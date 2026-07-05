گروسی: دسترسی آژانس به تاسیسات ایران به مذاکرات تهران و واشینگتن بستگی دارد
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هستهای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل به روند مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز شنبه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی، گفت: «این دسترسی تاکنون امکانپذیر نبوده است.»
او افزود: «باید توجه داشت که این موضوع تا حدی به مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل به آن وابسته شده است؛ شاید نه بهطور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر میگذارد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی جزئیات بیشتری درباره زمان احتمالی ازسرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن ارائه نکرد.