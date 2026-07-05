به گزارش سیانان، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپکپلاس) یکشنبه توافق کردند با توجه به اینکه تردد در تنگه هرمز همچنان پایینتر از سطح پیش از جنگ است، تولید نفت را افزایش دهند.
بر اساس این توافق، هفت کشور تولیدکننده نفت روزانه ۱۸۸ هزار بشکه به تولید خود اضافه خواهند کرد.
این پنجمین افزایش متوالی تولید از زمان آغاز جنگ ایران است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با فاکسنیوز اعلام کرد: «فکر نمیکنم شکافی بین ما و ترامپ وجود داشته باشد.»
او افزود: «برخلاف دیگر متحدان، ما در کنار آمریکا شانهبهشانه میجنگیم.»
نتانیاهو در پاسخ به اینکه آیا نسبت به پایداری روابط میان آمریکا و اسرائیل نگران است، گفت: «نمیتوانم بگویم که بابت آن نگران نیستم، چون فکر میکنم این موضوع، تا حد زیادی به شبکههای اجتماعی و میزان نفوذ آنها مربوط است.»
او افزود که این شبکههای اجتماعی توسط برخی کشورها مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «آنها، همانطور که میدانید، شبکههایی از رباتها (باتها) دارند که مطالبی علیه آمریکا و علیه اسرائیل منتشر و تقویت میکنند. این محتوا بهطور خاص جوانان و جوانان آمریکایی را هدف قرار میدهد.»
نتانیاهو گفت: «معتقدم اتحاد ما صرفا بر پایه منافع مشترک نیست، بلکه بر پایه ارزشهای مشترک است.»
او افزود: «تا زمانی که به این ارزشهای مشترک پایبند بمانیم اتحاد ما پابرجا خواهد ماند.»
همزمان با غیبت مجتبی خامنهای مراسم نماز میت دیکتاتور پیشین ایران، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که اسرائیل قصد داشت قالیباف و عراقچی را در راه اسلامآباد ترور کند، اما آمریکا پیش از آن، مقامهای تهران را باخبر کرد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با معاون نخستوزیر و وزیر خارجه و امور مهاجران اردن گفتوگو کرد.
دو طرف در این تماس، روابط دوجانبه و راههای تقویت و گسترش همکاریها را بررسی کردند و همچنین درباره آخرین تحولات منطقه، بهویژه تلاشهای دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگو کردند.
همچنین نخستوزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران گفتوگو کردند.
نتانیاهو گزارشها درباره مخالفت ترامپ با اقدام نظامی برای نابودی تونلهای حزبالله در لبنان را جعلی و نادرست خواند. او همچنین گفت حزبالله از توافق جمهوری اسلامی با آمریکا حمایت میکند، اما مخالف توافق اسرائیل و دولت لبنان است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
رسانههای ایران گزارش دادند حسن خمینی همزمان با پخش آیه ۹۵ سوره نساء در مراسم علی خامنهای در مصلای خمینی، این مراسم را ترک کرد. این آیه «مومنان خانهنشین» را که بدون عذر از جهاد خودداری میکنند با کسانی که در راه خدا جهاد میکنند مقایسه میکند و مجاهدان را نظر پاداش و جایگاه برتر میداند.
به گزارش رسانههای ایران، برگزارکنندگان این مراسم برای هیاتهای مختلف داخلی و خارجی آیات متفاوتی از قرآن را با مضامین متفاوت پخش کردند.
خروج حسن خمینی همزمان با پخش این آیه در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای به همراه داشت.