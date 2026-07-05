عبدالرضا رحمانیفضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین، گفت پس از پایان دوره ۶۰ روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد.
رحمانیفضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین «ترتیبات جدید» برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود: «ما به عنوان کشوری که هرمز بخشی از آبهای سرزمینی آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد»، اما این هزینهها ذیل عنوان «عوارض» نخواهد بود.
او همچنین گفت در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتیهای عبوری، برای چین و دیگر کشورهای «دوست» ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در جشن ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا درباره نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی، گفت: «دونالد ترامپ مانع تمام شدن کار اسرائیل و مردم ایران در داخل کشور علیه جمهوری اسلامی شده است.»
او معتقد است ترامپ سلاح تنگه هرمز و زمان را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است.
جمهوری اسلامی برای ترویج روایت خود از مراسم تشییع و تدفین جنازه علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، به صدها بلاگر خارجی متوسل شده است؛ اقدامی که میکوشد بر انزوای بینالمللی حکومت و بایکوت این مراسم از سوی قدرتهای بزرگ جهان سرپوش بگذارد.
محمدمهدی ایمانیپور، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یکشنبه ۱۴ تیر در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد حدود ۴۰۰ بلاگر و اینفلوئنسر خارجی برای پوشش این مراسم به ایران آمدهاند.
او بر ضرورت «مخابره تصویر درست و واقعی این مراسم» تاکید کرد و گفت صدها بلاگر خارجی توانستهاند «فیلمها و تصاویر خوبی» از تشییع جنازه خامنهای را در سطح بینالمللی منتشر کنند.
ایمانیپور ادامه داد: «این اتفاق در واقع هجمه رسانهای غرب را که تلاش میکرد فضای دیگری از جامعه ایران نشان دهد، خنثی کرد.»
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رسانههای بینالمللی را متهم کرد که «میخواهند ما را سانسور کنند یا تصویر نادرستی از ما ارائه دهند».
او همچنین از حضور مهمانانی از «۳۰ کشور معتبر و مهم خارجی» در تشییع جنازه دیکتاتور پیشین ایران خبر داد و افزود این مشارکت برای بسیاری از رسانههای خارجی «شگفتانگیز» بوده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از قدرتهای بزرگ جهان از اعزام نماینده به این مراسم خودداری کردهاند.
علاوه بر این، سطح دیپلماتیک اکثر هیاتهای شرکتکننده نیز بسیار پایین ارزیابی شده که این موضوع بازتاب گستردهای در رسانههای مختلف داشته است.
فاکسنیوز ۱۱ تیر گزارش داد غیبت مقامهای بلندپایه خارجی در مراسم تشییع جنازه خامنهای، نشانهای از انزوای فزاینده جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی است.
بلاگرهای خارجی در خدمت پروپاگاندای حکومت
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر آمارهای متناقضی درباره شمار بلاگرهای خارجی حاضر در ایران برای پوشش مراسم تشییع و تدفین جنازه خامنهای ارائه کردهاند.
مسعود حسینپور، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بامداد ۱۴ تیر در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، اعلام کرد «۷۰۰ فعال رسانهای و موجآفرین مجازی بینالمللی» به ایران آمدهاند.
او اضافه کرد: «برخلاف القای کمرنگ بودن بازتابهای بینالمللی از سوی رسانههای غربی، حضور در ایران بیسابقه بوده است.»
این در حالی است که ایمان عطارزاده، سخنگوی مراسم حکومتی تشییع جنازه خامنهای، ۱۰ تیر گفته بود ۳۰۰ خبرنگار خارجی، ۳۵۰ خبرنگار رسانههای خارجی مقیم ایران و «۳۰۰ انسانرسانه و بلاگر خارجی» در این مراسم حاضر خواهند بود.
اظهارنظرهای پیاپی مقامهای جمهوری اسلامی درباره حضور اینفلوئنسرهای خارجی و پوشش فعالیت این افراد در رسانههای حکومتی نشان میدهد حضور آنها بخشی از یک برنامه هماهنگ حکومتی برای برجستهسازی روایت رسمی از مراسم دیکتاتور پیشین ایران است.
خبرگزاری دانشجو ۱۳ تیر پیامی ویدیویی از یک اینفلوئنسر یونانی به نام «فراگیاداکی» پیش از سفر به ایران منتشر کرد.
به گزارش این رسانه حکومتی، او در این پیام گفت: «به ایران میروم تا از مردم ایران حمایت کنم و همبستگی خود را با تمام این مبارزه علیه صهیونیسم، آمریکا و اسرائیل به تصویر بکشم.»
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نیز ۱۴ تیر استوریهای اینستاگرامی یک عکاس اسپانیایی به نام پدرو جی. ساآودرا را بازنشر کرد و نوشت او «صلابت مردم ایران در میانه سوگ» خامنهای را به تصویر کشیده است.
ایرنا افزود این عکاس اسپانیایی «لحظههای پرشور حضور مردم در تجمعهای شبانه» را هم روایت کرده است.
همچنین سخنان بلاگرهایی از گرجستان و کره جنوبی در رسانههای حکومتی بازتاب یافته است.
در سوی دیگر، یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «صدها بلاگر خارجی آوردند که مراسم دفن حکومتی را به دنیا نشان دهند. با کدوم پول؟ با دزدی از جیب مردم و خفقان و گرسنگی و از بین رفتن ۶۰ درصد قشر ضعیف.»
در پیامی دیگر آمده است: «در این شرایط سخت اقتصادی که هر روز بیش از پیش جیب و سفره مردم خالی میشود، این همه هزینه برای مراسم خامنهای چه معنایی دارد؟ جز دهنکجی به حال و روز مردم؟ کاش کسی در این میان به فکر مردم ایران بود.»
هزینههای گزاف جمهوری اسلامی برای این مراسم در حالی انجام گرفته است که در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه ممکن نیست و نباید به اسرائیل اجازه داده شود توافق صلح میان آمریکا و ایران را تضعیف کند.
همزمان، شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشینگتن و تهران، ۲۱ تیر در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
جزییات بیشتر با نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال:
ناصر مکارمشیرازی، مرجع تقلید حامی حکومت، در پیامی به مناسبت تشیع علی خامنهای گفت که نباید تصور شود جنگ پایان یافته است و مقابله با «جبهه استکبار» همچنان ادامه دارد.
مکارمشیرازی در بخش دیگری از پیام خود گفت عاملان کشتن علی خامنهای و دیگر کشتهشدگان جنگ، از «کیفر الهی و مجازات عادلانه» مصون نخواهند ماند.
او از مسئولان، نیروهای مسلح و تصمیمگیران جمهوری اسلامی خواست در عرصههای نظامی، دیپلماسی و دیگر حوزهها در برابر دشمن ایستادگی کنند.
مکارمشیرازی، ولایت فقیه را «محور وحدت» و «رکن استواری نظام» خواند و گفت حفظ وحدت و همبستگی ملی بیش از هر زمان ضروری است.
میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل، یکشنبه ۱۴ تیر به اورشلیمپست گفت: «در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین و دهها نیروی ارتش را به امارات متحده عربی اعزام کردیم.»
او افزود دهها موشک جمهوری که به سوی این کشور حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، توسط این سیستم رهگیری شدند.
اورشلیمپست نوشت چندین مقام اسرائیلی اظهار داشتند که تصمیم برای ارسال آتشبار گنبد آهنین و موشکهای رهگیر، پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گرفته شده است.