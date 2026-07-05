نیما شیری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس، یک سال تبعید به زاهدان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.بر اساس گزارش ههنگاو، حکم حبس، تبعید و شلاق برای شیری، ۲۱ ساله و اهل آشخانه از توابع استان خراسان شمالی، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو این شهر صادر شده است.شیری ۱۴ دیماه سال گذشته در جریان اعتراضات دیماه به دست نیروهای حکومتی در بجنورد بازداشت شد.وی پس از دو روز و بهطور موقت تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس، سخنان اخیر جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، تنها متحد اسرائیل است را رد کرد.
او گفت که اورشلیم هنوز «دوستان زیادی» در سراسر جهان دارد، در حالی که همچنان بر «رابطه منحصر به فرد خود» با واشنگتن تأکید میکند.
نخستوزیر اسرائیل اضافه کرد: «آمریکا متحدی بزرگتر از اسرائیل ندارد و اسرائیل متحدی بزرگتر از آمریکا ندارد.»
نتانیاهو همچنین تاکید کرد که او و ترامپ در مورد جمهوری اسلامی اهداف مشترکی دارند، اما افزود که حتی اگر واشینگتن با تهران به توافق هستهای نرسد، او تا زمانی که نخستوزیر اسرائیل است، اطمینان حاصل خواهد کرد که تهران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد.
او در پاسخ به پرسشی در مورد اختلافات واشینگتن و اورشلیم بر سر یادداشت تفاهم ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفت: «ما میخواهیم ایران برنامه تسلیحات هستهای خود را کنار بگذارد. ما میخواهیم مواد غنیشده هستهای حذف شود. ما میخواهیم سایتهای غنیسازی مواد هستهای برچیده شوند. ما اهداف مشترک دیگری نیز داریم.»
نتانیاهو اشاره کرد ترامپ معتقد است که پس از ضربه اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی، میتواند از طریق مذاکرات، آزادی عمل کافی و فشار کافی برای دستیابی به این اهداف ایجاد کند و ما به این موضوع احترام میگذاریم و امیدوارم که او موفق شود.»
کارلوس کیروش با انتشار پیامی احساسی، به صورت رسمی از هدایت تیم ملی غنا خداحافظی کرد و اعلام کرد قرارداد کوتاهمدت خود با فدراسیون فوتبال این کشور را تمدید نخواهد کرد.
سرمربی ۷۳ ساله پرتغالی که با قراردادی چهارماهه هدایت «بلک استارز» را برای جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده گرفته بود، پس از حذف غنا با شکست یک بر صفر مقابل کلمبیا در مرحله یکهشتم نهایی، به همکاری خود با این تیم پایان داد.
کیروش در پیام خداحافظیاش نوشت: «فوتبال، مانند زندگی، یک درس همیشگی به ما میدهد؛ یا میبری یا یاد میگیری.»
او با وجود حذف از جام جهانی، از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: «این مسیر را با افتخار به آنچه به دست آوردیم ترک میکنم، اما همچنان حسرت رسیدن به موفقیتهای بزرگتر را دارم. رسیدن به یک سطح بالاتر نباید پایان راه باشد، بلکه باید آغاز جاهطلبیهای بزرگتر باشد.»
سرمربی سابق تیم ملی ایران همچنین تاکید کرد موفقیت آینده فوتبال غنا تنها در زمین مسابقه رقم نخواهد خورد و گفت: «آینده بلک استارز فقط در زمین ساخته نمیشود. موفقیت باید از خارج از زمین آغاز شود؛ با ایجاد بهترین شرایط برای آمادهسازی، حمایت و پرورش استعدادهای فوقالعاده فوتبال غنا.»
کیروش در ادامه از رییس و اعضای هیاترییسه فدراسیون فوتبال غنا بابت اعتماد به او تشکر کرد و همچنین از بازیکنان و اعضای کادر فنی به دلیل تعهد و تلاششان در طول این مدت قدردانی کرد.
او خطاب به هواداران غنا نیز نوشت: «شاید نتوانیم بگوییم به رضایت کامل ورزشی رسیدیم، اما با افتخار میتوانیم بگوییم که از اعتبار و احترام فوتبال غنا در بزرگترین صحنه فوتبال جهان دفاع کردیم.»
کیروش در پایان پیام خود نوشت: «متشکرم غنا؛ سفر از همین حالا آغاز میشود. به سوی آینده.»
کیروش در مدت کوتاه حضورش روی نیمکت غنا، این تیم را برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰ به مرحله حذفی جام جهانی رساند و اگرچه بلک استارز در مرحله یکهشتم نهایی برابر کلمبیا حذف شد، اما بسیاری معتقدند او بار دیگر اعتماد و امید را به تیم ملی غنا بازگرداند.
سازمان حقوق بشری هانا پس از آنکه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوباره غلامحسین محسنی اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد، نوشت: «محسنی اژهای که از تیرماه ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد، یکی از بدنام ترین مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص نقض حقوق بشر است.»
هانا افزود که او از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل «نقش در سرکوب آزادی بیان، برخورد با معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی و اعمال فشار بر زنان و اقلیتهای ملی/اتنیکی و مذهبی، از ناقضان جدی حقوق بشر شناخته میشود.»
محسنی اژهای از سال ۱۳۸۹ در فهرست تحریمهای حقوق بشری آمریکا و از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
شبکه آی۲۴ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در صورت شکست مسیر دیپلماسی، همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک گزینه محتمل میداند. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد اسرائیلی در روزهای آینده برای گفتوگو درباره جمهوری اسلامی و تحولات منطقه به واشینگتن سفر خواهد کرد.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، میگوید باید میان مواضع مقامهای اسرائیلی و اقداماتی که در عمل انجام میدهند، یک تصویر واحد دید. به گفته او، هدف اسرائیل این است که همزمان از مسیر نظامی و دیپلماتیک، شرایط مطلوب خود را ایجاد کند.
کریستیانو رونالدو در آستانه دیدار حساس پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد که تمام تمرکزش روی این مسابقه است و فعلاً درباره آیندهاش تصمیمی اعلام نخواهد کرد.
کاپیتان پرتغال که برای ششمین بار در جام جهانی حضور دارد، در نشست خبری پیش از بازی گفت بدون هیچ حسرتی از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، اما حاضر نشد تأیید کند که این آخرین جام جهانی دوران حرفهای اوست.
رونالدو که تاکنون سه گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده، گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ پشیمانی این کار را انجام میدهم. دوست دارم دوران فوتبالم را به شیوه خودم به پایان برسانم.»
او همچنین اسپانیا را یکی از مدعیان اصلی این دیدار دانست و افزود: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، شانس بیشتری دارد، اما همه چیز در زمین مسابقه مشخص میشود.»
رونالدو در صورت حضور مقابل اسپانیا، دویستوسیوسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد و یک گام دیگر به رکورد تاریخی خود در فوتبال ملی اضافه میکند.