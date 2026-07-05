نیروی دریایی ایالات متحده یکشنبه اعلام کرد که جستوجوی خود برای یافتن ملوانی را که از اول ژوئیه مفقود شده بود، متوقف کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوایی این کشور در جستوجوی ملوانی که هفته گذشته پس از سقوط یک بالگرد در دریای عرب مفقود شده بود، مشارکت داشتند.
این ملوان به یک اسکادران مستقر در ناو هواپیمابر آمریکا اختصاص داشت.
به گفته ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، عملیات جستوجو و نجات بیش از ۱۰۲ ساعت ادامه داشت و منطقهای به وسعت ۱۴ هزار مایل مربع را در بر گرفت.
نام این ملوان دستکم تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به نزدیکترین بستگانش اعلام نخواهد شد.
در جریان فرود اضطراری این بالگرد، سه نفر دیگر زخمی شدند.
فرود بالگرد روی آب میتواند خطرناک باشد، حتی برای خلبانان باتجربه، زیرا بالگردهایی که بخش بالایی آنها سنگینتر است، هنگام فرو رفتن در آب مستعد واژگون شدن و قرار گرفتن به حالت وارونه هستند.
همزمان با سومین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و در حالی که مجتبی خامنهای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت، با انتشار پیامی مکتوب غلامحسین محسنی اژهای را برای پنج سال دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
در این پیام کوتاه که حوالی ۷ عصر یکشنبه ۱۴ تیر در پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، مجتبی خامنهای با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی، اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب و از «تلاشهای ارزشمند و صادقانه» او قدردانی کرده است.
او همچنین در این پیام از پدرش با عنوان «قائد شهید» یاد کرده و نوشته است مطالبات مطرحشده از سوی او، همراه با نکات پیام هفتم تیر ۱۴۰۵، «راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب» است.
محسنی اژهای یکی از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با سابقه امنیتی است و به دلیل نقش داشتن در سرکوب مخالفان حکومت از سوی ایالات متحده تحریم شده است.
او پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه در تیر ۱۴۰۰، به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاونت این دستگاه به جمهوری اسلامی خدمت کرده بود. محسنی اژیه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد نیز وزیر اطلاعات بود.
آمریکا در سال ۲۰۱۰ او را به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضهای ۱۳۸۸ تحریم کرد. در بیانیه تحریم او آمده بود که نیروهای اطلاعاتی تحت هدایت محسنی اژهای در بازداشت بدون تفهیم اتهام، ضربوشتم، حبس انفرادی، محرومیت از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از چهرههای سیاسی نقش داشتند.
در جمهوری اسلامی، رییس قوه قضاییه با حکم رهبر برای دورهای پنجساله منصوب میشود. رویه معمول در سالهای گذشته تمدید حکم روسای این قوه برای دوره دوم بوده است.
هفته گذشته گزارشی درباره تمدید نشدن حکم غلامحسین محسنی اژهای برای دومین دوره ریاست بر قوه قضاییه منتشر شد. پس از آن، روزنامه هممیهن این خبر را تکذیب کرد، اما گزارش این روزنامه ساعاتی بعد از وبسایت و شبکههای اجتماعی آن حذف شد.
حکم تازه در شرایطی منتشر شد که مجتبی خامنهای، فرزند و جانشین علی خامنهای، در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت و در تصاویر منتشرشده از این مراسم دیده نشد. همزمانی انتشار این حکم با مراسم تشییع و تعطیلی اعلامشده برای آن، از نظر سیاسی و خبری قابل توجه است.
تاکید دوباره بر تنبیه مخالفان
مجتبی خامنهای در پیام هفتم تیر خود، یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی در شرایط کنونی را پیگیری آنچه «حقوق تضییعشده» مردم ایران در اثر «جنایات مجرمان بینالمللی» و «تجاوزکاران جهانی» خواند، عنوان کرده بود.
او در آن پیام با اشاره به «جنگ تحمیلی دوم و سوم»، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، «جنایات جنگی» در میناب و لامرد، و کشته شدن علی خامنهای نوشته بود این موارد باید در محاکم داخلی و بینالمللی با جدیت دنبال شود.
در پیام هفتم تیر آمده بود: «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانهشان رساند.»
مجتبی خامنهای همچنین گفته بود آنچه او «اعترافات» و «افتخار وقیحانه» برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی به این حملات خوانده، میتواند زمینه پیگیری حقوقی را فراهم کند.
او در ادامه خواستار تعمیم دستور علی خامنهای درباره رسیدگی به «جنایات صورتگرفته در جنگ تحمیلی دوم» به «جنگ تحمیلی سوم» شده و نوشته بود این روند باید تا «وصول به حکم» و «واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه» ادامه یابد.
آی۲۴ به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد گزینه نظامی درباره جمهوری اسلامی همچنان روی میز است.
همچنین انتظار میرود در روزها و هفتههای آینده، یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتوگوهای سطح بالا به واشینگتن سفر کند.
بر اساس این گزارش اسرائیل همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را در صورت شکست دیپلماسی، یک گزینه محتمل میداند.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای، یکی از چهرههای مطرح ناقض حقوق بشر در ایران، را بار دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
بر این اساس، اژهای که از سال ۱۴۰۰ ریاست این قوه را بر عهده دارد، برای یک دوره پنجساله دیگر در این سمت ابقا شد.
اژهای از سال ۱۳۸۹ در فهرست تحریمهای حقوق بشری آمریکا و از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
به گزارش سیانان، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپکپلاس) یکشنبه توافق کردند با توجه به اینکه تردد در تنگه هرمز همچنان پایینتر از سطح پیش از جنگ است، تولید نفت را افزایش دهند.
بر اساس این توافق، هفت کشور تولیدکننده نفت روزانه ۱۸۸ هزار بشکه به تولید خود اضافه خواهند کرد.
این پنجمین افزایش متوالی تولید از زمان آغاز جنگ ایران است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با فاکسنیوز اعلام کرد: «فکر نمیکنم شکافی بین ما و ترامپ وجود داشته باشد.»
او افزود: «برخلاف دیگر متحدان، ما در کنار آمریکا شانهبهشانه میجنگیم.»
نتانیاهو در پاسخ به اینکه آیا نسبت به پایداری روابط میان آمریکا و اسرائیل نگران است، گفت: «نمیتوانم بگویم که بابت آن نگران نیستم، چون فکر میکنم این موضوع، تا حد زیادی به شبکههای اجتماعی و میزان نفوذ آنها مربوط است.»
او افزود که این شبکههای اجتماعی توسط برخی کشورها مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «آنها، همانطور که میدانید، شبکههایی از رباتها (باتها) دارند که مطالبی علیه آمریکا و علیه اسرائیل منتشر و تقویت میکنند. این محتوا بهطور خاص جوانان و جوانان آمریکایی را هدف قرار میدهد.»
نتانیاهو گفت: «معتقدم اتحاد ما صرفا بر پایه منافع مشترک نیست، بلکه بر پایه ارزشهای مشترک است.»
او افزود: «تا زمانی که به این ارزشهای مشترک پایبند بمانیم اتحاد ما پابرجا خواهد ماند.»