوری محسوب میشود که به مرحله حذفی صعود کرده است. با این حال، تنها گل دقیقه ۱۱۱ آرژانتین قدرتمند بود که آنها را از رقابتها کنار زد.
بخشی از جذابیت داستان کیپورد، همین رمز و راز آن است. کامرون در جام جهانی ۱۹۹۰ با تیمی متشکل از بازیکنانی که چندان شناختهشده نبودند وارد مسابقات شد و با پیروزی یک بر صفر برابر آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، جهان را شگفتزده کرد؛ نتیجهای که بازیکنانی مانند فرانسوا اومام بییک و روژه میلا را یکشبه به چهرههایی مشهور تبدیل کرد.
کیپورد نیز جذابیتی مشابه دارد. ووزینیا که در دسته دوم فوتبال پرتغال بازی میکند، پیش از آغاز مسابقات حدود ۵۰ هزار دنبالکننده در اینستاگرام داشت. این عدد اکنون به نزدیک ۲۰ میلیون نفر رسیده است.
لوپس که تمام دوران حرفهای خود را در لیگ ایرلند سپری کرده، از طریق لینکدین برای حضور در تیم ملی کیپورد دعوت شد. او نخستین پیام را که به زبان پرتغالی بود نادیده گرفت و تنها زمانی که ۹ ماه بعد پیام دیگری به زبان انگلیسی دریافت کرد، متوجه شد این پیشنهاد واقعی است.
اما اگر بازیکنانی مانند ووزینیا و لوپس در آغاز مسابقات خود را در برابر ستارههای بزرگ فوتبال جهان کوچکتر میدیدند، هرگز این احساس را در زمین نشان ندادند.
اسپانیا با وجود هفت مهار ووزینیا نتوانست دروازه این تیم را باز کند، کیپورد بیش از ۲۰ دقیقه برابر اروگوئه پیش بود و سپس تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی، صعود تاریخی آنها به مرحله یکشانزدهم نهایی را قطعی کرد.
همچنین زمانی که برابر آرژانتین با نتیجه ۳-۲ عقب بودند، تنها یک واکنش فوقالعاده از امیلیانو مارتینس، دروازهبان آرژانتین، مانع از ثبت گل تساوی و نتیجه ۳-۳ شد.
کیپورد در حالی جام جهانی را ترک میکند که برابر سه قهرمان سابق جهان به میدان رفت، اما در هیچ مسابقهای طی ۹۰ دقیقه شکست نخورد. از نظر بوبیستا، به همان اندازه مهم بود که تیمش این موفقیت را به شیوه درست به دست آورد.
وقتی از او خواسته شد عملکرد تیمش در کل مسابقات را ارزیابی کند، بارها تاکید کرد که تیمش میتوانست با رویکردی متفاوت وارد میدان شود. آنها تیمی منظم، سرسخت و سازمانیافته بودند، اما نه تا جایی که تنها برای خراب کردن بازی حریف تلاش کنند. شکست برابر آرژانتین بدون تردید در میان بزرگترین مسابقات تاریخ جام جهانی ثبت خواهد شد.
بوبیستا گفت: «ما تمام توانمان را گذاشتیم و با شجاعت جنگیدیم. به هویت خود وفادار ماندیم. به آنچه در طول مسابقات انجام دادیم، افتخار میکنم. موضوع فقط فوتبال بازی کردن نبود؛ میخواستیم هویت خود را به دنیا نشان دهیم.
کشور کوچک بودن مانعی نیست. میتوانستیم به شیوه دیگری بازی کنیم، اما این کار را نکردیم. این تصمیم از غرور ما سرچشمه میگرفت. فقط میتوانم از بازیکنان بابت تلاش و قلب بزرگی که نشان دادند تشکر کنم. آنها نشان دادند کشور ما چه هویتی دارد. همه باید بابت کاری که برای این تورنمنت انجام دادند، از آنها قدردانی کنند.»
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، بدون شک با این حرف موافق خواهد بود. هیچ تبلیغی برای فرمت جدید ۴۸ تیمی جام جهانی بهتر از داستانهایی مانند کیپورد نیست؛ داستانهایی که تخیل و احساسات هواداران فوتبال در سراسر جهان را تسخیر کردهاند.
بوبیستا فاش کرد پس از شکست برابر آرژانتین، اشک در رختکن کیپورد جاری بود، اما این اندوه دوام زیادی نخواهد داشت.
کیپورد این مسابقات را با اعتباری بهمراتب بیشتر و ارتشی از هواداران تازه ترک میکند. ووزینیا، حتی در ۴۰ سالگی، و برخی از همتیمیهای جوانترش، احتمالا تابستان امسال با تکیه بر شهرت تازه بهدستآمده خود راهی باشگاههای جدید خواهند شد.
پس از پایان آخرین پاسخ خود در نشست خبری پس از مسابقه که در یکی از رختکنها برگزار شد، بوبیستا از جای خود برخاست و حاضران او را با تشویق بدرقه کردند. او نیز در پاسخ، رو به خبرنگاران کرد و دستش را روی قلبش گذاشت.
این، پایانی شایسته برای سفر کیپورد در جام جهانی بود؛ تیمی که بوبیستا و شاگردانش در طول این مسیر قلبهای بسیاری را تسخیر کردند. تورنمنت آنها به پایان رسیده است، اما خاطراتی که ساختند، تا پایان عمر باقی خواهد ماند.