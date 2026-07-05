ائتلاف اوپک‌پلاس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سقف تولید نفت را برای ماه آینده میلادی افزایش خواهد داد. این در حالی است که به‌دنبال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بالا رفتن میزان عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته است.

خبرگزاری رویترز یک‌شنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.

بر اساس بیانیه اوپک‌پلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکه‌ای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.

این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماه‌های ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.

هفت عضو اصلی اوپک‌پلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزوده‌اند.

با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهم‌ترین اعضای اوپک‌پلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.

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