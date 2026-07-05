نبردی آمیخته با تحریکات شدید حریف و اشتباهات فاحش داوری که صعود فرانسویها را با دشواری بسیاری همراه کرد.
به گزارش اکیپ، شاگردان دشان در این دیدار با یک «اتوبوس دفاعی» و سیمخاردار محکم از سوی پاراگوئه مواجه شدند. بازیکنان آمریکای جنوبی با تکیه بر فرهنگ دفاعی خشن، جنگهای روانی و خطاهای پنهان از چشم داور، ارتباط خط حمله آتشین فرانسه شامل امباپه، اولیسه و دمبله را قطع کرده بودند.
اکیپ به شدت از عملکرد ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی بازی، انتقاد کرده و او را به «کوری مطلق در برابر خطاهای وحشتناک پاراگوئه» متهم ساخته است؛ داوری که به باور اکیپ، کیفیت لازم برای قضاوت در این سطح را نداشت و نقشی مخرب در جریان بازی ایفا کرد.
در شرایطی که بازی در نیمه دوم با خستگی، بیدقتی تکنیکی هنرمندان فرانسه و چاشنی اضطراب دنبال میشد، ورود دزیره دوئه به زمین همهچیز را تغییر داد. اکیپ مینویسد که در این شب خفهکننده، جرقه امید توسط بازیکن تعویضی روشن شد.
او ابتدا با یک حرکت خشن متوقف شد که داور نادیده گرفت، اما در دقیقه ۷۰ سرانجام سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) به داد فرانسویها رسید و داور را مجبور کرد خطای پنالتی روی دوئه را اعلام کند. کیلیان امباپه با خونسردی این پنالتی را تبدیل به گل کرد تا هفتمین گل خود در این جام و تکگل نجاتبخش تیمش را به ثمر برساند.
با این پیروزی سخت، فرانسه راهی مرحله یکچهارم نهایی شد تا روز پنجشنبه در بوستون به مصاف مراکش برود؛ دیداری که تکرار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود. اکیپ در پایان خاطرنشان میکند که هرچند این بازی زیبا نبود، اما برای تداوم مسیر قهرمانی، گاهی ستارهها باید آستینها را بالا بزنند و در چنین نبردهای چرکی به پیروزی برسند.
این روزنامه فضای فیلادلفیا ۲۰۲۶ را با بازی تاریخی مقابل پاراگوئه در لانس ۱۹۹۸ مقایسه کرده است.