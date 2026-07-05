به گزارش رویترز، پیش از آغاز مراسم، طوفان‌های تابستانی مقام‌های امنیتی را وادار کرد تا از حاضران در اطراف بنای یادبود واشینگتن بخواهند محل را تخلیه کرده و به مکان‌های سرپوشیده پناه ببرند. در پی این تصمیم، برگزاری مراسم به تعویق افتاد.

گروه «فریدام ۲۵۰» که برگزارکننده این مراسم است، اعلام کرد پس از بهبود شرایط جوی، شرکت‌کنندگان دوباره وارد محل شدند و سخنرانی ترامپ به جای ساعت ۱۰ شب، ساعت ۱۱ شب به وقت شرق آمریکا آغاز شد.

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ترامپ پیش از آغاز مراسم در شبکه اجتماعی خود نوشته بود: «من تحت هر شرایطی آنجا خواهم بود. شنبه‌شب است؛ بیایید خوش بگذرانیم، حتی اگر امشب تا دیروقت طول بکشد.»

حاضران برای ورود به محل مراسم ساعت‌ها در صف‌های طولانی و زیر گرمای بی‌سابقه ۳۹ درجه سانتی‌گراد منتظر ماندند. این موج گرما باعث لغو چندین رژه و برنامه دیگر در منطقه واشینگتن شد.

ترامپ در سخنرانی خود که به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد، بر تاریخ، ارزش‌ها و قدرت ایالات متحده تاکید کرد و در بخشی از مراسم از شماری از کهنه‌سربازان جنگ جهانی دوم که در ارتش آمریکا خدمت کرده بودند، قدردانی و آنها را به حاضران معرفی کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین دست‌کم در دو بخش از سخنانش به ایران اشاره کرد و با دفاع از عملکرد دولت خود بار دیگر تاکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم شکسته‌اند. او گفت که آمریکا تمامی شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده و این اقدام را نمونه‌ای از قدرت نظامی ایالات متحده دانست.