بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد: «فکر نمی‌کنم شکافی بین ما و ترامپ وجود داشته باشد.»

او افزود: «برخلاف دیگر متحدان، ما در کنار آمریکا شانه‌به‌شانه می‌جنگیم.»

نتانیاهو در پاسخ به اینکه آیا نسبت به پایداری روابط میان آمریکا و اسرائیل نگران است، گفت: «نمی‌توانم بگویم که بابت آن نگران نیستم، چون فکر می‌کنم این موضوع، تا حد زیادی به شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آن‌ها مربوط است.»

او افزود که این شبکه‌های اجتماعی توسط برخی کشورها مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

نخست‌وزیر اسرائیل تاکید کرد: «آن‌ها، همان‌طور که می‌دانید، شبکه‌هایی از ربات‌ها (بات‌ها) دارند که مطالبی علیه آمریکا و علیه اسرائیل منتشر و تقویت می‌کنند. این محتوا به‌طور خاص جوانان و جوانان آمریکایی را هدف قرار می‌دهد.»

نتانیاهو گفت: «معتقدم اتحاد ما صرفا بر پایه منافع مشترک نیست، بلکه بر پایه ارزش‌های مشترک است.»

او افزود: «تا زمانی که به این ارزش‌های مشترک پایبند بمانیم اتحاد ما پابرجا خواهد ماند.»