کاپیتان پرتغال که برای ششمین بار در جام جهانی حضور دارد، در نشست خبری پیش از بازی گفت بدون هیچ حسرتی از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، اما حاضر نشد تأیید کند که این آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای اوست.

رونالدو که تاکنون سه گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده، گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ پشیمانی این کار را انجام می‌دهم. دوست دارم دوران فوتبالم را به شیوه خودم به پایان برسانم.»

او همچنین اسپانیا را یکی از مدعیان اصلی این دیدار دانست و افزود: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، شانس بیشتری دارد، اما همه چیز در زمین مسابقه مشخص می‌شود.»

رونالدو در صورت حضور مقابل اسپانیا، دویست‌وسی‌وسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد و یک گام دیگر به رکورد تاریخی خود در فوتبال ملی اضافه می‌کند.