قهرمان هفت دوره ویمبلدون که در دور سوم با رکورد ۱۰۵ پیروزی راجر فدرر برابر شده بود، این بار با نتیجه ۷-۶ (۸-۶)، ۶-۳، ۳-۶ و ۶-۳ برابر سافیولین به برتری رسید تا صدوششمین برد خود در ویمبلدون را ثبت کند. او اکنون تنها از مارتینا ناوراتیلووا، قهرمان ۹ دوره بخش زنان با ۱۲۰ پیروزی، کمتر برد در تاریخ این مسابقات دارد.

جوکوویچ در مسیر این پیروزی، مسابقه آسانی را پشت سر نگذاشت. او در ابتدای بازی با ناراحتی از ناحیه چشم روبه‌رو شد، در ادامه به دلیل استفاده از الفاظ ناشایست از داور اخطار گرفت و پس از از دست دادن سرویس در ست سوم، با عصبانیت توپ را به انتهای زمین کوبید؛ اقدامی که با واکنش منفی تماشاگران همراه شد، اما خوش‌شانس بود که از جریمه سنگین‌تر گریخت.

ستاره ۳۹ ساله صربستانی پس از پایان مسابقه ضمن عذرخواهی از تماشاگران گفت: «همه می‌دانند که گاهی کنترل احساساتم را از دست می‌دهم. امروز هم چند بار این اتفاق افتاد و بابت آن از هواداران عذرخواهی می‌کنم. ذهن انسان مدام منحرف می‌شود و حفظ تمرکز روی لحظه حال بسیار دشوار است؛ هر کسی که بهتر این کار را انجام دهد، برنده خواهد بود.»

او درباره نمایش خود نیز افزود: «احساسم این است که فقط دوام آوردم تا زنده بمانم! امیدوارم از اینجا به بعد بخش لذت‌بخش مسابقات آغاز شود.»

سافیولین، نفر ۱۳۲ رده‌بندی جهان، که در دور قبل آندری روبلف را حذف کرده بود، نمایش شجاعانه‌ای ارائه داد و برای نخستین بار در چهار تقابل با جوکوویچ موفق شد یک ست از او بگیرد. با این حال، تجربه مرد شماره یک سابق جهان در ست چهارم تعیین‌کننده بود و او با شکستن سرویس حریف، صعودش را قطعی کرد.

جوکوویچ که در اندیشه کسب هشتمین عنوان قهرمانی ویمبلدون و بیست‌وپنجمین قهرمانی گرنداسلم دوران حرفه‌ای خود است، برای هفدهمین بار به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها رسید. او سه‌شنبه در صدوبیستمین مسابقه خود در ویمبلدون، برابر برنده دیدار فلیکس اوژه-آلیاسیم کانادایی و آلخاندرو داویدوویچ فوکینا از اسپانیا قرار خواهد گرفت.