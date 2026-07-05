رویترز به نقل از وزارت اطلاعرسانی ونزوئلا گزارش داد شمار جانباختگان زمینلرزههای این کشور به ۳ هزار و ۳۴۲ نفر افزایش یافته است.
پیشتر دولت ونزوئلا اعلام کرده بود صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای کمک به بازسازی مناطق زلزلهزده، کمک مالی و اعتباری در اختیار این کشور قرار میدهند. مقامهای ونزوئلا همچنین از ایجاد صندوق ۲۰۰ میلیون دلاری بازسازی با همکاری صندوق بینالمللی پول خبر داده و گفتهاند عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد.
تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر یک برزیل، مدعی همیشگی قهرمانی جهان را شکست داد و برای نخستین بار به جمع ۸ تیم برتر جهان صعود کرد. ارلینگ هالند در دقیقه ۷۹ و ۹۰ برای نروژ و نیمار از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۱۰+۹۰ برای برزیل به ثمر رساندند.
با این پیروزی، نروژ که برای نخستین بار راهی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی میشد، طلسم شکستناپذیری خود برابر برزیل را حفظ کرد.
نروژ بازی را هجومی آغاز کرد و حتی در دقایق ابتدایی یک بار دروازه برزیل را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد
در ادامه، برزیل روی خطای مدافعان نروژ صاحب ضربه پنالتی شد. داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR تصمیم اولیه خود را تغییر داد و نقطه پنالتی را نشان داد، اما برونو گیمارش نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه او با واکنش عالی اوریان نیلند مهار شد.
در نیمه دوم، برزیل مالکیت بیشتری روی توپ داشت و با ورود اندریک و سپس استفاده از نیمار و رافینیا، فشار خود را افزایش داد، اما نیلند با چند واکنش درخشان بار دیگر مانع گلزنی سلسائو شد.
در شرایطی که شاگردان کارلو آنچلوتی برای رسیدن به گل پیش کشیده بودند، نروژ در دقیقه ۷۹ روی یک ضدحمله سریع به هدف خود رسید و ارلینگ هالند با یک ضربه سر بالاتر از همه مدافعان زردپوش، سکوت را بر سکوهای هواداران برزیل حاکم کرد.
برزیل در دقایق پایانی حملات زیادی را روی دروازه نروژ ترتیب داد، اما دفاع منسجم حریف و درخشش نیلند اجازه بازگشت به بازی را نداد.
در حالی که برزیل به دنبال گل تساوی بود، ارلینگ هالند با یک ضربه پای چپ از پشت محوطه جریمه توانست برای دومینبار دروازه آلیسون بکر را باز کند تا پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی با شکستی تلخ از گردونه رقابتها کنار برود.
در دقیقه ۱۰+۹۰ نیمار جونیور از روی نقطه پنالتی توانست تک گل برزیل را به ثمر برساند.
نروژ با این پیروزی، علاوه بر صعود به جمع هشت تیم برتر، برای پنجمین بازی متوالی برابر برزیل شکستناپذیر ماند و یک بار دیگر نشان داد این حریف، یکی از معدود گرههای بازنشده تاریخ فوتبال سلسائو است.
این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ است. نروژ نیز به بهترین عملکرد تاریخ خود در این رقابتها دست یافته است.
وایکینگها برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی، به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهد رفت.
روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به دو دهه اعلام کند؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه، در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتشبس در قاهره انجام میشود.
به گفته منابع فلسطینی، این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت میگیرد.
بر اساس این گزارش، نهادی که اکنون با عنوان «کمیته پیگیری امور دولت» بهعنوان دولت عملی غزه فعالیت میکند، قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده «علی شعث» خواهد بود؛ مدیری که پیشتر در شهرداریها، وزارتخانههای تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان مناطق صنعتی این نهاد مسئولیت داشته است. منابع فلسطینی میگویند اعضای این کمیته عمدتاً به تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تاکنون به دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردهاند.
نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته، انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناحوم برنئا، تحلیلگر روزنامه یدیعوت آحرونوت، گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته است خلع سلاح حماس را از فهرست پیششرطهای بازسازی غزه کنار بگذارد. خلع سلاح حماس یکی از بندهای اصلی طرح ۲۰ مادهای ترامپ بود که زمینه دستیابی به توافق آتشبس را فراهم کرد.
الشرق الاوسط مینویسد با وجود آنکه حماس همچنان سلاح خود را حفظ کرده است، واشینگتن تصمیم گرفته وارد مرحله دوم طرح بازسازی شود. بر اساس این طرح، نیروهای اسرائیلی بهتدریج از مناطق تحت کنترل خود عقبنشینی خواهند کرد و یک نیروی بینالمللی جایگزین آنها میشود. سپس واحدهای مسکونی موقت برای اسکان ساکنان غزه ساخته خواهد شد و انتقال تدریجی جمعیت به این مناطق آغاز میشود. ساخت شهرهای جدید و برجهای مسکونی به مراحل بعدی موکول شده و اجرای کامل این برنامه حدود ۱۰ سال زمان خواهد برد.
این گزارش همچنین حاکی است که حماس همچنان با موضوع خلع سلاح مخالفت میکند. به گفته منابع فلسطینی، طی دو روز آینده مذاکرات تازهای در قاهره با حضور نمایندگان حماس و کشورهای میانجی برگزار خواهد شد تا طرفها درباره مرحله دوم توافق آتشبس و کاهش اختلافها، بهویژه در موضوع خلع سلاح، گفتوگو کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس، سخنان اخیر جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، تنها متحد اسرائیل است را رد کرد.
او گفت که اورشلیم هنوز «دوستان زیادی» در سراسر جهان دارد، در حالی که همچنان بر «رابطه منحصر به فرد خود» با واشنگتن تأکید میکند.
نخستوزیر اسرائیل اضافه کرد: «آمریکا متحدی بزرگتر از اسرائیل ندارد و اسرائیل متحدی بزرگتر از آمریکا ندارد.»
نتانیاهو همچنین تاکید کرد که او و ترامپ در مورد جمهوری اسلامی اهداف مشترکی دارند، اما افزود که حتی اگر واشینگتن با تهران به توافق هستهای نرسد، او تا زمانی که نخستوزیر اسرائیل است، اطمینان حاصل خواهد کرد که تهران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد.
او در پاسخ به پرسشی در مورد اختلافات واشینگتن و اورشلیم بر سر یادداشت تفاهم ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفت: «ما میخواهیم ایران برنامه تسلیحات هستهای خود را کنار بگذارد. ما میخواهیم مواد غنیشده هستهای حذف شود. ما میخواهیم سایتهای غنیسازی مواد هستهای برچیده شوند. ما اهداف مشترک دیگری نیز داریم.»
نتانیاهو اشاره کرد ترامپ معتقد است که پس از ضربه اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی، میتواند از طریق مذاکرات، آزادی عمل کافی و فشار کافی برای دستیابی به این اهداف ایجاد کند و ما به این موضوع احترام میگذاریم و امیدوارم که او موفق شود.»
کارلوس کیروش با انتشار پیامی احساسی، به صورت رسمی از هدایت تیم ملی غنا خداحافظی کرد و اعلام کرد قرارداد کوتاهمدت خود با فدراسیون فوتبال این کشور را تمدید نخواهد کرد.
سرمربی ۷۳ ساله پرتغالی که با قراردادی چهارماهه هدایت «بلک استارز» را برای جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده گرفته بود، پس از حذف غنا با شکست یک بر صفر مقابل کلمبیا در مرحله یکهشتم نهایی، به همکاری خود با این تیم پایان داد.
کیروش در پیام خداحافظیاش نوشت: «فوتبال، مانند زندگی، یک درس همیشگی به ما میدهد؛ یا میبری یا یاد میگیری.»
او با وجود حذف از جام جهانی، از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: «این مسیر را با افتخار به آنچه به دست آوردیم ترک میکنم، اما همچنان حسرت رسیدن به موفقیتهای بزرگتر را دارم. رسیدن به یک سطح بالاتر نباید پایان راه باشد، بلکه باید آغاز جاهطلبیهای بزرگتر باشد.»
سرمربی سابق تیم ملی ایران همچنین تاکید کرد موفقیت آینده فوتبال غنا تنها در زمین مسابقه رقم نخواهد خورد و گفت: «آینده بلک استارز فقط در زمین ساخته نمیشود. موفقیت باید از خارج از زمین آغاز شود؛ با ایجاد بهترین شرایط برای آمادهسازی، حمایت و پرورش استعدادهای فوقالعاده فوتبال غنا.»
کیروش در ادامه از رییس و اعضای هیاترییسه فدراسیون فوتبال غنا بابت اعتماد به او تشکر کرد و همچنین از بازیکنان و اعضای کادر فنی به دلیل تعهد و تلاششان در طول این مدت قدردانی کرد.
او خطاب به هواداران غنا نیز نوشت: «شاید نتوانیم بگوییم به رضایت کامل ورزشی رسیدیم، اما با افتخار میتوانیم بگوییم که از اعتبار و احترام فوتبال غنا در بزرگترین صحنه فوتبال جهان دفاع کردیم.»
کیروش در پایان پیام خود نوشت: «متشکرم غنا؛ سفر از همین حالا آغاز میشود. به سوی آینده.»
کیروش در مدت کوتاه حضورش روی نیمکت غنا، این تیم را برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰ به مرحله حذفی جام جهانی رساند و اگرچه بلک استارز در مرحله یکهشتم نهایی برابر کلمبیا حذف شد، اما بسیاری معتقدند او بار دیگر اعتماد و امید را به تیم ملی غنا بازگرداند.
سازمان حقوق بشری هانا پس از آنکه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوباره غلامحسین محسنی اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد، نوشت: «محسنی اژهای که از تیرماه ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد، یکی از بدنام ترین مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص نقض حقوق بشر است.»
هانا افزود که او از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل «نقش در سرکوب آزادی بیان، برخورد با معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی و اعمال فشار بر زنان و اقلیتهای ملی/اتنیکی و مذهبی، از ناقضان جدی حقوق بشر شناخته میشود.»
محسنی اژهای از سال ۱۳۸۹ در فهرست تحریمهای حقوق بشری آمریکا و از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.