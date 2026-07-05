محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با محمد فنیش، از اعضای حزب‌الله لبنان، گفت خطوط مشخص و اصولی در یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن وجود دارد که حمایت از متحدان جمهوری اسلامی در «جبهه مقاومت» و لبنان، از مهم‌ترین آن‌هاست.

قالیباف گفت: «پیش از آنکه دیپلمات باشم، رزمنده هستم. در جمهوری اسلامی در کنار دیپلماسی، قدرت و آمادگی جنگی خود را نیز داریم. ما باید با حفظ روحیه رزمندگی و آمادگی برای مبارزه و شهادت، مذاکره کنیم.»

قالیباف گفت: «دشمن متوجه شده که برقراری صلح در منطقه، لبنان و خاورمیانه، جز از مسیر جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. با صراحت و با روحیه رزمندگی با آن‌ها مذاکره می‌کنیم و به کشورهای منطقه هم می‌گوییم که آمریکا و اسرائیل برای آن‌ها نه امنیت می‌آورند و نه به آن‌ها قدرت می‌دهند».