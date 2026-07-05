دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار بود شامگاه شنبه هم‌زمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده در یک گردهمایی سیاسی در محوطه محصور «نشنال مال» در واشینگتن سخنرانی کند، اما نزدیک شدن طوفان‌های تابستانی احتمال برگزاری این مراسم را با اختلال مواجه کرد.

به گزارش رویترز، با ورود سامانه‌های طوفانی به منطقه، مقام‌های مسئول از جمعیت حاضر خواستند فضای باز را ترک کرده و به محل‌های سرپوشیده پناه ببرند. سرویس مخفی آمریکا نیز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از ورود افراد جدید از ایست‌های بازرسی امنیتی جلوگیری می‌کند. در زمان انتشار گزارش، مشخص نبود این شرایط بر سخنرانی برنامه‌ریزی‌شده ترامپ در ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا تاثیر خواهد گذاشت یا خیر.

شبکه فاکس‌نیوز در این زمینه به نقل از ترامپ خبر داد که رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرده که تحت هر شرایطی سخنرانی خود را انجام خواهد داد هرچند به دلیل وضعیت هوا، با تاخیر انجام شود.

ترامپ این مراسم را «باشکوه‌ترین گردهمایی ترامپ» توصیف کرده است. گروه «فریدام ۲۵۰» که مسئول برگزاری این برنامه است، اعلام کرد مقام‌های مسئول به‌طور مستمر شرایط جوی را زیر نظر دارند.

100 %

بازدیدکنندگان برای ورود به محل مراسم ساعت‌ها در صف ماندند و علاوه بر تدابیر شدید امنیتی، با گرمای کم‌سابقه ۳۹ درجه سانتی‌گراد روبه‌رو بودند. این موج گرما که رکوردهای دمایی را شکست، باعث لغو چندین رژه و برنامه دیگر در منطقه شد.

در میان حاضران، اعضای گروه ملی‌گرای سفیدپوست «پاتریوت فرانت» نیز دیده شدند. این گروه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد به واشینگتن رسیده و صدها نفر از اعضایش با لباس‌های یکسان از طریق متروی واشینگتن وارد شهر شده‌اند. پلیس محلی اعلام کرد تاکنون گزارشی از خشونت دریافت نکرده است.

رویترز می‌نویسد روسای‌جمهوری آمریکا معمولاً از حضور مستقیم در مراسم چهارم ژوئیه خودداری می‌کنند، اما ترامپ بار دیگر مرز میان بزرگداشت رسمی استقلال آمریکا و گردهمایی‌های سیاسی به سبک کارزارهای انتخاباتی را کمرنگ کرده است.

دولت ترامپ از طریق سازمان «فریدام ۲۵۰» عملا نقش کمیته غیرحزبی تشکیل‌شده در سال ۲۰۱۶ برای برنامه‌ریزی جشن‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال را به حاشیه رانده و بخش بزرگی از محوطه ۲.۴ کیلومتری نشنال مال را برای برگزاری «نمایشگاه بزرگ ایالت آمریکا» محصور کرده است. در این نمایشگاه، علاوه بر امکانات تفریحی مانند چرخ‌وفلک، غرفه‌هایی متعلق به گروه‌های محافظه‌کار و شرکت‌های صنایع دفاعی نیز برپا شده است. برگزارکنندگان می‌گویند هدف از این برنامه نمایش مردم و نوآوری‌هایی است که آمریکا را «بزرگ‌ترین کشور جهان» کرده‌اند.

100 %

چند ایالت تحت رهبری دموکرات‌ها از اعزام هیات‌های رسمی به این مراسم خودداری کرده‌اند و بسیاری از هنرمندانی که قرار بود در برنامه اجرا داشته باشند نیز با اشاره به سیاسی شدن مراسم، از حضور انصراف داده‌اند. ترامپ این مجموعه برنامه‌ها را ۲۴ ژوئن با یک گردهمایی سیاسی آغاز کرده بود.

اگرچه در روزهای نخست استقبال چندانی از این رویدادها نشد، اما در روزهای اخیر شمار بازدیدکنندگان افزایش یافته و صف‌های ورودی چندین خیابان امتداد یافته است. به گفته یکی از مدیران موسسه اسمیتسونین، فروش فروشگاه‌ها و رستوران‌های موزه‌های این مجموعه در روز جمعه به نزدیکی رکورد تاریخی رسیده است.

از دیگر برنامه‌های «فریدام ۲۵۰» می‌توان به یک گردهمایی مذهبی با حضور عمدتا سخنرانان مسیحی محافظه‌کار، برگزاری چندین رویداد ورزشی، از جمله مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی در محوطه کاخ سفید به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد ترامپ در ۱۴ ژوئن، و همچنین برگزاری مسابقه اتومبیل‌رانی ایندی‌کار در واشینگتن در ماه اوت اشاره کرد.

این سازمان همچنین پروژه «کامیون‌های آزادی» را اجرا کرده است؛ اقدامی که منتقدان می‌گویند تصویری بیش از حد مذهبی از تاریخ آمریکا ارائه می‌دهد و موضوعاتی مانند برده‌داری و بی‌عدالتی نژادی را نادیده می‌گیرد.

بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، اکثریت آمریکایی‌ها، از جمله حدود سه‌چهارم دموکرات‌ها و نیمی از جمهوری‌خواهان، معتقدند برنامه‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا بیش از اندازه سیاسی شده است.

ترامپ همچنین در آستانه این سالگرد پروژه‌هایی را برای بازسازی بخش‌هایی از پایتخت آمریکا اجرا کرده است. هرچند بسیاری از فواره‌ها و مجسمه‌ها مرمت شده‌اند، اما پروژه ۱۵ میلیون دلاری بازسازی حوض بازتاب یادبود لینکلن با مشکلات متعددی روبه‌رو شده و این محوطه اکنون با وجود حضور نیروهای نظامی و دوربین‌های امنیتی، همچنان با رنگ‌های پوسته‌پوسته و آب پوشیده از جلبک مواجه است.

