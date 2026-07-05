سرمربی ۷۳ ساله پرتغالی که با قراردادی چهارماهه هدایت «بلک استارز» را برای جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده گرفته بود، پس از حذف غنا با شکست یک بر صفر مقابل کلمبیا در مرحله یک‌هشتم نهایی، به همکاری خود با این تیم پایان داد.

کیروش در پیام خداحافظی‌اش نوشت: «فوتبال، مانند زندگی، یک درس همیشگی به ما می‌دهد؛ یا می‌بری یا یاد می‌گیری.»

او با وجود حذف از جام جهانی، از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: «این مسیر را با افتخار به آنچه به دست آوردیم ترک می‌کنم، اما همچنان حسرت رسیدن به موفقیت‌های بزرگ‌تر را دارم. رسیدن به یک سطح بالاتر نباید پایان راه باشد، بلکه باید آغاز جاه‌طلبی‌های بزرگ‌تر باشد.»

سرمربی سابق تیم ملی ایران همچنین تاکید کرد موفقیت آینده فوتبال غنا تنها در زمین مسابقه رقم نخواهد خورد و گفت: «آینده بلک استارز فقط در زمین ساخته نمی‌شود. موفقیت باید از خارج از زمین آغاز شود؛ با ایجاد بهترین شرایط برای آماده‌سازی، حمایت و پرورش استعدادهای فوق‌العاده فوتبال غنا.»

کیروش در ادامه از رییس و اعضای هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال غنا بابت اعتماد به او تشکر کرد و همچنین از بازیکنان و اعضای کادر فنی به دلیل تعهد و تلاششان در طول این مدت قدردانی کرد.

او خطاب به هواداران غنا نیز نوشت: «شاید نتوانیم بگوییم به رضایت کامل ورزشی رسیدیم، اما با افتخار می‌توانیم بگوییم که از اعتبار و احترام فوتبال غنا در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان دفاع کردیم.»

کیروش در پایان پیام خود نوشت: «متشکرم غنا؛ سفر از همین حالا آغاز می‌شود. به سوی آینده.»

کیروش در مدت کوتاه حضورش روی نیمکت غنا، این تیم را برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰ به مرحله حذفی جام جهانی رساند و اگرچه بلک استارز در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر کلمبیا حذف شد، اما بسیاری معتقدند او بار دیگر اعتماد و امید را به تیم ملی غنا بازگرداند.