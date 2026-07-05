وزارت حملونقل قطر در بیانیهای اعلام کرد فعالیتهای دریایی از یکشنبه ۱۴ تیر از سر گرفته میشود.
این وزارتخانه در تاریخ ۸ تیر از همه شناورها خواسته بود تا اطلاع ثانوی تردد و فعالیتهای دریایی را متوقف کنند.
در این بیانیه آمده است که تمامی انواع شناورها و کشتیها، با هدف تضمین بالاترین سطح ایمنی و امنیت در تمامی سفرها، باید از مقررات و دستورالعملهای دریایی جاری پیروی کنند.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در پایان بازی خشن و پرتنش برابر پاراگوئه، گفت: «آنها فکر میکردند ما با تاکسیدو (نوعی کتوشلوار رسمی مردانه) وارد زمین میشویم و فقط فوتبال زیبا بازی میکنیم. اما نه. ما هم بلدیم فوتبال کثیف بازی کنیم.»
فوقستاره خروسها که گل صعود فرانسه را به ثمر رساند، در زمینه «جنگ روانی» نیز عملکردی قابل توجه داشت زیرا یکی از ماموریتهای فرانسه این بود که در دام تحریکهای پاراگوئه نیفتد.
شماره ۱۰ فرانسه از «بازی ذهنی» تیمش در دیداری که سرشار از تنش بود، تمجید کرد و گفت که فرانسه هم در داخل زمین و هم خارج از آن برنده این نبرد بود.
امباپه گفت: «اگر لازم باشد دستهایمان را کثیف کنیم، این کار را میکنیم. حتی در بازی کثیف هم از آنها بهتر بودیم. آنها سعی کردند تمرکز ما را به هم بزنند، اما این ما بودیم که وارد ذهن آنها شدیم.»
فرانسه با پیروزی در این مسابقه حریف مراکش در راه صعود به نیمهنهایی شد.
محمدمهدی ایمانیپور، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «مهمتر از رسانههای خارجی، بلاگرها و اینفلوئنسرهای خارجی هستند که مراسم تشییع و دفن رهبر را پوشش میدهند.»
او افزود که در حال حاضر حدود ۴۰۰ بلاگر از کشورهای مختلف در ایران حضور دارند.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: «بلاگرها و اینفلوئنسرهای خارجی توانستهاند هجمه رسانهای غرب را که تلاش میکرد فضای دیگری از جامعه را نشان دهد، خنثی کنند.»
ایمانیپور در ادامه گفت: «در این مراسم، از ۳۰ کشور معتبر و مهم خارجی مهمانانی در سطوح مختلف حضور داشتند، تا جایی که حتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هم از این حجم حضور سران و مقامهای کشورهای خارجی تعجب کرده بود.»
اخبار چند سال اخیر و حتی توافقهای پیشنهادی جدید ترامپ نیز همگی حول محور کنترل غنیسازی اورانیوم چرخیدهاند، اما نشریه فوربس در تحلیلی، انگشت روی نقطهای گذاشته که تا حد زیادی از دید رسانهها و دیپلماتها پنهان مانده است: پلوتونیوم و نیروگاه هستهای بوشهر.
این تحلیل هشدار میدهد که تمرکز بیش از حد غرب بر روی مسیر «اورانیوم»، ممکن است چشم آنها را روی مسیر دوم و بالقوه خطرناکتر یعنی «پلوتونیوم» ببندد.
اما ماجرا چیست و چرا پسماند یک نیروگاه برق تجاری میتواند به یک دغدغه امنیتی تبدیل شود؟
نیروگاه بوشهر یک راکتور از نوع آب سبک است که با همکاری شرکت دولتی «روساتم» روسیه ساخته شده و کار آن تولید برق است. از همان ابتدا، برای اینکه خیال جامعه جهانی از بابت عدم انحراف این نیروگاه به سمت اهداف نظامی راحت باشد، یک قفل حقوقی محکم بر آن زده شد.
بر اساس قرارداد میان تهران و مسکو، روسیه متعهد است سوخت هستهای مورد نیاز نیروگاه را تامین کند. در مقابل، ایران موظف است پسماند یا همان «سوخت مصرفشده» نیروگاه را پس از خارج شدن از راکتور، به روسیه بازگرداند. چرا؟ چون این سوخت مصرفشده، حاوی مادهای به نام پلوتونیوم است که میتواند بهعنوان عنصر اصلی یک بمب اتمی عمل کند.
روی کاغذ، این قرارداد مانع از دسترسی ایران به پلوتونیوم میشود. اما دنیای واقعیت با روی کاغذ تفاوتهایی دارد.
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برخی افراد با وجود آنکه مغزشان دچار تغییرات زیستی ناشی از بیماری آلزایمر میشود، از نظر ذهنی توانمند باقی میمانند. پژوهشی تازه از موسسه عصبشناسی هلند نشان میدهد این پدیده ممکن است به نحوه عملکرد گروه نادری از سلولهای مغزی، موسوم به «نورونهای نابالغ»، مرتبط باشد.
به گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی، نتایج این پژوهش دیدگاه تازهای درباره «تابآوری شناختی» ارائه میکند؛ مفهومی که به توانایی مغز برای حفظ عملکرد طبیعی، حتی با وجود آسیبهای ناشی از آلزایمر، اشاره دارد.
یکی از پرسشهای اساسی در تحقیقات آلزایمر این است که چرا این بیماری افراد را به یک شکل تحت تاثیر قرار نمیدهد.
در حالی که بسیاری از مبتلایان با پیشرفت بیماری دچار افت حافظه و زوال عقل میشوند، گروهی دیگر با وجود بروز همان تغییرات آسیبشناختی در مغز، کاهش قابل توجهی در تواناییهای شناختی خود تجربه نمیکنند.
اوجنیا سالتا، نویسنده ارشد این پژوهش، گفت: «حدود ۳۰ درصد از سالمندانی که مغز آنها نشانههای آلزایمر را دارد، هرگز علائم زوال عقل را بروز نمیدهند. هنوز نمیدانیم دلیل این تفاوت چیست و این یکی از مهمترین معماهای پژوهشهای آلزایمر است.»
به گفته پژوهشگران، شناسایی عوامل محافظتکننده از مغز این افراد میتواند به توسعه روشهای درمانی جدید و حتی پیشگیری از زوال عقل کمک کند.
سالتا گفت: «اگر بفهمیم چه عواملی از این مغزها محافظت میکنند، میتوانیم از این دانش برای طراحی راهبردهای درمانی جدید بهره ببریم.»
آیا مغز سالمندان میتواند سلولهای آسیبدیده را جایگزین کند؟
یکی از فرضیهها این است که مغز افراد دارای تابآوری شناختی توانایی بیشتری برای ترمیم خود دارد.
این فرضیه بر پایه مفهوم «نورونزایی در بزرگسالی» شکل گرفته است؛ فرایندی که طی آن نورونهای جدید در مغز افراد بالغ تولید میشوند.
هرچند وقوع این پدیده در بسیاری از گونههای جانوری اثبات شده، درباره میزان یا حتی اصل وقوع آن در مغز انسان همچنان اختلافنظر وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه، پژوهشگران بافتهای مغزی اهدایی موجود در بانک مغز هلند را مطالعه کردند. این نمونهها متعلق به افراد سالم، مبتلایان به آلزایمر و همچنین افرادی بود که با وجود داشتن نشانههای آسیبشناختی بیماری، در طول زندگی هرگز به زوال عقل مبتلا نشده بودند.
این پژوهش بر بخش کوچکی از مرکز حافظه مغز متمرکز بود؛ ناحیهای که احتمال میرود در آن، نورونهای جدید شکل بگیرند.
محققان در این ناحیه نورونهای نابالغ را شناسایی کردند؛ سلولهایی که ویژگیهای نورونهای جوان را دارند، اما هنوز به بلوغ کامل نرسیدهاند.
سالتا گفت این سلولها حتی در مغز افرادی با میانگین سنی بیش از ۸۰ سال نیز در همه گروههای مورد بررسی مشاهده شدند.
راز تابآوری؛ تعداد نورونهای نابالغ یا عملکرد آنها؟
پژوهشگران دریافتند شمار نورونهای نابالغ در افراد دارای تابآوری شناختی تفاوت چشمگیری با مبتلایان به آلزایمر ندارد. تفاوت اصلی در نحوه عملکرد این سلولها بود.
به گفته سالتا، در افراد دارای تابآوری شناختی، این نورونها برنامههای زیستی مرتبط با بقا و مقابله با آسیب را فعال میکنند و در عین حال نشانههای التهاب و مرگ سلولی نیز در آنها کمتر دیده میشود.
بر پایه نتایج تحقیق، نقش نورونهای نابالغ احتمالا فراتر از جایگزینی سلولهای از دسترفته است.
سالتا افزود این سلولها ممکن است بافتهای اطراف را مورد حمایت قرار دهند و به حفظ عملکرد و جوان ماندن مغز کمک کنند؛ نقشی که او آن را به «کود برای باغی که بهتدریج در حال فرسوده شدن است» تشبیه کرد.
با وجود این، پژوهشگران تاکید کردند این فرضیهها هنوز نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا مطالعه اخیر بر روی بافتهای اهدایی انجام شده و امکان مشاهده مستقیم عملکرد این سلولها در مغز افراد زنده وجود نداشته است.
به گفته نویسنده ارشد این مطالعه، تابآوری در برابر آلزایمر به احتمال زیاد تنها یک علت یا توضیح واحد ندارد.
ساینس دیلی در پایان نوشت اگرچه این پژوهش توضیح نمیدهد چرا نورونهای نابالغ در افراد دارای تابآوری شناختی رفتاری متفاوت دارند، اما میتوان آن را نشانهای از تغییر رویکرد در تحقیقات آلزایمر دانست.
این رویکرد جدید بهجای تمرکز صرف بر چگونگی آسیب رساندن بیماری میکوشد دریابد چرا برخی مغزها با وجود این آسیبها همچنان عملکرد خود را حفظ میکنند.
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